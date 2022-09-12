Россия сосредотачивается. Новые аспекты СВО на Украине, - Николай Сорокин

20:34 13.09.2022 Николай Сорокин



Необходимо коснуться несколько отвлеченной темы, которая, как в последние дни выяснилось, - вовсе не отвлеченная. Речь идет о зашкаливающем количестве фейков, которые вбрасываются в сознание миллионов агентурой противника, а потом распространяются с экспоненциальной скоростью нашими доморощенными паникерами и просто полуграмотными "экспертами", вчерашним вирусологами. К сожалению, масса неподготовленных граждан, по разным причинам - от полной инфантильности многих соотечественников до неповоротливости российской системы формирования общественного мнения - начинает в эти бредни верить. Технологию и психологию процесса я здесь описывать не могу - это монография в объеме докторской диссертации. Приведу лишь некоторые примеры.



На днях в соцсетях начала активно разворачиваться новость о том, что ВСУ уже в 40 км от Белгорода! Даже мне испуганные коллеги звонили и писали, мол, неужели это правда? Немедленно вспоминается маркетинговая реклама подсолнечного масла: на всех бутылках с маслом одно время производитель жирным зеленым петитом выводил: "Без холестерина". А тогда как раз был психоз насчет вреда холестерина и бляшек. То есть намек на то, что уж фирма-то постаралась, и весь холестерин из масла вывела: покупайте, оздоровляйтесь, граждане! Проблема была только в том, что в растительных продуктах холестерина нет от слова "совсем", его там 0% по определению, холестерин - продукт животного происхождения. Формально к производителю докопаться невозможно, он никого не обманул, холестерина нет на самом деле, информация верна. А то, что его там никогда и не было, предприниматель отображать не обязан, он не биолог и не историк.



Так же и здесь. Дело в том, что между Белгородом и Харьковом - примерно 70 км. Неделю назад линия соприкосновения проходила в 30–40 км восточнее и северо-восточнее Харькова. Таким образом, ВСУ и до "контрнаступа" стояли в 40 км от Белгорода, а местами и ближе. Вот ведь незадача, а? ​ Хоть кто-то проверил, полез в карту, разобрался? Нет, конечно, зачем напрягаться, гораздо легче повторять за врагом и его местными идиотиками-фейкометами очевидную ахинею.



Опять же, ситуация с выводом российских войск со всей территории Харьковской области, "бегстве", оставлении городов и тому подобном. О причинах поговорим чуть ниже, а пока, по сути. Войска сдвигаются к стенкам "протокотла" с одной целью: усилить слабые, жидкие места обороны, не дать противнику двигаться дальше. Войска отводятся там, где были слабые гарнизоны, по несколько десятков человек (как в Балаклее, 60 СОБРовцев, то есть, по-нашему, милиционеров, героических милиционеров), где упорная оборона приведет лишь к гибели и плену всех (и военных, и гражданских), где у противника преимущество 10:1, 20:1 - их эвакуируют (опять же, и военных, и гражданских). Остаются те, кто сам не захотел отправиться во временную эвакуацию, добровольно не захотел.



Еще: глава Валуйского городского округа Белгородской области Алексей Дыбов на своей странице в отечественной соцсети опроверг сообщения об эвакуации населения из этого граничащего с Украиной российского района. "В сложившейся ситуации распространяются слухи об эвакуации, а также другая фейковая информация в социальных сетях. Ситуация находится под контролем", - подчеркнул чиновник.



Он добавил, что эвакуация на территории округа не объявлялась, и призвал не поддаваться панике. Но всепропальщики, пораженцы, паникеры целый день слезливо ныли о неминуемой эвакуации, заметьте, российского района, в котором стоит российская армия, а до нее - пограничники и опять армия. И многие в этот бред верят, к сожалению.



