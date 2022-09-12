Пир во время войны по-киевски, - Валерий Панов

08:04 13.09.2022 К чему привело распиаренное контрнаступление ВСУ.

Валерий Панов

12.09.2022

Пир во время войны по-киевски

В Киеве проходят торжества, каких не бывало с начала нашей спецоперации. Причин для всенародного веселья до этого как-то не наблюдалось. Но нынче появился повод: ВСУ, наконец, одержали громкую "победу" над российской армией. Пошли в контрнаступление на юго-восточном направлении, точнее, по нескольким направлениям сразу – на Балаклею, Изюм, Купянск, т.д. и вынудили "клятых москалей" бежать с позиций в такой панике, что они даже бросали раненых, чего до этого никогда не было.



В угаре умопомрачительного "успеха" секретарь Совбеза Украины А. Данилов в интервью "Голосу Америки"* с пафосом заявил: Россия должна быть расчленена, в том виде, в котором она существует, ее нельзя оставлять ни в коем случае. А в интервью, которое он следом дал одной из львовских газет, повторил тезис американских пропагандистов и российских либералов "в изгнании" о необходимости "деколонизации России". И подчеркнул: даже если Украина вернет все свои территории в рамках границ 1991 года, для нее это не будет победой в этой войне, пока Россия будет оставаться в своих территориальных границах.



Короче, Россия должна быть уничтожена, естественно, вместе со всеми нами. А сразу после "возвращения" Донбасса, о чем в Киеве говорят, как о свершившемся факте, будет "возвращен" Крым, для чего уже якобы готовится 50-тысячное войско. Чем еще не повод для пиршества?



Волны украинских торжеств докатились и до стран Запада. Там тоже подняли бокалы. Символически, конечно: удовольствия нынче дороги. В Берлине немецкие чиновники в восторге от того, как украинские войска наступают, вытесняя российскую армию, заявила в эфире "Радио НВ" посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен. И хотя пока решение об увеличении поставок оружия Киеву не достигнуто, обещанные системы ПВО, по мнению посла, Киев получит. Заметим, что Франция тоже не спешит с новыми поставками. Пока! Зато США дадут Украине всего сполна. Лишь бы укры воевали с Россией – за "благословенную" Америку.



И ведь воюют, живота не щадя. За пять дней, с 6 по 10 сентября, "успешного" контрнаступления ВСУ в Харьковской области и на Николаево-Криворожском направлении потеряли до пяти тыс. убитыми и около восьми тыс. ранеными.



Известно также, что для наступления на харьковском направлении Украина задействовала все свои резервы, включая подразделения, которые участвовали в наступлении на Херсон. Реляции звучат победно. Украинские войска отвоевали 20 населенных пунктов в Харьковской области, захваченных Россией, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ А. Громов. По его словам, армия продолжает наступление, и "в настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км", общая площадь освобожденной территории на Харьковском и Южнобугском направлениях превысила 700 кв. км.



Успех ВСУ на юго-востоке отметил даже американский Институт изучения войны (ISW). По его данным, украинские военные воспользовались переброской российских войск в Донецкую и Херсонскую области, чтобы провести внезапное контрнаступление на Харьковском направлении. В результате ВСУ продвинулись не менее чем на 20 километров вглубь "оккупированных" районов к северу от Изюма. Украинские и западные СМИ пестрят заголовками вроде таких: "Уровень шока говорит о масштабе: Украина отбила у России 400 кв км под Харьковом"; "Налицо крупное поражение. Российская армия за два дня сдала три ключевых города в Харьковской области". Кто же спорит? "Освобожденная территория" в 700 кв км, как говорят в украинском ГШ, – это всего-навсего 20x35 км, а упомянутые 400 кв км, "отбитых" у России под Харьковом (пока украинских!), – площадка размером в дивизионный полигон 20x20 км.



Вот уж действительно – grandioso! Правда, президент Зеленский называет уже 1000 "освобожденных" кв км (50x20 км). Однако, согласитесь, и этот "плацдарм" на "грандиозо" не тянет. Тем не менее The Moscow Times* (перебралось из Москвы в Нидерланды) пишет: "Российская армия стремительно сдает позиции под натиском контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое было анонсировано еще в конце июля и полную силу стартовало в сентябре. Вслед за прорывом у Херсона, из-за которого Кремль был вынужден в третий раз отложить референдумы об аннексии и эвакуировать из города командование и политическое руководство, фронт посыпался…". И дела у России настолько плохи, что "президент России Владимир Путин собирает Совет безопасности после того, как российская армия начала сдавать позиции под натиском контрнаступления Украины…". При этом уже другая газета, New York Times, без тени смущения сообщает, что разведка США помогала Украине готовить контрнаступление в Харьковской области.



