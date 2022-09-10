Тяжелейшая зима для Европы, а особенно для Германии

18:58 12.09.2022 Advance

Хорватия



В Германии предупредили об остановке некоторых отраслей из-за растущих цен на энергоносители. Речь идет "не о двух днях или неделях", а о длительном периоде, предостерег министр экономики Роберт Хабек. Некоторые компании уже рассматривают возможность уйти из Германии, пишет Advance.



Все больше промышленных компаний ищут способы на время убежать из страны; давление на Берлин растет как изнутри, так и от соседей, которых, вероятно, не беспокоит, насколько пострадает Германия



Антун Роша (Antun Roša)



Немецкий министр экономики и один из лидер правящей коалиционной партии Зеленых Роберт Хабек столкнулся с весьма резкой критикой после того, как заявил вчера, что допускает ситуацию, при которой некоторые отрасли немецкой экономики остановятся из-за растущих цен на энергоносители. Немецкие компании тут же ответили, заявив, что видят в этом угрозу своему существованию.



Хабек дал интервью каналу ARD. В нем его спросили, ожидает ли он к концу зимы массового банкротства компаний из-за цен на энергоносители. Он ответил: "Нет, но я допускаю, что некоторые отрасли просто остановятся на определенное время".



Иными словами, судя по всему, Хабек хочет сказать, что индустрия пострадает от возможных ограничений, особенно если ситуация продолжит ухудшаться так, как это происходит сейчас. Я напомню, что его заявление прозвучало в момент, когда Путин пригрозил полностью расторгнуть энергетические контракты с Европейским Союзом, если блок решит ввести потолок цен на закупки российского газа.



Ясно, что консенсуса после такого заявления ожидать и не стоило. Хотя, быть может, в подобной ситуации не останется других вариантов, особенно если Берлин не изменит подхода к России и ее энергоносителям. Конечно, последовала критическая реакция, и, например, немецкая газета "Бильд" написала, что "Хабек явно понятия не имеет об экономике".



Ситуацией, несомненно, попытается воспользоваться консервативная оппозиция, которая много лет находилась во власти, пока канцлером была Ангела Меркель. Лидер оппозиции Фридрих Мерц тоже раскритиковал Хабека, отметив, что он и правящая коалиция не воспринимают энергетические и экономические вопросы всерьез.



"Все могут полюбоваться вашей беспомощностью, господин Хабек, когда вам задают такие вопросы, как сегодня в телепередаче", - сказал Мерц сегодня, выступая перед депутатами.



Да, критика, обрушившаяся на Хабека, была ожидаемой, но никто не предложил собственных вариантов. Хабек заявил о вероятности ситуации, при которой части немецкой промышленности придется остановить производство, но разве он слукавил? Мерц и остальные не поясняют, как промышленность сможет продолжать работу, если энергии будет недостаточно, или если она просто станет такой дорогой, что производство не сможет окупаться? Любопытно отметить, что в данном случае Хабека критикуют как рупор, но не как человека, несущего на себе часть вины за нынешнее положение, ведь для этого пришлось бы пойти против основного течения политики, которую Германия проводит после ухода Ангелы Меркель.



Я напомню, что и Меркель на протяжении многих лет испытывала на себе американское давление. США требовали от нее остановить строительство (еще до его начала) газопровода "Северный поток - 2". Несмотря на это, газопровод в итоге был построен, и, глядя с сегодняшней перспективы, можно отметить немалую стойкость тогдашней власти.



Да, Германия и сейчас могла бы просто запустить "Северный поток - 2", и все ее проблемы были бы решены. Но тем самым она совершила бы геополитический переворот прежде невиданных размеров. Пока никто не выступает с подобным предложением, по крайней мере публично. Однако посмотрим, что будет, когда немецкие заводы на самом деле окажутся в ситуации, когда им придется останавливать работу. Пока же речь идет только о прогнозах, а не о реальной мере.



Тем временем экономики подчеркивают то, что актуально не только для Германии, но и для большинства стран Европы: малые и средние предприятия составляют основу экономики, и именно для них нынешний рост цен представляет собой, пожалуй, наибольшую опасность.



