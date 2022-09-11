 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На армяно-азербайджанской границе опять небольшая войнушка. Есть убитые и раненые
07:47 13.09.2022

Минобороны Армении и Азербайджана сообщили об убитых и раненых с обеих сторон в ходе боев на границе

...
В минобороны Армении сообщили, что в ходе вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном армянские военные понесли потери. Есть убитые и раненые, азербайджанские войска наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Ранее о потерях личного состава среди азербайджанских военных сообщили в минобороны Азербайджана.

"Последняя широкомасштабная провокация также была инициирована вооруженными силами Азербайджана. С армянской стороны есть жертвы и раненые",- заявил на брифинге пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян. МЧС Армении на армяно-азербайджанской границе приведены в состояние повышенной готовности.

По данным оборонного ведомства Азербайджана, подразделения армянских ВС, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов.

"В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре",- сообщили в ведомстве.

Эскалация между армянскими и азербайджанскими военными произошла 13 сентября в 00:05 по местному времени. Подразделения ВС Азербайджана открыли "интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Баку заявил, что обстрел стал ответом на "провокации" армянских военных, которые, как сообщалось, днем ранее заминировали пути снабжения азербайджанских войск. После обострения на армяно-азербайджанской границе премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Подробнее о конфликте между Арменией и Азербайджаном - в материале "Ъ" "Никол Пашинян ищет мира везде, где только можно".

Дарья Эрозбек

Источник - kommersant.ru
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