Азербайджан объявил о гибели 50 военнослужащих в боях на границе с Арменией

13:10 13.09.2022

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Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в результате боев на границе с Арменией погибли 50 военнослужащих. Среди погибших, как отмечают в пресс-релизе ведомства, 42 военнослужащих армии Азербайджана и восемь участников пограничной службы. Ранее Армения заявляла, что в ходе боестолкновений на границе погибло 49 человек.



Минобороны Азербайджана сообщало о нарушении режима прекращения огня. Как заявляли в ведомстве, 13 сентября в 16:55 позиции Баку в направлении села Вагуди, на азербайджанско-армянской границе, подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Азербайджан сообщал о принятии ответных мер.



В Минобороны Армении отмечали, что на некоторых участках границы ситуация "остается напряженной". Ереван заявлял о наступлении специального подразделения Баку в сторону армянских сел, а также об обстрелах приграничных объектов гражданской инфраструктуры. При этом, отметили в ведомстве, интенсивность обстрелов с полуночи значительно ослабла.



Конфликт Армении и Азербайджана обострился в ночь на 13 сентября. Утром того же дня стороны договорились о прекращении огня с 9:00 по местному времени. ОДКБ назвала действия Азербайджана неприемлемыми. Ереван обратился за помощью к России, ОДКБ и СБ ООН. По запросу армянской стороны, сегодня вечером проходит онлайн-саммит ОДКБ.



Лусине Баласян