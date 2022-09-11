Европа срочно готовит стройку Транс-Сахарского газопровода, - Али Буклеф

11:50 13.09.2022

Европе осталось уповать на газ из Нигерии, но труба длиной 4000 км только в проекте

Станет ли Транссахарский трубопровод альтернативой российским поставкам углеводородов в Старый Свет?



Али Буклеф



После нескольких месяцев переговоров, Алжир, Нигер и Нигерия летом подписали меморандум о взаимопонимании, формализующий проект Транссахарского газопровода (TSGP) протяженностью 4000 км, который позволит поставлять нигерийский газ по трубопроводам в Европу.



"Это соглашение знаменует собой обязательство трех сторон возродить проект регионального и международного масштаба, который будет способствовать социально-экономическому развитию нашей страны", - заявил министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб вскоре после того, как поставил свою подпись под соглашением вместе со своими коллегами из Нигера и Нигерии.



На данный момент это всего лишь соглашение, подкрепленное "сильной политической волей", сказал изданию Middle East Eye Абдельмаджид Аттар, бывший министр энергетики Алжира и экс-генеральный директор алжирского нефтегазового гиганта Sonatrach.



Между тем, представитель министерства энергетики Алжира сообщил MEE на условиях анонимности, что "обсуждения будут продолжаться между экспертами из трех стран".



Теоретически, проектом предполагается строительство трубопровода для транспортировки газа из дельты Нигера в Ин-Салах, на юге Алжира.



С базы в Хасси-Р'Меле, на севере Сахары, почти 30 миллиардов кубометров газа можно было бы направить в Европу по трем существующим газопроводам: Transmed, который связывает Алжир с Италией через Тунис; Medgaz, снабжающий Испанию с запада Алжира; и проходящий через Марокко газопровод Магриб-Европа, соединяющий Алжир и Испанию.



Строительство газопровода Магриб-Европа приостановлено с октября 2021 года, когда после разрыва дипломатических отношений между соседними странами Магриба - Алжир решил не продлевать контракт, который он заключил с Марокко.



Проблемы с финансированием



Не назначая даты, три министра говорили о завершении амбициозного проекта "в кратчайшие возможные сроки". По мнению экспертов, строительство трубопровода может быть завершено за три года, "если мы будем двигаться вперед", сказал Аттар. По словам бывшего министра, если потребуется большая срочность, сроки могут быть сокращены.



"В 90-х годах мы построили газопровод, который связал Алжир и Марокко, менее чем за два года", - сказал бывший глава алжирского нефтегазового гиганта, указав, что строительство транссахарского проекта может быть таким же быстрым.



Для того чтобы это произошло, необходимо добиться прогресса в решении финансовых вопросов. Хотя Алжир и Нигерия, которые вместе владеют 90 процентами акций компании, отвечающей за строительство трубопровода, могут иметь достаточно денег для завершения соответствующих частей проекта, Нигер слишком беден, чтобы участвовать в программе, стоимость которой, по оценкам, превысит 10 миллиардов долларов. Эта заставляет такие страны, как Алжир, искать внешнего финансирования, в частности, у Китая.



Источники в алжирском министерстве ссылаются на некий потенциал европейского финансирования, поскольку эти страны активно ищут альтернативы российскому газу. "Европейские страны хотели бы, чтобы проект был запущен максимум в течение двух лет", - сказал бывший исполнительный директор Sonatrach, национальной государственной нефтяной компании Алжира, который говорил с MEE на условиях анонимности.



Проект Транссахарского газопровода - не новая идея. Алжир впервые поднял этот вопрос с Нигерией в 2002 году, затем с Нигером. Впоследствии Нигерия несколько раз подтверждала свое желание поставлять газ по трансафриканским трубопроводам на европейские рынки, который в настоящее время поставляется более дорогостоящими газовозами.



Консультации прошли без ощутимых результатов. Затем, в 2016 году, король Мухаммед VI предложил проложить трубопровод через Марокко.



Во время визита в Абуджу король выразил надежду, что этот проект принесет пользу всем странам Западной Африки. Но такой проект потребовал бы не менее 30 миллиардов долларов и занял бы около 10 лет для завершения. Проект так и не сдвинулся с мертвой точки.



Новая сделка



По мнению экспертов, промедление, характерное для транссахарского проекта, неразрывно связано с ценой на газ. До 2019 года цена кубометра газа на спотовых рынках делала его "неинтересным и убыточным" бизнесом, сказал MEE Аттар.



Конфликт на Украине все это изменил. Поскольку страны Европы ищут поставщиков газа за пределами России, TSGP начал выглядеть привлекательным и прибыльным.



Возможное начало реализации проекта TSGP "происходит в уникальное время как с точки зрения геополитической панорамы, так и энергетических рынков, характеризующееся высоким спросом на газ и нефть и стагнацией предложения, вызванной падением инвестиций, особенно в области разведки нефти и газа, начиная с 2015 года", сказал министр энергетики Аркаб.



Алжир, который в настоящее время экспортирует почти 56 миллиардов кубометров газа в год, первоначально будет только транзитной страной для TSGP, но он "выиграет от транзита", отметил Аттар.



Помимо этих преимуществ, если проект будет завершен, Алжир получит политические дивиденды, укрепив свои стратегические позиции на африканском континенте. "Алжир должен найти для себя хорошее место в Африке и не оставаться в стороне", - заявил президент Абдельмаджид Теббун в телевизионном интервью. Он охарактеризовал предлагаемый трубопровод как "крупный африканский проект".



По мнению Аттара, проект также "чрезвычайно важен на трансафриканском уровне", поскольку он сблизит африканские страны и укрепит связи с Нигером, Нигерией и Буркина-Фасо, "страной со скудными ресурсами, которая от этого проекта выиграет".



Нигерия обладает самыми большими запасами газа в Африке - около 5,5 трлн кубометров (30 процентов от общего объема континента), за ней следует Алжир с 4,5 трлн кубометров (25 процентов добычи).



В 2020 году на долю двух стран приходилось 86 процентов экспорта африканского газа, 58 процентов приходится на Алжир, который имеет крупнейшую на континенте сеть газопроводов, и 28 процентов - на Нигерию. Согласно данным, предоставленным Центром политики Нового Юга, более 62 процентов этого экспорта предназначено для Европы.



Автор: Али Буклеф - Ali Bouklhef был политическим журналистом в Алжире около двадцати лет. После работы El Watan, The Tribune и The Kabylie’s Departement в настоящее время он работает во франкоязычной ежедневной газете Liberté. Он также является консультантом зарубежных телеканалов.



Перевод Сергея Духанова



Источник

https://www.middleeasteye.net/news/algeria-trans-saharan-pipeline-nigeria-alternative-russian-gas