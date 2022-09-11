Девочки сами провоцируют. КырДепутат Таштанбеков осудил школьниц за короткие юбки

12:11 13.09.2022

13 сентября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА



Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушивают информацию МВД по делу об убийстве девочки в Кадамджайском районе.



Нардеп Акбокон Таштанбеков заявил, что некоторые школьницы носят слишком короткие юбки.



"Как вы и говорите, насилия очень много в интернете, все это смотрят молодые люди. Мы не можем дать работу мигрантам, но участковые могут взять их детей на учет и присматривать за ними. Потом эти же участковые могут приходить в школы и следить за школьной формой. Я вот недавно ходил в учебное заведение, некоторые школьницы носят очень короткие юбки. Я думаю, что иногда девочки сами провоцируют. Обычный человек пройдет и не заметит это, а вот педофилы могут увидеть и отслеживать девочек", - сказал он.



Напомним, в Кадамджайском районе мужчин подозревают в изнасиловании и убийстве школьницы. Труп нашли в туннеле в районе села Ноогардан, местные жители сообщили о происшествии в милицию. На теле девочки были следы насильственной смерти - ее задушили, руки были связаны. Среди обвиняемых есть несовершеннолетний.