На протяжении десятилетий Германия пользовалась преимуществами дешевого российского газа, и можно даже сказать, что именно на нем и была выстроена ее мощнейшая европейская экономика. Теперь немецкая промышленность вынуждена покупать дорогой газ по растущим рыночным ценам. Понятно, что разницу она постарается максимально переложить на плечи потребителей.



Федеральная ассоциация промышленности ФРГ (BDI), которая объединяет 593 компании, провела обширный опрос с середины августа по начало сентября. Выяснилось, что более трети компаний заявляют - растущие цены угрожают их существованию на рынке. В феврале текущего года таких компаний было 23 процента.



Некоторые компании уже рассматривают возможность уйти из Германии. Пример - компания "Боегра" из-под Дюссельдорфа, которая уже более ста лет занимается производством автозапчастей. Руководство компании подумывает перевести производство в Чехию, а также параллельно развивает стратегическое сотрудничество с одной индийской компанией.



Согласно вышеупомянутому опросу Федеральной ассоциации промышленности ФРГ, 25 процентов компаний собираются выводить производство из Германии или уже занимаются этим вопросом. Каждая десятая компания уже сократила или полностью остановила производство из-за роста цен.



Некоторые компании берут кредиты в банках, чтобы финансировать значительно возросшие расходы на энергию, но делать это становится все труднее. Банкам известно, что многие компании столкнулись с проблемами, и поэтому все неохотнее выдают кредиты, опасаясь, что деньги им уже никто не вернет.



В прошлые выходные Берлин заявил, что выдели 65 миллиардов евро на помощь гражданам и компаниям, но в Федеральной ассоциации промышленности ФРГ говорят, что этого не достаточно, и требуют от власти профинансировать расходы на электрическую энергию.



Судя по всему, худшее еще впереди, но уже сейчас четко видны последствия текущей ситуации. Количество заказов у немецкой промышленности сокращаются уже шестой месяц подряд. Это подтвердили недавно обнародованные данные за июль.



Заказы на промышленные товары сократились на 1,1 процент по сравнению с предыдущим месяцем, то есть с июнем. А если сравнить с седьмым месяцем прошлого года, то сокращение достигло 13,6 процентов.



Экономические аналитики предсказывали, что спад немецкого промышленного спроса в июле составит 0,5 процентов. Но оказалось, что цифры хуже более, чем в два раза, чем ожидалось. Конечно, Германия страдает не только от прямых последствий вооруженного конфликта на Украине и высоких цен энергоносителей. Свою роль играет общее замедление мировой экономики, нехватка материалов…



При детальном анализе данных можно увидеть, что Германия сейчас находится в более тяжелой ситуации, чем некоторые другие страны. Внутренние заказы сократились на 4,5 процентов в июле, а заказы из-за рубежа выросли на 1,3 процента, как свидетельствует статистика. Эти данные прокомментировал вчера главный экономист немецкого "Коммерцбанка" Йорг Краемер: "Примечательно, что минус характерен только для внутреннего рынка, а вообще Германия тяжелее всех переживает энергетический кризис".



Учитывая такое положение дел, можно предположить, что Берлин без энтузиазма отнесется к предложению ввести потолок цен на российский газ. Ведь в таком случае Путин может выполнить свои угрозы и полностью перекрыть все энергетические поставки в Европу. Тогда и без того тяжелая ситуация станет еще тяжелее.



"Мы скептически относимся к вопросам, касающимся ограничений цен на газ, хотя вообще мы готовы обсуждать общеевропейские меры", - заявил пресс-секретарь немецкого Министерства экономики. Интересно отметить, что активнее всех этот план отстаивает глава Европейской комиссии немка Урсула фон дер Ляйен.



Очень скоро Германия окажется в тисках. В понедельник Франция поддержала идею ограничить цену российского газа, а Польша требует этого уже давно. Кто знает, не исключено, что какие-нибудь немецкие "друзья", тайные конкуренты, сочтут, что, возможно, неплохо было бы "подогнать" немецкую экономику под остальную Европу. Но если энергетический кризис станет тотальным, среди крупных стран Европейского Союза Германии придется хуже всех. Источник - ИноСМИ

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