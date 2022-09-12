 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Споткнулись о "Кумтор". Между командами Ташиева и Жапарова произошел раскол, - В.Панфилова
07:20 13.09.2022

12.09.2022

Жапаров споткнулся о "Кумтор"

Оппозиция готова возглавить комиссию по расследованию "золотого дела"
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Садыр Жапаров ездит по стране и встречается с гражданами накануне Народного курултая.
В Киргизии набирает обороты "золотой" скандал. Главный вопрос президенту Садыру Жапарову – где золото "Кумтора" – ставится на фоне резкого снижения уровня жизни и массовой миграции граждан. По официальным данным, на заработках в России находится 1 055 000 граждан Киргизии. Неубедительные объяснения главы государства породили слухи о расколе в тандеме Жапаров–Ташиев и обострении борьбы за власть.
Садыр Жапаров, чтобы поправить упавший рейтинг, распорядился повысить с 1 октября пенсии. Президент посетил с рабочим визитом южные области страны. В воскресенье в Джалал-Абале он вручил ключи от новых квартир пограничникам. 12 сентября Жапаров посетил маслоперерабатывающий завод и пообещал бизнесменам помощь в модернизации производства. Эксперты называют эти меры популистскими в преддверии I Народного курултая, проведение которого назначено на 25 ноября. "Садыру Жапарову нужна поддержка народа для проведения курултая, и проще всего ее получить в регионах, где более традиционалистическое общество. Идея Жапарова придать Киргизии "исторический облик" находит отклик среди определенной группы людей. Поэтому он ездит по стране и раздает обещания", – сказал "НГ" главный редактор портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев. По его словам, у команды Жапарова нет планов по созданию рабочих мест, нет планов по улучшению жизни людей. "При правлении Жапарова происходит самый масштабный выезд граждан из страны – ее уже покинули более миллиона человек. Такого никогда не было. У людей нет перспектив на родине, поэтому они массово уезжают. Жапарову будет сложно удержать власть, и даже курултай не поможет", – считает эксперт. По его словам, масла в огонь добавляет история с пропавшим золотом. В народе муссируются самые разнообразные версии пропажи драгоценного металла. "И если народ поднимется, то волнения будут масштабными, несравнимыми с предыдущими. Дело в том, что в стране много недовольных, появилась скрытая оппозиция, а это всегда чревато большим взрывом", – отметил Эгембердиев.

Напомним, что в конце августа стало известно о пропаже 19 т золота с месторждения "Кумтор" на сумму 1,2 млрд долл. Власти, по словам Садыра Жапарова, засекретили информацию, якобы в целях безопасности (см. "НГ" от 31.08.22). Однако на днях в Сети появилось фото брата президента Сабыра Жапарова с золотыми слитками в руках. В обществе заговорили о том, что семья президента причастна к пропаже кумторовского золота.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев написал в соцсети, что этот снимок старый, был сделан еще 5–7 лет назад. Соратник Садыра Жапарова, бывший госсекретарь Чолпонбек Абыкеев пошел дальше и предположил, что это не золото, а мороженое. "Что можно сказать тем, у кого не хватает ума, чтобы отличить мороженое от слитка золота? Золото не кладут в бумажную коробку", – написал Абыкеев. Это сообщение вызвало еще большее возмущение в обществе. Это жесточайший удар по имиджу президента. Родственники Садыра Жапарова вмешиваются в дела "Кумтора" и продают золото.

Журналисты "Политклиники" провели собственное расследование и выяснили, что снимок был сделан недавно на одном из аффинажных заводов Турции. Очнулись депутаты и потребовали предоставить отчет по обороту золота в стране.

Садыру Жапарову пришлось объясняться. В интервью местным СМИ он заявил, что скрывать ему нечего, и разрешил всем желающим участвовать в следственной проверке деятельности "Кумтора". "Некоторые депутаты, политики предлагают провести проверку. Я не против. Пусть назначат главой проверочной комиссии кого-то из оппозиции или самого грамотного депутата и проверят данные с прошлого года по каждому грамму золота", – сказал глава государства.

Что касается фотографии брата, то президент подтвердил, что его брат ездил в Турцию для обсуждения вопросов, связанных с золотом. "Фото было сделано в Турции. Если помните, в прошлом году Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA), которая занимается организацией международной торговли золотом, поставила заслон для торговли киргизским золотом на мировой бирже. В то время братья-турки не смогли попасть на прием ко мне или к нашим госчиновникам. Поэтому они обратились к моему брату (Сабыр Жапаров, официально нигде не работает. – "НГ"), у нас ведь бюрократия по-прежнему не устранена…" – отметил глава государства. По словам президента, турки были готовы купить киргизское золото, но цена была низкой и им не продали драгметалл. "Думаю, не стоит делать из этого трагедию", – заявил Садыр Жапаров, заверив, что ни ему, ни его родственникам не нужно ни грамма золота. "Мы как-то жили без золота и дальше проживем", – подчеркнул он.

Член Объединенного демократического движения Кыргызстана Равшан Джеенбеков сказал "НГ", что оппозиция готова войти в состав комиссии и даже ее возглавить. Но, к сожалению, более конкретного предложения со стороны власти не прозвучало. "Если дальше слов дело не пойдет, то мы сделаем следующее заявление, обвиним президента в непорядочности", – отметил оппозиционный политик. По его словам, оппозиция держит этот вопрос на контроле, так как Жапаров пришел во власть на волне золота "Кумтора" и сегодня для него это ахиллесова пята.

"Любой человек, любой политик связывает Жапарова с золотом, и вопрос золота ставится уже на всех уровнях, даже в парламенте, который считается полностью управляемым. Те депутаты, которые считались "дежурными", даже поднимают этот вопрос. Это говорит о том, что проблема стоит очень остро", – полагает Джеенбеков. По его мнению, эту тему педалирует окружение президента. Поскольку теми документами, которые выкладывают в интернет, владеют близкие ему люди. Есть все основания полагать, что между командами Ташиева (главы Государственного комитета национальной безопасности и соратника президента) и Жапарова произошел раскол.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663042800


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