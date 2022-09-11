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КырПарламент. Скандал с регламентом. Чего хочет администрация президента, а чего депутаты, - 24.kg
07:23 13.09.2022

13 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Нуркыз САБЫРОВА

Президент вернул с возражениями законопроект о регламенте Жогорку Кенеша. Доработкой документа занимается согласительная группа из пяти депутатов и четырех чиновников. Первое заседание состоялось 8 сентября. О ее работе 24.kg рассказала член фракции "Бутун Кыргызстан" Гуля Кожокулова.

Кто вошел в группу?
Интересы исполнительной ветви власти представляют:
- министр юстиции Аяз Баетов,

- заместитель руководителя аппарата Верховного суда Эркин Искаков,

- заместитель полномочного представителя кабмина в Жогорку Кенеше Нурлан Бообеков,

- заместитель заведующего отделом правового обеспечения администрации президента и кабинета министров Алмаз Айылчиев.

Эти имена озвучил представитель президента и кабинета министров в парламенте Алмасбек Абытов на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша 6 сентября. Тогда он просил дать чиновникам шесть мест в группе, аргументируя тем, что многие возражения должны дорабатываться со стороны представителей органов исполнительной власти. Но депутаты не согласились быть в меньшинстве и забрали пять мест из девяти.

Интересы законотворцев, по данным Гули Кожокуловой, отстаивают она, а также инициатор законопроекта Марлен Маматалиев ("Ынтымак"), Замир Мамасадыков ("Ыйман Нуру"), Нурбек Сыдыгалиев ("Ишеним") и Мейкинбек Абдалиев ("Ата Журт Кыргызстан").

Эти парламентарии будут иметь право голоса в обсуждении возражений. Другим разрешено присутствовать на заседаниях группы в качестве наблюдателей без права голоса.

О главном споре
По словам Гули Кожокуловой, согласительная группа намерена завершить доработку документа в кратчайшие сроки. Процесс пошел.
Всего рассматриваются возражения по 35 пунктам.

"Мы удивлены, почему администрация президента так заинтересована в документе. Он предназначен для депутатов. Мы не занимаемся перетягиванием одеяла и не пытаемся повысить свой статус. Этого и не надо делать, потому что в Конституции определены полномочия законодательного органа", - сказала Гуля Кожокулова.

Она отметила, что нардепы не намерены приписывать себе полномочия, которые им не положены. К примеру, коллеги согласны с возражением президента о том, что он как главнокомандующий сам вправе принимать решение о введении войск.

Основной спорный вопрос, по словам собеседницы, касается Верховного суда. Он не будет предоставлять информацию о своей деятельности депутатам.

"Как это так, если в Конституции прописано, что президент ежегодно предоставляет информацию парламенту. Тогда в чем проблема, если Верховный суд будет тоже это делать. Здесь не стоит вопрос о вмешательстве в правосудие. Мы должны знать о работе судебной системы, а не о каких-то конкретных делах", - комментирует Гуля Кожокулова.

Она считает, что сейчас депутаты чувствуют персональную ответственность и дорожат своим мандатом, поэтому не будут вмешиваться в конкретные уголовные дела. Информация Верховного суда необходима для анализа.

"Мы же должны знать, как рассматриваются уголовные дела по фактам насилия в отношении женщин, детей. Как с этим обстоит ситуация в регионах. У нас четко прописано, что при заслушивании информации соблюдается принцип невмешательства", - пояснила нардеп.

По словам Гули Кожокуловой, чрезмерно активная защита интересов судов со стороны администрации президента вызывает много вопросов.

"При этом согласование кандидатур судей, председателей Верховного и Конституционного судов проходит через депутатов Жогорку Кенеша", - напомнила депутат.

Возражение по бюджету
Согласно возражению главы государства, депутаты могут заслушивать информацию об исполнении бюджета, но за исключением отчетов Соцфонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

"Здесь они ссылаются на Бюджетный кодекс. Я им говорю, откройте его, статья 9. Четко прописано, что в республиканский бюджет входят и консолидированный, и все остальные бюджеты, в том числе Соцфонд и ФОМС. В этом же кодексе прописано, что ежегодно в Жогорку Кенеше принимается закон об исполнении этого бюджета. А как мы будем принимать закон, если не будем слушать их отчет? На основании чего, справки?" - интересуется Гуля Кожокулова.

Также, по ее словам, чиновники оспаривают возражение по депутатским группам и фракциям.

"Чиновники хотят нивелировать понятие "депутатские группы и фракции". То есть депутат должен существовать, а объединяться во фракции или группы у него нет права. Это превращает структуру Жогорку Кенеша в послушный орган", - пояснила Гуля Кожокулова.

Вместе с тем она отметила, что это противоречит конституционному закону о статусе депутата Жогорку Кенеша, где предусмотрены права на объединение во фракции и группы.

Также, по словам Гули Кожокуловой, чиновники могут отстоять возражение по исключению правительственного часа и правительственного дня.

"Их смущает, что мы их отвлекаем от работы. Сейчас мы ближе к тому, что эта позиция останется. По многим вопросам они попросили время, чтобы подумать", - заключила Гуля Кожокулова.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663042980


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