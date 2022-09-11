Археологи обнаружили в Туве захоронение знатного скифского воина

00:19 13.09.2022

Ученые Государственного Эрмитажа открыли захоронение знатного скифа



8 сентября 2022 года в Республике Тыва состоялась пресс-конференция, посвященная археологическим исследованиям Южно-Сибирской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа на территории Республики и открытию эрмитажными археологами захоронения знатного скифа в кургане Чинге-Тей 1.



В пресс-конференции приняли участие: Владислав Ховалыга, Глава Республики Тыва; Константин Чугунов, начальник Южно-Сибирской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, старший научный сотрудник Отдела археологии Восточной Европы и Сибири, и Наталья Сутягина, научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа.



На пресс-конференции Глава Республики Тыва Владислав Ховалыга поблагодарил всех археологов, внесших свой вклад в изучение культурного наследия региона, высоко оценив результаты сотрудничества с ведущими археологическими центрами России.



"Археология очень захватывающая наука, она пробуждает интерес к истории, культуре, новым научным знаниям. Благодаря открытию скифского кургана Аржан-2 Республика стала центром притяжения для многих людей. Сегодня ученые-археологи подарили нам радость нового открытия – захоронения знатного воина скифской эпохи!" − сказал Владислава Ховалыга.



В полевом сезоне 2022 года участники Южно-Сибирской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в ходе планомерных исследований кургана Чинге-Тей 1 в "Долине царей" (Пий-Хемский район Республики Тыва) обнаружили следы захоронения знатного воина скифского времени.



"Раскопкам на такого рода объектах предшествуют большие исследования, которые велись на протяжении нескольких лет на кургане Аржан-2. − отметил Константин Чугунов. − Имея этот опыт, мы приступили к раскопкам Чинге-Тей 1, где удалось обнаружить захоронение молодого знатного воина. Это стало неожиданностью, поскольку поверхность всего исследуемого кургана изрыта грабительскими воронками. Мы даже не рассчитывали, что удастся найти не потревоженное погребение. Грабительская воронка, которая была сделана над обнаруженной могилой, "ушла" в сторону, уткнувшись в материковый слой буквально в 15–20 см от могильной ямы".



Могила молодого мужчины, по всем признакам относящегося к представителям высшей знати или именитого воина, была найдена археологами сильно деформированной при разборе каменной насыпи кургана, на глубине более 4 метров. Захоронение не было разграблено в предшествующие эпохи и сохраняет массу чрезвычайно важной научной информации о деталях погребального обряда элиты номадов скифского времени.



Научное значение открытого погребения чрезвычайно велико, поскольку позволяет проследить развитие культуры, искусства и древних технологий у населения Тывы, изученных по материалам кургана Аржан-2.



Среди погребального инвентаря – набор богато украшенного железного оружия (кинжал-акинак, чекан, лук в налучье и колчан со стрелами), которое сильно корродировано и деформировано. Облачение и колчан покойного украшают многочисленные золотые бляшки в виде тигров, выполненные в "зверином стиле" и стилистически пересекающиеся с находками из царского кургана Аржан-2. Однако тот факт, что в погребальном наряде использованы штампованные, а не литые изделия из золота, часть из которых подвергалась ремонту, позволяет сделать вывод о том, что открыто не царское захоронение, а могила представителя скифской высшей знати. После Аржана-2 подобное открытие в археологии Тывы сделано впервые.



Для обеспечения полной сохранности находок и их дальнейшего изучения, археологами и реставраторами разработаны особые методики, позволяющие сохранить информацию в наиболее полном виде. Предметы извлекаются на поверхность в виде монолитов для разборки в лабораторных условиях. Это позволяет изучать их в полной мере на современном научном уровне, с проведением необходимых анализов и реставрации. Работы по сохранению уникальных находок из кургана Чинге-Тей 1 будут проводиться в лабораториях Государственного Эрмитажа. После завершения археологических исследований кургана Чинге-Тей 1 и реставрации всех находок, коллекция вернется в Национальный музей Республики Тыва.



Погребально-поминальный комплекс Чинге-Тей 1 исследуется Южно-Сибирской экспедицией Государственного Эрмитажа с 2008 года. Основной научной задачей является исследование погребального обряда элиты ранних кочевников восточной зоны степей Евразии и реконструкция процессов культурогенеза номадов скифского времени. Памятник предварительно датирован концом VII – началом VI века до н.э.



В предыдущие годы на кургане Чинге-Тей 1 были обнаружены 8 рядовых воинских захоронений на периферии курганной насыпи. Захоронения, найденные в 2008–2021 годах значительно менее богатые, что позволяет предположить, что погребенные – это представители ритуальной "охраны", призванные защищать основное погребение и сопровождать захороненного в загробном мире. По результатам радиоуглеродного датирования, находки из периферийных могил относятся к VII–VI векам до н.э.



Предметы, найденные в могилах Чинге-Тея 1, хронологически и стилистически близки находкам из царского кургана Аржан-2 (алды-бельская археологическая культура, вторая половина VII века до н. э.). Археологические исследования этого памятника велись в 2000–2004 годах российско-германской экспедицией (К. Чугунов, Г. Парцингер, А. Наглер). Раскопки Аржана-2 открыли миру более 20 кг золотых изделий бытового и культового характера, выполненных в "зверином стиле" с высочайшим ювелирным искусством. Основная часть коллекции находится в Национальном музее Республики Тыва (г. Кызыл), небольшая часть предметов представлена в Государственном Эрмитаже, где осуществлялась реставрация и научная обработка всех материалов памятника.



Подробнее о находках, сделанных на кургане Чинге-Тей 1 можно прочитать в материалах Археологического сборника Государственного Эрмитажа.