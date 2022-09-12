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Токио и Пекин опять столкнулись лбами из-за необитаемых островов, - Владимир Скосырев
00:48 13.09.2022

12.09.2022

Территориальный спор толкает Японию в объятия США
Владимир Скосырев

Китай регулярно направляет к Сенкаку
корабли береговой охраны.

Исполнилось 10 лет с тех пор, как правительство Японии установило контроль над архипелагом Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, расположенном в 170 км от Тайваня. А пять месяцев спустя Токио объявил, что выкупает острова у частного владельца. Китай считает, что архипелаг принадлежит ему, и неоднократно направлял туда корабли береговой охраны. В Японии опасаются, что если КНР захватит Тайвань, то следующим на очереди окажутся Сенкаку. Поскольку Япония связана с США договором о безопасности, каждое ее новое правительство обращается к Вашингтону с просьбой подтвердить, что он будет защищать острова в случае нападения. Конфликт между Японией и Китаем затрагивает не только их суверенитет, но и вопрос о том, кто будет эксплуатировать запасы газа и нефти на шельфе.
Агентство Kyodo признает, что именно национализация Сенкаку Японией привела к усилению напряженности в регионе. Вина за это возлагается на Пекин, который стал предъявлять претензии на архипелаг, находившийся под управлением Японии, в начале 1970-х. Именно в то время ООН сообщила, что под водой могут скрываться залежи газа. Но Токио об экономической подоплеке спора предпочитает не говорить. Представитель правительства Японии на днях заявил: "Мы не можем снизить бдительность в отношении Китая, поскольку он явно добивается смены статус-кво с помощью силы. Национализация послужила стимулом к тому, чтобы мы в срочном порядке пересмотрели политику в области обороны".

Определенная трудность для Японии состоит в том, что Сенкаку находится в юрисдикции префектуры Окинава. В этом геополитически важном регионе расположена основная часть американских баз в стране. В минувшее воскресенье состоялись выборы губернатора. Накануне их в ходе избирательной кампании все три претендента сосредоточились на проблеме безопасности. Речь шла о том, следует ли переместить базу Футэмма морской пехоты США за пределы префектуры. Ведь она находится в густонаселенном городе; шум американских вертолетов и нравы морских пехотинцев, которые вели себя не всегда подобающим образом, "достали" местных жителей. Губернатор Дэнни Тамаки призывал передислоцировать базу за границу префектуры.

Токио возражал, доказывал, что базу нужно перенести в другое место в пределах префектуры. Ведь она служит средством предотвращения китайского нападения. Но эти доводы почему-то не убедили избирателей. Тамаки одержал победу.

Эта осечка вряд ли повлияет на китайско-японские отношения, сказал "НГ" профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов. "На Окинаве довольно сильные оппозиционные и антиамериканские настроения, – заметил он. – С другой стороны, по поводу принадлежности островов Сенкаку в Японии никакой оппозиции нет. Я думаю, что и жители Окинавы поддерживают правительство. Что касается других держав, то США многократно заявляли, что будут готовы защищать Сенкаку. Это говорили президенты Барак Обама, Дональд Трамп, Джозеф Байден. Парадокс состоит в том, что американцы не уточняют, кому принадлежат острова. Тут можно провести параллель с позицией России. Она тоже говорила, что этот вопрос должен решаться путем диалога между Китаем и Японией. Постоянных поселений на островах не было никогда, хотя попытки выращивать сельскохозяйственные культуры предпринимались. Речь идет не столько о самих островах, сколько об акваториях вокруг них. Но куда важнее тема суверенитета. Япония и Китай дорожат своим суверенитетом. Даже если это безлюдные скалы, все равно отказ от них означал бы потерю лица".

В этом свете японская пресса напоминает, что правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Фумио Кисидой поставила задачей удвоить военные расходы и довести их до 2% ВВП или более в течение следующих пяти лет. Таков, считают в ЛДП, должен быть ответ на китайскую угрозу. Однако Джеф Кингстон, директор азиатских исследований в университете Temple, Япония, указывает, что для того, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе, Японии следует не наращивать оборонный бюджет, а начать широкий дипломатический диалог с Китаем.

Источник - НГ
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