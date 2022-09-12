Госкомвод Туркмении возглавил Дурды Ходжиев (вместо Гуйзгельды Байджанова)

17:19 13.09.2022

Президент Туркменистана произвел перестановки в системе Госкомитета водного хозяйства



На состоявшемся 9 сентября заседании Кабинета министров президент Сердар Бердымухаммедов обратил внимание на недостатки в деятельности Государственного комитета водного хозяйства. В частности, было отмечено, что следует увеличивать объемы водохранилищ для создания дополнительных резервов воды, постоянно следить за состоянием дренажных коллекторов, вовремя проводить их очистку, а также подумать об установке на оросительных каналах водомеров и применении водосберегающих технологий на земледельческих угодьях.



Решение этих задач президент поручил Дурды Ходжиеву, назначив его председателем Государственного комитета водного хозяйства вместо Гуйзгельды Байджанова, освобожденного от должности в связи с переходом на другую работу.



Также от занимаемых должностей были освобождены два заместителя председателя Госкомитета водного хозяйства: Джошмурад Седеков и Довлетмурад Мамедов. Оба зама были уволены как не справившиеся с возложенными на них обязанностями.