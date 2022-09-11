Из князи в грязи: что происходит со "Сбером", ВТБ и ЕАБР в Казахстане, - Тулеген Аскаров

18:27 12.09.2022 Закрытие сделки между НУХ "Байтерек" и группой "Сбербанка" по продаже последним принадлежавшего ему всего пакета акций казахстанской "дочки" наряду с идущим сейчас обсуждением о покупке доли российских акций в межгосударственном Евразийском банке развития (ЕАБР) лишь подтвердило опасения экспертов в том, что большие проблемы банковской системы нашего северного соседа неизбежно проецируются и на финансовый сектор Казахстана.



ЗАГАДКИ ОТ "СБЕРА"



О завершении сделки с российским "Сбербанком" национальный управляющий холдинг "Байтерек" официально сообщил в начале сентября, так и не назвав при этом сумму сделки и не дав никаких конкретных комментариев по поводу местной "дочки" российского гиганта.



Известно лишь, что с 1 сентября НУХ "Байтерек", ключевым акционером которого от имени государства выступает министерство национальной экономики, стал обладать 99,99776 % акций дочернего "Сбера".



В НУХ сообщили, что сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения, а бывший дочерний "Сбер" продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами и все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.



При этом в НУХ "Байтерек" заявили, что оценивают высокую значимость бывшего дочернего банка для финансовой системы страны, а имеющаяся у этого банка современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны, возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.



В ближайшее время планируется проведение ребрендинга бывшей "дочки" - как утверждается в соцсетях, он получит название "Dalabank". Как сообщили СМИ со ссылкой на данные сайта Hoster.kz, еще в августе тогдашней "дочкой" "Сбера" было зарегистрировано доменное имя dalabank.com.kz и созданы домены dalainfo.kz, dalaipoteka.kz, dalatravel.kz, dalacredit.kz, dalaauto.kz, dalabusiness.kz, dalainvest.kz.



Сразу же после завершения сделки начались кадровые перемены в руководстве бывшей "дочки" "Сбера". Ее правление покинул Александр Титов, а из Совета директоров были исключены Тимур Козинцев (его председатель, ранее возглавлявший блок "Sberbank International" в должности старшего вице-президента ПАО "Сбербанк"), Наталья Авдеенко и Михаил Мошиашвили.



После этого в правлении осталось 5 членов – Нурсултан Таскаранов, Георгий Аракелян, Магомед Гулаев, Анастасия Овсянникова и Владимир Савченко. Примечательно, что нерезидентом Казахстана среди них является лишь г-н Аракелян. В июле же пост председателя правления занял г-н Таскаранов, начавший свою карьеру в группе "Сбера" в Магнитогорском отделении, а состав правления был расширен тогда до 6 членов.



Состав же Совета директоров банка теперь сократился до двух человек – Аскара Елемесова и Магжана Мадиева (оба в ранге независимых директоров). Напомним, что 30 мая общим собранием акционеров банка из Совета директоров были исключены Алексей Андреев, Павел Барчугов, Семен Жердер и Серик Аханов.



Г-н Елемесов возглавляет столичный офис российского рейтингового агентства "АКРА", тогда как г-н Мадиев возглавляет международный технопарк IT-стартапов "Astana HUB". По всей видимости, уже в ближайшее время Совет директоров банка пополнится новыми членами, представляющими интересы НУХ "Байтерек", так как в противном случае эта руководящая структура просто не сможет исполнять свои функции стратегического руководства. Наверняка изменится и состав его правления.



Пока же известно, что 22 сентября состоится внеочередное общее собрание акционеров банка, на котором будут избраны новые члены Совета директоров и определен его количественный состав. Через неделю, 29 сентября, пройдет еще одно собрание, где предстоит утвердить кодекс корпоративного управления в новой редакции.



Тем временем эксперты активно обсуждают подводные камни этой сделки. Так как капитал бывшей "дочки" "Сбера" весьма волатилен и на начало июля оказался отрицательным в минус 388,8 млрд. тенге, то теперь НУХ "Байтерек", то есть государству, придется докапитализировать купленный банк, чтобы продать его в дальнейшем стратегическому инвестору. В противном случае финрегулятор просто обязан отозвать лицензию у банка.