Все последние дни масла в огонь подливал и ЦИПсО - центр информационно-психологических операций Украины. Оттуда регулярно поступала дезинформация о взятии населенных пунктов, об отходах к населенным пунктам, о захвате определенных должностных лиц из числа командного состава. Даже Минобороны Украины официально запретило распространять фейки о взятии населенных пунктов и иных фантастических перемогах, но кто там на Украине кого будет слушать, если есть целое ведомство, в задачу которого и входит целенаправленное создание фейков. Все это делается с одной целью - деморализовать военнослужащих и гражданское население. Одной из таких атак ЦИПсО стала информация о якобы захвате Донецкого аэропорта, что, конечно, оказалось ложью. Еще одной такой же атакой стала информация о том, что якобы ВС РФ оставили Красный Лиман. На самом деле под Лиманом ВСУшники не по-детски огребли.



"Красный Лиман на связи. Доблестные бойцы и командиры сообщают, что подразделения противника нашим артиллеристам удалось прибить к земле. Переправа через мой родной Северский Донец стала для формирований режима ловушкой. Сейчас активность ВСУ снизилась. Посмотрим, как будет дальше. Товарищи, вы красавчики!" - написал утром 11 сентября военный корреспондент Евгений Поддубный, находящийся в зоне боевых действий.



Тем не менее есть две стороны правды о том, что происходило в Харьковской области в последнюю неделю и информационном сопровождении этих событий.



С одной стороны, парадоксально, но я даже в чем-то рад, что случился этот оперативно-тактический (перетекший благодаря отсутствию адекватных российских сил сдерживания в оперативный) прорыв ВСУ на Балаклейско-Изюмско-Купянском направлении. Это избавит руководство от вальяжности. Это покажет им то, что многими военными и нами, в том числе, говорилось не раз: нельзя вести наступление на всех направлениях одним корпусом в 150 тысяч бойцов.



В конце концов, когда этот корпус растянется по всей линии в 2000 км, где-то окажется чересчур жидко; там противник накопит кулак и прорвет оборону. Заметьте, ничего суперкритического не произошло (кстати, как будет показано ниже, с этим тезисом согласен и Рамзан Кадыров).



В условиях тотальной войны Запада с нами России также следует вести войну всеми силами и средствами, кроме, пока, стратегических. Надо отбросить представления о том, что мы можем разбить противника мизерными силами. Если бы не помощь Запада, на это можно было бы рассчитывать, но в сегодняшних условиях это невозможно.



Кое-что начало делаться: в частности, 11 сентября сразу в нескольких регионах Украины произошло масштабное отключение электричества. Без света оказались Харьков, Одесса, Сумская и Днепропетровская области. Словом - практически весь восток страны, что подтвердили и в Киеве. Причина - удары по ТЭЦ.



Необходимо увеличить нашу группировку примерно в три раза. Не надо сейчас действовать по принципу: ну подкинем еще 50 тысяч, ну 100 тысяч, и все наладится. Так не выйдет, эти резервы будут размазаны по всему огромному фронту и окажутся стратегически неэффективными. Да, тактические задачи будут решены, но разве мы ради этого воюем? Если мы считаем Украину своей территорией, туда должна быть введена полноценная российская армия на постоянные пункты дислокации.



Все, шутки кончились. У нас прекрасные исходные позиции, мы контролируем 20% территории 404, надо просто собраться и дожать. Вальяжность и шапкозакидательство​ - вот два главных бича, мешающие развивать успех.



Вспомним, что в апреле нам пришлось вывести войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Почему? Да очень просто. Там их явно не хватало для штурма крупных и крупнейших городов, сдавать которые никто не собирался (хотя на это, видимо, был наш изначальный расчет), а здесь не хватало сил для продвижения в Донбассе. Перебросив с севера силы в Донбасс, создали более-менее достаточную группу для наступления, но все равно крайне медленного, что мы и видели. Главная причина - изначально низкая численность контингента. Больше этого не будет, люди уже введены, входят новые подразделения. Урок выучен ценой временной потери Северной Харьковщины. Надеюсь, все потери на этом закончились.