Как будто секрет, что на протяжении всей войны США предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах.



Интересно, как бы повели себя американцы, если бы наши специалисты снабжали спутниковыми данными, скажем, талибов? И что-то не доводилось слышать рассуждения представителей МО РФ о том, в частности, что наши ракеты ПВО могут достигать орбит спутников даже в космосе.



Но мы – толерантные, чрезвычайно толерантные. А для Киева и его покровителей "красных линий" нет.



Так, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. Во избежание ядерной беды работа АЭС была приостановлена на неопределенный срок. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества. На территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения, чтобы обесточить населенные пункты, детские сады, объекты жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий. В результате удара были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров. Их, конечно, спасли.



10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1 600 гражданских объектов. А вчера Народная милиция ДНР в утренней сводке сообщила, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 171 единицу боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-мм минометов. Под обстрел попали районы 11 населенных пунктов. В результате атак погибли 6 мирных жителей, еще 11 получили ранения. И так – изо дня в день уже более 8 лет. Но если до 24 февраля это приходилось терпеть в силу неотвратимых обстоятельств, скажем, из-за отсутствия того же "гиперзвука" у российской армии или "Цирконов" на флоте, то почему и сейчас позволяется киевскому режиму продолжать его кровавую вакханалию? Вице-спикер Московской городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев так прокомментировал известие о полной остановке последнего работающего энергоблока Запорожской АЭС:



"У меня есть один очень, возможно, странный и даже банальный вопрос: а доколе мы будем на это просто смотреть и не отвечать? На Украине нет ТЭЦ? Линий электропередач? Подстанций? Ну и всего прочего. И да, АЭС. Неужели нет? Или неужели кто-то не знает, где они находятся? Может, как-то подсказать?"



Подобными вопросами задаются сегодня многие наши граждане. Ответа они тоже не находят. Но еще более интересно, что союзные войска, казалось бы, уничтожили почти всю технику и оружие боевых подразделений ВСУ и авиации, а у них опять массово появляются танки, в том числе немецкие, пушки французского и голландского производства и, главное, самолеты, вертолеты и "беспилотники", количество которых кажется бесконечным. Такой факт. Согласно обобщенным данным, только США поставили на Украину 23,8 тыс. тонн вооружений и техники. Всего было совершено 486 авиарейсов, задействовано 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тыс. автотрейлеров. Кроме США, поставки оружия, техники, снаряжения идут еще из 14 стран НАТО, а в целом 50 западных государств работают над оснащением ВСУ. И я хочу присоединиться к депутату Медведеву со своим вопросом: а как все это военное имущество и техника попадают в противостоящие России и союзникам войска? Ждите ответа…



Очевидно, что все полгода спецоперации наше командование, конечно, не по своему собственному усмотрению берегло железнодорожную и прочую инфраструктуру Украины, что позволяло непрерывно накачивать ВСУ современным оружием западного производства, снабжать боеприпасами, топливом и ГСМ группировки на Восточном и Южном фронтах, легко маневрировать резервами, перебрасывая их из Херсонской области в Харьковскую. Теперь противник имеет высокоточное дальнобойное ракетное оружие, которое позволяет ему разносить уже наши мосты и переправы, от которых зависит снабжение российских группировок. Как говорится, с дальним прицелом было принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.



В течение трех суток наши войска провели операцию по свертыванию и организованной переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию ДНР.



Для прикрытия истинных намерений был проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. Чтобы свести к минимуму ущерб российских войск, по противнику наносилось мощные огневые удары авиации, ракетных войск и артиллерии.



Только за эти три дня было уничтожено более двух тыс. украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии. По мнению известного военного аналитика К. Сивкова, отвлекающие маневры проводились с целью "вытащить ударную группировку ВСУ из укрепрайонов". "Если бы эта группировка оставалась в Славянске или Краматорске, то сколько пришлось бы "выковыривать" ее? А теперь она как на ладони. Поэтому был проведен целый комплекс мероприятий по вводу противника в заблуждение, была создана иллюзия, что на этом направлении у нас слабая оборона и якобы нет информации о подготовке наступления. Противник был введен в заблуждение относительно местоположения и действия наших войск", – отметил эксперт.



