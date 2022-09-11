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|Из Китая на родину (в Казахстан) депортирован еще один гос-заговорщик-аблязовец - Виталий Пак
10:12 13.09.2022
Сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан
Сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан Фото: interpol.int
В Агентстве РК по противодействию коррупции заявили, что из международного розыска возвращен еще один сообщник Мухтара Аблязова, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в Антикоре, после проведенной должной разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом Виталия Пака, он изъявил желание возвратиться в Казахстан, о чем направил письменное заявление.
27 августа при содействии Интерпола МВД РК Пак (Виталий Леонидович. - Прим. ред.) прибыл из Ченду в Алматы и водворен в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается.
Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
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Виталий Пак - номинальный директор ТОО "Новый Калкаман" - находился в розыске с 2011 года по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО "БТА-Банка". В 2019 году Пак установлен на территории КНР (Ченду).
По данным Антикора, с 2006 по 2008 годы посредством незаконного кредитования данной компании Мухтаром Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства на сумму более 8,9 млрд тенге.
29 октября 2020 года сотрудники Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции при содействии КНБ из Грузии экстрадировали бывшего члена правления - управляющего директор АО "БТА Банк" Асылмурата Рамазанова. Сообщник Мухтара Аблязова подозревается в хищении 249 млрд тенге.
Динара Халдарова