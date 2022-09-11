 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк". Несите свои денежки...
07:43 13.09.2022

"Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк"

Председатель правления Национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев заявил о том, что "Сбербанк Казахстан" проведет ребрендинг и станет носить имя "Береке" (с казахского – "изобилие, достаток"), сообщает Zakon.kz.
Об этом Шарлапаев сказал в интервью журналисту Дмитрию Шишкину. По его словам, ребрендинг будет обязательно. Он добавил, что транзакция по переходу права собственности была закрыта 1 сентября.

Новый банк будет называться "Береке банк". Хорошее казахское слово – все мы его друг другу желаем. И поэтому мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше.
Канат Шарлапаев

2 сентября 2022 года стало известно, что Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и Группа Сбербанк закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбера в Казахстане (ДБ "АО "Сбербанк").

Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения.
Пресс-служба АО "НУХ "Байтерек"
Кроме того, председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова назвала причину покупки.

Я думаю, что основная причина продажи банка в том, что 12 октября истекает генеральная лицензия, дающая возможность совершать операции со "Сбербанком". После 12 октября банк включается в так называемый список СДН. Этот список ограничивает операции, которые может осуществлять банк. В этой связи, для исключения банка из СДН, российским акционером было принято решение продать этот банк.
Мадина Абылкасымова

Источник - Zakon.kz
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