Выходя из населенных пунктов, российские войска не превращают их в крепости, а выманивают ВСУ на открытую местность, где по ним наносятся массированные удары высокоточным оружием, артиллерией и авиацией. Уже сейчас на направление перебрасываются дополнительные резервы с тяжелой техникой и вооружением, что позволит стабилизировать фронт. Нынешнее же тактическое отступление вполне оправданно - оно позволяет сохранить жизни российских солдат, которые перегруппируются и нанесут контрудар. На данный момент отвод российских войск с Изюмско-Балаклейского района завершен, основные силы заняли новые рубежи обороны. Неприятель пытается наступать в Херсонской области, но отбрасывается. Замглавы новой администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что "на Херсонском направлении все стабильно, все благоприятно" и "Херсон находится в полной безопасности". Он заверил, что "все у нас будет хорошо". Ранее Стремоусов рассказал об уничтожении польских танков на Херсонском направлении.



Вся территория Луганской Народной Республики контролируется союзными силами, заверил в субботу ее посол в России Родион Мирошник. Тем самым он опроверг распространяемые Киевом слухи о продвижении украинских силовиков в сторону ЛНР.



"Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина. Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово – это все северные территории ЛНР. Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР", – написал дипломат в своем телеграм-канале. По словам Мирошника, на севере ЛНР о близости фронта говорит только приезд нескольких десятков беженцев из Изюма и Купянска.



Вместе с тем противник постепенно берет под свой контроль оставленные ВС РФ населенные пункты. В Киеве трубят о новых "победах". Как сообщило издание dnr-news, на фоне продвижения натовских сил под флагом Украины в Харьковской области режим Зеленского пробует развить в информационном поле панику в ЛДНР и вбрасывает огромное количество самых невероятных фейков, мол, ВСУ уже под Донецком, ВСУ уже под Луганском и так далее. Вместе с тем укры-эксперты считают, что ближайшие дни пройдут для "самостийных" солдат под "тенью русских штурмовиков и "вертушек"". В целом информация с украинской стороны поступает самая противоречивая. Укрнет, например, переполнен роликами с водружением жовто-блакитных прапоров в "освобожденных" населенных пунктах, тогда как в сводках Генштаба об успехах ВСУ говорится предельно скупо.



В то же время, в Сеть попал документ за подписью главкома ВСУ Залужного, в котором указано количество погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести военнослужащих украинской армии на 1 июля 2022 года. Согласно ему, потери одних только ВСУ за шесть месяцев спецоперации России составили порядка 130 тыс. человек. Украинская сторона до сих пор официально не опровергла и не подтвердила данную информацию. А на днях в Сети появились жуткие видео с многочисленными трупами "захисников незалежностi". По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, Украина бросила более 30 тыс. человек на контрнаступление в районе Балаклеи Харьковской области, из них за два-три дня, минимум каждый шестой был уничтожен. "Противник бросает на передовую неподготовленный личный состав. Несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же, не обученных", - сообщил глава ДНР Денис Пушилин.



Президент США Джо Байден как мудрый воин далеко не случайно заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает развиваться.



Кстати, выяснилось, что он опасается поставлять Киеву больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом. Видимо, хорошо осведомлен о дутых успехах армии Зеленского, если принял именно такое решение.



Попытки Вооруженных сил Украины провести контрнаступление на Харьковском направлении ни к какому прорыву российской обороны не привели, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.



"Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи. Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием", – сказал он.



Некоторые наши СМИ, военные аналитики, в том числе довольно-таки известные, тоже стали трубить о крупном поражении России, чуть ли не провале всей спецоперации и даже возможной капитуляции России перед Западом.



"Всепропальщиков" оказалось достаточно много, чтобы вспомнить хотя бы о некоторых итогах СВО. За время спецоперации русская армия не только лишила бывшую Украину всех портов на Азовском море, самых мощных электростанций – крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и крупнейшей на Украине Углегорской ТЭС, но и значительной части промышленного производства, практически всех предприятий ВПК, но и освободила крупнейшие города с населением 5 - 7 областных центров. Как считает военный эксперт Михаил Ходаренок, "принята стратегия на истощение ресурсов противника. После окончательного выбывания из строя боеспособного костяка личного состава ВСУ, а также лишения украинских войск минимального количества тяжелых вооружений, ремонтных и горюче-смазочного ресурсов дело пойдет быстрее". Харьков, Николаев, Запорожье и Одесса тоже вернутся в родную гавань. И, похоже, им это удастся намного быстрее, чем остальным русским городам, по ошибке оказавшимся в разлуке с родным Отечеством. В этой ситуации победные торжества среди укро-патриотов по всей стране, но вдали от боевых действий, право, очень похожи на пир во время чумы. Источник - stoletie.ru

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