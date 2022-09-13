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Папа Римский Франциск десантировался в Казахстан в кресле каталке
18:30 13.09.2022

Папа римский Франциск прибыл с первым апостольским визитом в Казахстан
13.09.22
Папа римский Франциск 13 сентября прибыл с апостольским визитом в столицу Казахстана. Главу Ватикана в аэропорту встречал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает сайт Акорды.

В этот же день состоялись переговоры Токаева с Папой Римским, которые проходили в Восточном зале президентского дворца. Приветствуя главу католической церкви, Касым-Жомарт Токаев выразил ему благодарность за приезд.

"Ваш первый апостольский визит в Казахстан и, в целом, регион Центральной Азии наполняет сердца моих соотечественников, вне зависимости от их вероисповедания, огромной радостью и добрыми пожеланиями. Я расцениваю Ваш визит как яркий пример образцового духовного лидерства во имя интересов благоденствия и справедливости.

Символично, что историческое паломничество святого Иоанна Павла II в Казахстан прошло в сентябре 2001 года на фоне глубокого шока, объявшего мир после терактов 11 сентября в США.
Мы сегодня говорили о том, что Ваш визит осуществляется в контексте серьезного напряжения на международной арене, очень серьезных негативных тенденций в геополитической ситуации в мире", - подчеркнул глава государства.
В ходе апостольского визита Папа римский Франциск примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, на котором ожидаются около 100 делегаций из 50 стран. Глава Римско-католической церкви впервые лично участвует в мероприятии, которое проводится с 2003 года. напоминает ТАСС. Нынешний съезд был перенесен на год из-за пандемии. Говоря о своем участии в нем и визите в целом, Понтифик отметил, что прибыл в Казахстан "с целью поиска диалога и единства".

"Местная поговорка гласит: начало успеха – единство. Это, безусловно, важно везде, но здесь особенно. В стране насчитывается почти сто пятьдесят этнических групп и более восьмидесяти языков. Это народы, имеющие разную историю, культурные и религиозные традиции, которые вместе образуют невероятную симфонию и делают Казахстан уникальной полиэтнической, мультикультурной и многоконфессиональной лабораторией, указывая на его особое призвание - быть Страной встречи", - цитирует Понтифика сайт Акорды.
Глава католической церкви приветствовал решение Касым-Жомарта Токаева по отмене смертной казни в стране. Он также призвал лидеров мировых держав к диалогу и стабильности на фоне обострившихся конфликтов.

"Пора научиться не усугублять вражду и прекратить укреплять противостоящие друг другу блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "хельсинкский дух", стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях. Для этого необходимо понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю, со всеми!", - подчеркнул он.

Визит Папы римского в Казахстан продлится три дня. После отдельных встреч с религиозными лидерами он, как ожидается, отслужит мессу на площади у конгресс-центра ЭКСПО. В четверг папа римский Франциск встретится с представителями католического духовенства и примет участие в церемонии объявления итогового документа.

Источник - fergana.media
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