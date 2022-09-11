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КырГенпрокуратура возбудила два уголовных дела в отношении действующего министра энергетики Бекмурзаева
11:44 13.09.2022

13 сентября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Генпрокуратура возбудила два уголовных дела в отношении министра энергетики. Об этом 24.kg сообщили в надзорном органе.

Уточняется, что дела возбуждены по фактам злоупотребления должностным положением.

"В 2021-2022 годах министр энергетики Доскул Бекмурзаев отправил за счет бюджета сотрудников в заграничные командировки в ОАЭ, Турцию, Узбекистан и Россию. Эти люди не являлись специалистами в соответствующей отрасли. В итоге государству нанесен значительный материальный ущерб. Кроме того, Доскул Бекмурзаев во время капитального ремонта объектов оздоровительного комплекса "Теплые ключи" причинил ущерб частной фирме на сумму более 15 миллионов сомов. Действия чиновника привели к грубому нарушению интересов государства и частных лиц", - проинформировали в ведомстве.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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