Аким Кызылординской области Налибаев не может отчитаться за роскошную свадьбу сына

11:29 13.09.2022

Аким Кызылординской области спрятался в домике Конституции



МАРАТ АСИПОВ

Вторник, 13 Сен 2022,



Политический государственный служащий покрыл расходы на свадьбу сына семейной тайной

Как я вчера сообщал, аким Кызылординской области пропустил сроки ответа на наш запрос.



Я написал колонку, в которой призвал президента ТОКАЕВА разобраться со свадьбой Назарбека НАЛИБАЕВА, сына акима Кызылординской области Нурлыбека НАЛИБАЕВА.



Напомним, в августе в соцсетях были опубликованы фото свадьбы в алматинском отеле The Ritz-Carlton, где по традиции женятся форбсовые дети.



В описании фото сообщалось, что стоимость мероприятия якобы составила 260 млн тенге.



Разумеется, у государственного служащего, много лет работающего на государство, в принципе не может быть таких денег, если судить по данным, иногда всплывающим в ответах чиновников, которых достают вопросами о зарплате журналисты.



Мы решили прояснить ситуацию и отправили акиму вопросы:



- Сколько было потрачено на проведение свадьбы вашего сына в Алматы в отеле The Ritz-Сarlton?



- Кто оплачивал это мероприятие?



- Были ли отмечены в декларации о доходах государственного служащего суммы, покрывающие затраты на свадьбу?



- На какую сумму были сделаны подарки молодоженам?



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В акимате Кызылординской области возникла паника

- Будете ли вы или ваш сын декларировать эти подарки и платить налоги государству?



- Какие у вас и членов вашей семьи источники доходов помимо вашей зарплаты как политического государственного служащего?"



Аким области почти месяц размышлял над ответами и к назначенному им же самим сроку ничего не прислал.



По счастью, новый министр информации и общественного развития Дархан КЫДЫРАЛИ задал новый тренд в защите прав журналистов на получение информации. В понедельник вечером, уже после 22:11, мне позвонил сотрудник министерства и поинтересовался, получила ли редакция ответ. Письма из Кызылорды на тот момент не было.



Я не знаю, что он сделал, но в 22:38 мы получили ответ на наш запрос за подписью заместителя руководителя аппарата акима Кызылординской области Е. КАРАБАЛАЕВА.



Вот, что он написал: "Аппарат акима Кызылординской области в соответствии с Вашим письмом-запросом сообщает.



Статьей 18 Конституции Республики Казахстан регламентировано право любого гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.



Кроме того, данная норма предусматривает, что государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Поэтому отсутствует возможность предоставить подобную иформацию, так как она отнесена к объектам личных данных.



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Отмечаем, что государственные служащие в установленные сроки представляют в органы государственных доходов декларацию о доходах в порядке, установленном действующим законодательством.



Вместе с тем, акимат области готов сотрудничать по вопросам освещения деятельности акима Кызылординской области и ходе социально-экономического развития региона.



В случае несогласия с предоставленным ответом вы вправе его обжаловать в порядке статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан".



Это означает, что аким области считает, что сведения о его доходах, расходах, подарках от гостей охраняются Основным законом страны. На этом основании он не должен отчитываться перед народом, откуда взял сотни миллионов тенге на "форбсовую" свадьбу.



Напомню г-ну Налибаеву, что, согласно той же Конституции, единственным источником власти в Казахстане является народ.



Мы, народ Казахстана, из своих налогов ежегодно отправляем на содержание Кызылординской области сотни миллиардов тенге, поскольку возглавляемый им регион является глубоко дотационным.



Значительная часть дотаций поступает из Национального фонда в виде трансфертов в республиканский бюджет, а уже оттуда субсидии перечисляются в области.



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В Послании президента Токаева говорилось о том, что половина доходов от инвестиционной деятельности Нацфонда должна зачисляться на счета несовершеннолетних граждан Казахстана. Мы все понимаем, что акимам на местах мало интересно развивать экономику и увеличивать поступление налогов, поэтому у нас только три региона могут сами себя содержать и еще давать деньги центру.



Кызылординская область в их число не входит.



Проедая дотации, акимы лишают детей Казахстана изрядных сумм, которые могли бы попасть на их счета, если бы Нацфонд вкладывал деньги в доходные ценные бумаги мировых эмитентов.



Как справделиво указывает в ответе на наш запрос чиновник из Кызылорды, "государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации".



То есть расходы акима области, явно не соответствующие его легальным доходам, затрагивают мои права и интересы, а также права и интересы 19 миллионов граждан страны. Деньги бюджета, Нацфонда – это наши деньги.



Ситуация выглядит так. Вы нанимаете директора в свою фирму, который постоянно требует денег на инструменты, спецодежду, транспорт, зарплату и т.д. При этом в бизнесе у него дела идут плохо – все время убытки. По условиям контракта нанятый вами директор должен работать только на вас, и жить на ту зарплату, которую вы ему установили. Но в один прекрасный день ваш директор покупает себе роскошный "бентли" в автосалоне.



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У вас возникает вопрос: "Откуда деньги на "бентли"? Ты не у меня ли их украл?"



А директор вам в ответ: "Отвали! По Конституции – это моя частная, семейная тайна. Я перед тобой отчитываться не буду! А за "бентли" Токаев в курсе, у меня с ним дела, а не с тобой".



Понятно, что в настоящий момент подавать иск к акиму Кызылординской области бессмысленно.



Поскольку речь идет о Конституции, за которой прячется Налибаев и на соблюдении которой я настаиваю как один из представителей народа – единственного источника власти в Казахстане, я намерен обратиться в Конституционный суд.



Закон о Конституционном суде рассматривается в парламенте. Если до начала его работы Налибаев не подаст в отставку или Токаев не захочет разбираться с многомиллионной свадьбой сына акима, я намерен подать иск в Конституционный суд.



Пусть там решат, кто в стране главнее – народ или аким дотационной области.