Другая проблема – ожидаемая выплата дивидендов банком при отрицательном собственном капитале.



И, наконец, совершенно непонятно пока, кто решится возглавить столь проблемный банк. Как утверждают авторы Telegram-каналов, в него придет команда топ-менеджеров под руководством зампреда НУХ "Байтерек" Адиля Мухамеджанова. Кстати, глава "Байтерека" - Канат Шарлапаев, как указывается на сайте НУХ, не имеет гражданства Казахстана, являясь гражданином России и Великобритании!



Напомним и про поручение главы государства сокращать долю государства в экономике, и твердую позицию Нацбанка совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка не допускать появление госбанков на рынке – достаточно напомнить, сколько копий было сломано по поводу необходимости создания в Казахстане аграрного банка.



Однако эксперты полагают, что практически единственным инструментом быстрой стабилизации дел в бывшей "дочке" "Сбера" является сейчас перевод в этот банка депозитов государственных и квазигосударственных организаций, бюджетных выплат и придание ему статуса оператора льготных госпрограмм кредитования. Но в таком случае потери понесут крупные частные банки.



Есть еще чисто гипотетический вариант обратной продажи оздоровленной "дочки" российскому "Сберу", либо его ликвидация после того, как новый владелец "выжмет" из него дивиденды, окупив тем самым расходы на покупку, как это сделал "Банк ЦентрКредит" с дочерним "Альфа-Банком".



РАЗНЫЕ СУДЬБЫ РОССИЙСКИХ "ДОЧЕК"



Напомним, что "БЦК" покупал дочерний "Альфа-Банк" с изначальным намерением поглотить ее и заполучить накопившиеся дивиденды. После заключения сделки в начале мая "дочка" была переименована в "Eco Center Bank" и выведена из санкционного списка Минфина США "SDN List" 14 июля после выполнения всех требований OFAC (Office of Foreign Assets Control).



Затем 3 августа акционеры обоих банков приняли решение об их реорганизации путем присоединения "Eco Center Bank" к "БЦК". Перед этим "Eco Center Bank" дважды выплатил дивиденды своему владельцу – "БЦК" - на общую сумму в 80 млрд. тенге за период 2015-2021 годов за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет.



22 августа правление АРРФР приняло два постановления, выдав обоим банкам на добровольную реорганизацию. Совместным собранием акционеров обоих банков, состоявшимся 5 сентября, был утвержден передаточный акт о передаче "БЦК" как правопреемнику "Eco Center Bank", "дочки" первого из них, всего имущества, прав и обязанностей, а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников в рамках добровольной реорганизации.



С 7 сентября "Eco Center Bank" был исключен биржевиками из членов Казахстанской фондовой биржи (KASE) по категориям "валютная" и "фондовая", утратив право на торговлю какими-либо финансовыми инструментами. Тем не менее, на момент написания материала сайт "Eco Center Bank" оставался доступным, хотя в "БЦК" сообщили, что с 5 сентября реквизиты "Eco Center Bank" изменены на "БЦК".



В сводной отчетности Нацбанка по данным на 1 августа последние сведения по "Eco Center Bank" выглядели весьма скромными. Его активы составляли 177,2 млрд. тенге против 905,8 млрд. тенге на начало года у тогдашней "дочки" "Альфа-Банка", ссудный портфель – соответственно 122,7 млрд. тенге и 559,0 млрд. тенге, вклады населения – 21,6 млрд. тенге и 347,3 млрд. тенге, депозиты юридических лиц – 9,0 млрд. тенге и 438,9 млрд. тенге, прибыль – 6,6 млрд. тенге и 32,6 млрд. тенге.



Поэтому сомнения экспертов в истинных причинах покупки дочернего "Альфа-Банка" и пользы от нее для банковского сектора Казахстана в целом представляются обоснованными.



