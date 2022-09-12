Генпрокуратура Киргизии задержала экс-главу золотого "Кумтора" турецко-подданного Тенгиза Болтурука

16:15 13.09.2022

13 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Ситуация с "Кумтором"



Генпрокуратура задержала бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука. Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.



Уточняется, что, кроме того, задержаны специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и директор управления финансами Рыспек Токтогулов.



"Все задержанные водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека, следствие продолжается", - сообщил Сирожиддин Камолидинов.



Напомним, после проверки работы ЗАО "Кумтор Голд Компани" Генпрокуратура возбудила три уголовных дела.



Ранее стало известно о выявленных на "Кумторе" финансовых нарушениях, в частности, горюче-смазочные материалы, продукты питания, запасные части закупали по ценам выше рыночных. В связи с этим от должностей отстранены Тенгиз Болтурук, ранее руководивший "Кумтором", и финансовый директор Рыспек Токтогулов.