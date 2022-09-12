Кто кинет на выборах перчатку Токаеву? - В.Майлин

11:08 13.09.2022

Кто кинет на выборах перчатку Токаеву?

Вступился за Назарбаева и выступил против переименования столицы



Не секрет, что сегодня если где-то в соцсетях, где-то на газетной полосе возникает фамилия Первого Президента Казахстана, то обычно его решительно и беспощадно ругают. Надо ли говорить, что когда это происходит в казахскоязычном сегменте, то там волна хейта достигает максимального вала и накала… Причем на "великом и могучем" Нурсултану Абишевичу достается не меньше. Но все, кто его ругают, проклинают – это тоже казахи, но пишущие (могущие писать) на русском. Непосредственно, русские хоть и тоже бывает критикуют и плохими словами отзываются о Назарбаеве, но таких все-таки не большинство...



Но буквально все обратили внимание на то, как отреагировал и оценил такие нападки бывший депутат парламента, один из ярчайших исполнителей казахской традиционной музыки Бекболат Тлеухан. Он также известен и своими "уятменскими" и религиозными высказываниями. Не отрекся он и от своего друга-покровителя Кайрата Сатыпалды, племянника Первого Президента, ныне находящегося под арестом в связи с расследованием январских событий и различных коррупционных дел…



Ныне Бекболат Тлеухан находится и живет в Турции. Вот оттуда-то он и выступил на своей странице в facebook, записав видео, в котором он эмоционально объяснил свою позицию по поводу очередного переименования столица из Нур-Султан в Астану. А сказал он следующее "Депутаты, буквально вчера не знавшие, как привлечь внимание Назарбаева, выступили с инициативой уничтожить имя Нур-Султана и сломить память уважаемого старца Алаша. Но мы-то знаем, что это не является мнением всех казахстанцев. Да, возможно, он ошибался, он правил страной 30 лет. Но не стоит забывать, что мы прощающие казахи. Ссылаясь на историческую справедливость, название города Астана было изменено на Нур-Султан. Оно должно остаться прежним. Пусть меняются названия улиц, пусть отменяют праздник День Первого Президента. Возможно, он этого достоин, а возможно и не достоин, но название города Нур-Султан – это историческая дань уважения деятельности Назарбаева. Это не только мое мнение. Знайте, что многие казахи придерживаются такого мнения. Я не стал отправлять свое обращение ни Токаеву, ни парламенту. Я посылаю свое послание вам, мои друзья, граждане Казахстана…". Так же он перечислил другие заслуги Н. Назарбаева, как-то основание новой столицы, устройство госграницы, возвращение соплеменников из-за границы, отметив что такие вещи проделывали только такие государства, как Германия и Израиль. Так же в заслугу Назарбаеву он поставил дипломатические успехи, когда он успешно договаривался о добрососедских отношениях с Россией, с Китаем и т.д.



И нашлись люди, которые в facebook, как сейчас говорят, "заценили" спич Бекболата. В частности, это известный журналист Токтар Жакаш. На фоне того, как многие депутаты на глазах "переобулись" (т.е. стали клясть Назарбаева, хотя раньше в этом не были замечены) откровенные слова Бекболата, его открытая позиция по данному вопросу – это по-мужски и праведно… Понятное дело, на самого Токтара (на его страницу подписано 5886 человек) в комментариях накинулось масса народа, ругая Бекболата и поддержавшего его журналиста.



Срочно нужен крепкий кандидат на выборах! А он будет?



Именно таким вопросом озаботились политический обозреватель старейшей казахскоязычной газеты "Жас Алаш" Жарас КЕМЕЛЖАН в статье "Ел басқарар ерлер қайда?!" – "Где мужи, которые в силах возглавить народ?". По его мнению-размышлению, предстоящие выборы имеют особую подоплеку. Народу интересны на это раз не сам факт выборов, не предвыборная суета и политические игры. Он после кровавых январских событий хочет знать – кто же кинет перчатку на предстоящих выборах действующему президенту?



Все выборы, в которых участвовал Первый Президент, потеряли всякую конкурентную интригу. Потому что все кандидаты были по сути дела "клоунами". Поэтому там не было того, что называется понятием "выбор". Но Токаев – это не Назарбаев. Его знают в мире, он известный в мировой дипломатии человек. Ему уже не нельзя соревноваться с "клоунами".



В общественном мнении уже пошли первые прикидки и уже толкуются такие имена как Болат Абилов, Арман Шораев, Санжар Бокаев, Мухтар Тайжан и уже привыкший проигрывать Амиржан Косанов. Последний был основным соперником Токаева на предыдущих выборах и который первым… поздравил того с победой.



Так вот, автор осторожно намекает на то, что названных господ никоим образом не отнесешь к "клоунам", но представить их главой такого государства (очень богатого на полезные ископаемые), но имеющего массу сложностей, как-то не с руки. Принижать их ни в коем случае не стоит, но все равно возникает вопрос: есть в стране достойный соперник на выборах Токаеву или нет?



И автор этих нелегких раздумий задается другим, не менее риторическим вопросом, а может шепоток, который ходит в народе, имеет под собой основание? Мол, настоящий кандидат в президенты еще находится заграницей? А может, прав в своих предсказаниях ушедший из жизни еще далеко до Второй мировой войны казахский религиозный праведник Мәшһүр Жүсіп (есть мечеть его имени в Павлодаре – Ред.), что Казахстан в эти годы живет в преддверии своего "золотого века"?



Другой обозреватель газеты Әділ КЕМЕҢГЕР в своих гаданиях на кофейной гуще – статья называется "Тағы бір сайлау өтеді екен қазақтың оппозициясы қайда?" – "Еще одни выборы – где казахстанская оппозиция?" – ставит вопрос еще в более узком варианте. А сможет ли наконец оппозиция выдвинуть такого кандидата, который как минимум не должен быть таким как Амиржан Косанов, крепким со всех сторон?..



Как и предыдущий автор, он пространно рассуждает и приходит к выводу, что времени мало и скорее всего оппозиция не успеет серьезно пободаться на выборах. Вместе с тем автор цитирует в самом начале русскоязычного Сергей Дуванова, знаменитого оппозиционного коллегу казахского журналиста и оппозиционного деятеля. Тот нелицеприятно отзывается о выборных движениях оппозиции в прошлом и не дает им особого шанса и на предстоящих. Но при этом акцентированно отмечает: выборы будут иметь один положительный эффект. Они преподадут урок. Т.е. выборы будут таковы, что все, кто слепо верит власти… в конце концов прозреют.



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Автор:

Майлин Виктор

12.09.2022