Кстати, значительно ухудшились и показатели бывшей "дочки" "Сбербанка". Активы этого банка сократились с 4 трлн. 221,6 млрд. тенге на начало года до 1 трлн. 885,7 млрд. тенге к 1 августа, ссудный портфель – с 2 трлн. 635,0 млрд. тенге до 1 трлн. 370,2 млрд. тенге, вклады населения – с 1 трлн. 42,6 млрд. тенге до 162,6 млрд. тенге, депозиты юридических лиц – с 1 трлн. 587,0 млрд. тенге до 67,0 млрд. тенге, прибыль – с 130,1 млрд. тенге до убытка в минус 221,3 млрд. тенге. Так что с финансовой точки зрения и эта сделка выглядят весьма сомнительной.



Впрочем, не лучше дела шли и у дочернего "Банк ВТБ (Казахстан)". Его активы уменьшились до 184,7 млрд. тенге на 1 августа с 506,4 млрд. тенге на начало года, ссудный портфель – до 110,1 млрд. тенге с 212,4 млрд. тенге, вклады населения – до 14,2 млрд. тенге с 81,7 млрд. тенге, депозиты корпоративных клиентов – до 28,3 млрд. тенге с 303,1 млрд. тенге, а прибыль в 7,8 млрд. тенге сменилась у него убытком в минус 35,9 млрд. тенге.



Правда, есть и статистический позитив в виде увеличения собственного капитала банка с 33,5 млрд. тенге до 42,6 млрд. тенге. В любом случае, у экспертов возникает по этому поводу вполне справедливый все тот же вопрос о том, зачем потребовалось так срочно выкупать местных "дочек" "Сбера" и "Альфа-Банк", раз уж дочерний "Банк ВТБ (Казахстан)" остается на плаву благодаря поддержке своей материнской группы.



На днях KASE сообщила, что этот банк выплатил очередной купон по своим облигациям на сумму в 450 млн. тенге. Правда, отечественные инвесторы предъявляют серьезные претензии к российскому "ВТБ", называя его в СМИ "абсолютно безответственным эмитентом", поскольку они не могут получить купонное вознаграждение по еврооблигациям его "дочки" - "VTB Capital S.A.". Их потери на данный момент уже оцениваются примерно в $100 млн., а в ближайшей перспективе могут достичь и миллиарда долларов!



На грустном фоне упомянутых выше трех банков вполне благополучно выглядит статистика по "Home Credit Bank", в который напрямую зашли иностранные инвесторы. Его активы увеличились с начала года на 18,4 % до 563,5 млрд. тенге, ссудный портфель – 8,3 % до 406,2 млрд. тенге, вклады населения – 38,4 % до 216,2 млрд. тенге, собственный капитал – 19,7 % до 137,1 млрд. тенге.



Вполне прилично выглядит и заработанная им прибыль в этом году за 7 месяцев в 23,1 млрд. тенге против 30,9 млрд. тенге за весь прошлый год. Значительно снижение сложилось у банка по депозитам юридических лиц – в 4,7 раз до 5,2 млрд. тенге.



ТАК ЛИ НУЖНА КАЗАХСТАНУ БОЛЬШАЯ ДОЛЯ?



Столь же сомнительной представляется экспертам и намерение правительства Казахстана увеличить свою долю в ЕАБР вплоть до контрольного пакета, который ныне принадлежит России (две трети от его уставного оплаченного капитала или $1 млрд.), тогда как наша страна владеет долей около трети этого капитала ($500 млн.).



Такую информацию подтвердил министр финансов Ерулан Жамаубаев, не пояснив при этом, откуда правительство Казахстана намерено взять деньги для этой покупки. Ведь чтобы заменить Россию по ее доле в оплаченном уставном капитале в ЕАБР, придется выложить $500 млн.!



И это при том, что ЕАБР не находится под западными санкциями, а Россия лидирует среди его участников по доле полученных займов – 48,8 % по итогам первого полугодия текущего года против 36,9 % у Казахстана, 7,7 % - Беларуси, 5,1 % - Армении и 1,5 % - Кыргызстана. А если учесть, что общая величина уставного капитала ЕАБР составляет $7 млрд. ($1,5 млрд. – оплаченный, $5,5 млрд. – до востребования), то расходы Казахстана могут оказаться еще больше.



Добавим также, что в свете нынешних реалий инвестиционный портфель ЕАБР выглядит не вполне адекватным требованиям времени. К примеру, доля аграрно-промышленного сектора в нем составляет лишь 2,3 %, химической промышленности – 3,4 %, металлургии – 0,3 %, тогда как на энергетику приходится 21,4 %, транспорт – 21,1 %, финансовый сектор – 17,9 %.



