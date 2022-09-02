Как Ертысбаев победит Токаева, не участвуя в выборах, - Сапа Мекебаев

09:34 13.09.2022

САПА МЕКЕБАЕВ

2.09.22



После каждых выборов в стране растет количество людей, которые в прошлом считались приличными

Президентские выборы в Казахстане чаще всего ожидаемы, но при этом всегда внезапны. Вот и сейчас очередные внеочередные выборы, которые Касым-Жомарт ТОКАЕВ хочет провести уже текущей осенью, тоже можно было бы считать предсказуемым громом среди давно уже грозового неба, кабы не депутаты, от имени народа восхитившиеся неожиданной прозорливостью главы государства. Не осталось, пожалуй, ни одного сенатора или мажилисмена, кто бы не сделал вид, что чего-то прогрессивного от Токаева он, конечно, точно ждал, но не такой же смелости...



О реакции мирового сообщества пока судить трудно – то ли не еще не услышало, то ли уже не удивилось. Зато откликнулся официальный представитель Кремля Дмитрий ПЕСКОВ, вдруг захотевший, "чтобы Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством". А следом уже и сам Владимир ПУТИН своему казахстанскому коллеге лично "высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач".



Конечно, Путин Токаеву на этих выборах не соперник.



А те, еще Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ дома рощенные политики, которые и должны составить достойную конкуренцию действующему президенту, пока ни в чем не определились, потому что с оглашения президентского послания прошло совсем немного времени и даже еще дата выборов не определена.



Скорее всего, ни так называемая Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), ни "Ауыл" в выборах участвовать не будут. Лидер ОСДП Асхат РАХИМЖАНОВ сказал, что для него "эта новость стала неожиданной", "Ауыл" не решил, будет ли у него свой кандидат. Появилось ощущение, что ребята-демократы ждали команды из Акорды, кого выдвинуть и когда прийти за деньгами, но не дождались и теперь чувствуют себя обманутыми.



"Партия "Ак жол" всегда готова к выборам", - сообщил Азат ПЕРУАШЕВ, ее лидер и самый вероятный от нее кандидат в президенты. На вопрос, готов ли он эти выборы выиграть, есть неутешительный ответ, и он ему самому известен – хоть опять плачь! Впрочем, в апокрифах казахской демократии есть легенда о Перуашеве, который состоял в трех разных партиях и никогда при этом не изменял ни своим, ни чужим принципам.



Все понятно и с партией "Аманат", в рядах которой сплошь латентные демократы и верные соратники ныне беспартийного президента, попавшие к нему по наследству как чемодан без ручки от Назарбаева. По этой причине Ерлан КОШАНОВ и его товарищи по партии другого кандидата вместо Токаева искать не будут, коллективно сосредоточившись на любви к тому президенту, который сейчас у власти.



Если же говорить о серьезных конкурентах, то Касым-Жомарту Токаеву наверняка стоит опасаться, пожалуй, только двух наиболее патриотичных казахстанских политиков, для которых демократия – понятие не просто священное, а и растяжимое.



Первый из них – это, безусловно, бывший советник елбасы Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ, который, конечно же, волей случая, но очень кем-то продуманно весной этого года был избран председателем Народной (бывшей коммунистической) партии Казахстана (НПК). Известно также, что когда в стране объявляются любые выборы, а особенно внеочередные, Ертысбаев чувствует себя как рыба в своей тарелке. Вот и сейчас НПК, едва прозвучало послание президента, опередила в оперативности реакции не только Путина с Песковым, но даже и якобы пропрезидентский "Аманат", выступив с решительным заявлением, в котором смогла объединить два противоположных по смыслу тезиса. В первой части заявления утверждается, что "Народная партия Казахстана готова к выборам, планирует победить и сформировать Правительство народного доверия".



А завершается документ такими словами: "На внеочередных президентских выборах, как мы и заявляли ранее, поддерживаем кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева".



Как партия бывших коммунистов собирается победить на выборах и сформировать свое правительство, не выставляя при этом своего кандидата и поддерживая действующего президента, Ертысбаев нам не объяснил. Видимо, у Ертысбаева такой хитрый план, что избирателям НПК знать ничего не нужно.



И второй реальный соперник Токаева – это Амиржан КОСАНОВ. Правда, три года назад он уже поучаствовал в таких же выборах, где ему посчитали больше 16 процентов голосов. Тогда прогрессивная общественность много говорила о массовых фальсификациях на избирательных участках. Однако Косанов, не дожидаясь окончательного подсчета голосов, досрочно поздравил соперника с победой, что вызвало возмущение многочисленных сторонников кандидата от оппозиции. На какой стадии избирательной гонки сейчас сойдет с дистанции "легитимизатор выборов" Косанов, наверное, знает лишь он один. А возможно, и сам он не знает. Ведь процесс выборов у нас управляется некими тайными силами, о которых многие слышали, но никто не видел. Только если он и на этот раз станет заранее поздравлять соперника с победой, а потом объявит, что опять во внеочередной раз "спас страну от потрясений", то смешно будет уже не только Токаеву.



… После каждых выборов в стране растет количество людей, которые в прошлом считались приличными.



Берегите себя!