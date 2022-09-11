 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.09.2022
12:11  Девочки сами провоцируют. КырДепутат Таштанбеков осудил школьниц за короткие юбки
12:08  На активы Гульнары Каримовой в $1,4 млрд можно построить 1400 школ - замглавы УзбМинюста М.Икрамов
11:50  Европа срочно готовит стройку Транс-Сахарского газопровода, - Али Буклеф
11:46  Как "Новый Казахстан" отдаляется от "Старого".., - Данияр Ашимбаев
11:44  КырГенпрокуратура возбудила два уголовных дела в отношении действующего министра энергетики Бекмурзаева
11:29  Аким Кызылординской области Налибаев не может отчитаться за роскошную свадьбу сына
11:16  Садыр Жапаров открыл базу беспилотников Погранслужбы ГКНБ Киргизии

11:08  Кто кинет на выборах перчатку Токаеву? - В.Майлин
10:19  Скончался киноклассик (в юности - маоист и левый радикал) Жан-Люк Годар
10:12  Из Китая на родину (в Казахстан) депортирован еще один гос-заговорщик-аблязовец - Виталий Пак
09:34  Как Ертысбаев победит Токаева, не участвуя в выборах, - Сапа Мекебаев
09:10  Есть ли будущее у казахстанского интернета? - Серик Маселов
08:04  Пир во время войны по-киевски, - Валерий Панов
07:47  На армяно-азербайджанской границе опять небольшая войнушка. Есть убитые и раненые
07:43  "Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк". Несите свои денежки...
07:23  КырПарламент. Скандал с регламентом. Чего хочет администрация президента, а чего депутаты, - 24.kg
07:20  Споткнулись о "Кумтор". Между командами Ташиева и Жапарова произошел раскол, - В.Панфилова
00:48  Токио и Пекин опять столкнулись лбами из-за необитаемых островов, - Владимир Скосырев
00:19  Археологи обнаружили в Туве захоронение знатного скифского воина
Понедельник, 12.09.2022
20:57  Вместо "ядерной сделки" восстановили конфликт. Франция, Германия и Великобритания обидели Иран, - Къ
18:58  Грядет тяжелейшая зима для Европы, а особенно для Германии, - Антун Роша
18:52  Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире, - Шавкат Мирзиеев
18:27  Из князи в грязи: что происходит со "Сбером", ВТБ и ЕАБР в Казахстане, - Тулеген Аскаров
18:13  Новую столицу Ахалского велаята Туркмении достраивают и откроют в декабре
18:08  Рахмоны открыли в Душанбе величественный комплекс "Истиклол"
18:04  А в мамы взять... Зачем Казахстану визит Папы Римского?
18:03  В Казахстане аэропорт Алматы оказался лидером по числу столкновений самолетов с птицами
18:01  Сердар Бердымухамедов благословил военных на сбор урожая винограда, название которому дал его отец
17:45  Почему сотни миллиардов тенге базарной экономики Казахстана находятся в тени? - Еркин Бердалин
17:43  Эдуард Мухамеджанов: Вернет ли Токаев своему народу настоящие президентские выборы?
17:24  Европа входит в полосу потрясений, - В.Бурт
17:02  Президент Жапаров повысил пенсии: но повода для радости не дает инфляция, - 24.kg
14:55  Ташкент. Университет журналистики уволил сотрудника, избившего студента за неуважение к ректору
13:36  Пол Робертс: Ставка на "ограниченную операцию" была заведомо проигрышной для России
13:28  "Плавильный котел" США готов взорваться? - Владимир Малышев
13:12  Торговлю новорожденными поставили на поток в Алматы
11:59  Стильно, модно, молодежно: в Каджи-Сае раскрасили памятник Владимиру Ленину
09:45  В конце 2022 года мировая финансовая экономика должна рухнуть на 40%, - В.Катасонов
09:14  Al Jazeera: Россия и Иран разработали аналог SWIFT
09:10  "Космическое сумо": кто кого выпихнет с орбиты, тот и победит, - Юрий Жданов
08:50  Эмиль Дабагян: Венесуэла: как теорию неспособности народа к демократии подтверждали на практике
08:03  Бакыт Бакетаев: Пальма погибает. На предстоящем Курултае нужен настоящий мозговой штурм
07:57  Как газовый кризис угрожает единству Евросоюза? - Имад Аннан
07:42  Первый бумеранг судьбы. Россия начала бомбить украинские ТЭЦ
07:07  Школы.kg. Когда парт и стульев не хватает и дети задыхаются, - А.Бенгард
00:41  Россия умела все свои самые страшные поражения превращать в Победы, - Александр Проханов
00:09  Китай и Индия покидают тропу войны. Си и Моди подготовили почву для встречи в Самарканде, - Владимир Скосырев
00:07  Жизни граждан для Китая оказались важнее прибылей и роста ВВП, - О.Соловьева
00:05  В Афганистане оформляется диктатура религиозного ордена, - Гаус Джанбаз
00:02  Латинская Америка. Рецидив диктатуры, - Сергей Кожемякин
Воскресенье, 11.09.2022
15:42  Неизвестные ранее фото и видео с Ахметом Байтурсыновым найдены в Азербайджане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Девочки сами провоцируют. КырДепутат Таштанбеков осудил школьниц за короткие юбки
12:11 13.09.2022

13 сентября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушивают информацию МВД по делу об убийстве девочки в Кадамджайском районе.

Нардеп Акбокон Таштанбеков заявил, что некоторые школьницы носят слишком короткие юбки.

"Как вы и говорите, насилия очень много в интернете, все это смотрят молодые люди. Мы не можем дать работу мигрантам, но участковые могут взять их детей на учет и присматривать за ними. Потом эти же участковые могут приходить в школы и следить за школьной формой. Я вот недавно ходил в учебное заведение, некоторые школьницы носят очень короткие юбки. Я думаю, что иногда девочки сами провоцируют. Обычный человек пройдет и не заметит это, а вот педофилы могут увидеть и отслеживать девочек", - сказал он.

Напомним, в Кадамджайском районе мужчин подозревают в изнасиловании и убийстве школьницы. Труп нашли в туннеле в районе села Ноогардан, местные жители сообщили о происшествии в милицию. На теле девочки были следы насильственной смерти - ее задушили, руки были связаны. Среди обвиняемых есть несовершеннолетний.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663060260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В связи с предложением депутатов Мажилиса Парламента принято к производству обращение Президента Республики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года №669
- Серик Жумангарин обсудил с фермерами Жамбылской области возможности развития аграрных предприятий
- Ашимбаев: "Рассчитывать на перспективу реванша я бы не стал"
- Кадровые перестановки
- Инструменты церковной дипломатии
- Решения по внедрению проектов маркировки товаров будут приниматься после всестороннего обсуждения - Жумангарин
- В Алматы утверждена "Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года"
- 14 проституток поставлены на учет в Мангистауской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  