Пока же все выглядит так, что за счет ресурсов ЕАБР замещается финансирование, которое раньше шло по линии "ВТБ" и "Сбера". К примеру, Александр Машкевич, один из ключевых акционеров группы "ERG", работающей в Казахстане, заявил недавно о прекращении всех выплат подсанкционным российским банкам. И практически одновременно появилась информация о том, что ЕАБР предоставил АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", входящее в группу "ERG", $55 млн. для финансирования выпуска экспортной продукции.



Между тем, как пояснил г-н Машкевич, как раз у ССГПО возникли большие проблемы с экспортом железорудного концентрата и окатышей на Магнитогорский металлургический комбинат, попавший под санкции Запада. Если раньше туда поставлялось от 9 млн. тонн до 12 млн. тонн, то теперь вывоз продукции на данном направлении прекратился. Еще 5 млн. тонн идет в Китай, но из-за ограниченных логистических мощностей объем экспорта в этом направлении увеличить практически невозможно. 2,5-3 млн. тонн еще поставляется на местное предприятие группы "Арселор Миттал".



Таким образом, экспорт у ССГПО обвалился почти наполовину, что не помешало этому предприятию получить солидный заем от ЕАБР. Ларчик этого финансового чуда открывается просто – в ЕАБР тон задают чиновники, так что наверняка ССГНО там выдали заем по настоятельной просьбе правительства Казахстана, боящегося как огня остановки производства на стратегически важных предприятиях.



Кстати, возглавляет сейчас Совет ЕАБР казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов. На прошедшем в конце июня заседании Совета были утверждены итоги работы банка в прошлом году, включая рекордный объем его текущего инвестиционного портфеля в $4,5 млрд. при росте чистой прибыли в 2,1 раз до $37,1 млн.



Напомним и о том, что предыдущее руководство ЕАБР старательно продвигало идею о создании на его базе расчетного центра для расчетов стран-участников ЕАЭС в национальных валютах с последующем переходом к единой платежной единице.



В недавно одобренных Евразийским межправительственным советом рекомендациях по развитию использования национальных валют во взаимной торговле государств ЕАЭС отмечается, что в текущем году доля национальных валют во взаимных расчетах стран-участников достигла 74 %.



В качестве приоритетов сейчас выдвигается обеспечение межсистемного взаимодействия национальных систем платежных карт государств-членов ЕАЭС, возможности обмена финансовой информацией без использования системы SWIFT в рамках трансграничных расчетов по взаимным корреспондентским счетам, развитие торгов валютными парами национальных валют ЕАЭС и другие.



Казахстан находится здесь в весьма уязвимой позиции, так как в его торговле с партнерами по ЕАЭС на расчеты в долларах приходится почти половина экспорта и около 30 % импорта. В такой ситуации с учетом рисков высокой волатильности рубля можно ожидать, что в Казахстане будут всеми силами сопротивляться рублизации торговли в рамках ЕАЭС и за его пределами.



Здесь сторону Казахстана может занять Кыргызстан, у которого доля рубля в расчетах еще ниже – порядка трети в экспорте и около 40 % импорт. Для сравнения: у Беларуси эти показатели составляют почти 80 %, а у России – соответственно 70 % и 74 %.



Так что казахстанским банкам не стоит расслабляться, хотя их доля на внутреннем рынке естественным образом увеличилась в этом году из-за санкционных проблем у их российских конкурентов, все равно над всеми участниками финансового рынка дамокловым мечом нависают косвенные санкционные риски.



К тому же, как выяснилось, иностранные финансовые гиганты не спешат в Казахстан, хотя с момента завершения 5-летнего переходного периода после вступления в ВТО уже прошло несколько лет и условия доступа на внутренний рынок были либерализованы, включая открытие их прямых филиалов.



Между тем кредитные ресурсы в нашей стране остаются дорогими и недоступными значительной части отечественного бизнеса и населения, сдерживая темпы общего экономического роста Казахстана.



Тулеген АСКАРОВ, специально для "Ведомостей Казахстана"



11.09.22 Источник - kazvedomosti.kz

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