С другой стороны, противник поставил на Изюмскую операцию буквально все. Со всей неосвобожденной территории 404 эшелонами перебрасывались силы для введения в прорыв. Снимались войска даже с Донбасса, выведены до трех совокупных бригад из Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому наше наступление и на авдеевском, и на бахмутском направлениях существенно активизировалось. Началось Генеральное сражение 2022 года, которое определит весь ход не только осенней, но и всей военной кампании. Скажу больше: определит будущую конфигурацию мира.



Те некоторые территориальные потери, которые мы понесли, вполне могут обернуться полным разгромом всей оставшейся кадровой армии 404.



Вообще, никому не кажется странным, что российские войска отошли к стенкам "протокотла" на севере Харьковской области практически​ без потерь, нанеся серьезнейшее, хотя пока и не критическое, поражение живой силе и технике противника, полностью сохранив боеспособность и эвакуировав всех желающих; одновременно (даже чуть раньше), к тем же стенкам подошли как минимум два армейских корпуса свежих сил в сопровождении 5–6 танковых бригад? Что (по американским оценкам) на границах сосредоточены по меньше мере 400 самолетов и не менее 260 только ударных вертолетов ВКС России?



​В целом в первом приближении благодаря подведению мощных резервов линия фронта стабилизируется.



Российская армия и союзные силы разбили противника под Лиманом и Северском (Донецкая область) и продолжают атаковать противника. ВСУ, буквально нашпигованные иностранными наемниками, понесли огромные потери и были вынуждены проводить перегруппировку.



Министерство обороны тем временем также прервало тягостную паузу, официально заявив о решении "перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении".



Приведу мнения нескольких наиболее авторитетных для меня экспертов. Ситуация в зоне боевых действий продолжает оставаться напряженной и крайне неоднозначной. Некоторую ясность воскресным утром привнес Рамзан Кадыров: "Хорошо, что сегодня Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего они ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея. Это было вынужденно, чтобы сохранить человеческие жизни. Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы. И вы увидите конкретные результаты".



Также Рамзан отметил: "Я не стратег такого уровня, как Министерство обороны, но были допущены ошибки, я думаю, они сделают выводы".



По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, о поражении русской армии речи не идет, просто из контрнаступления ВСУ необходимо делать выводы: "Почему это произошло? Уже очевидно, что была недооценка противника, потом слишком долго раскачивались, все прикидывали - наступление или нет, а потом начался обвал. Был цейтнот, не хватало времени, мы не оказывались в нужное время в нужном месте. Соответственно, получали поражение и старались его минимизировать - отводить войска, чтобы не дать возможности попасть в окружение. Соответственно, пять дней мы видели украинское наступление. Можно ли сказать, что произошло что-то серьезное? Нет. Вот такой оперативный удар. Теперь необходимо все это купировать, делать выводы и исправлять ошибки".



Российские войска отступают осознанно, чтобы акцентировать свое внимание на слабых позициях. Данные действия помогут в итоге более эффективно наступать в будущем, чего не ожидают ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что иногда необходимо сделать шаг назад, чтобы затем продвинуться дальше. По словам Литовкина, отступление было нужно для того, чтобы укрепить незащищенные тылы на других территориях. "Мы совершили маневр, потому что мы заняли города, но тылы не были обеспечены, сзади у нас не было резервов. Мы начали их перебрасывать достаточно поздно. Потому что Украина сосредоточила большой ударный кулак в то место, где у нас было тонко. ​ Российским военным пришлось покинуть города под Харьковом и сосредоточиться на Донецком направлении. Если сегодня Россия отступила, то это вовсе не значит, что она сделала это навсегда", - пояснил Литовкин.



Тем временем в воскресенье днем стала появляться информация о возможном наступлении ВСУ в районе Угледара - об этом свидетельствовало несколько фактов. В 29 километрах от Угледара в населенном пункте Красногоровка началось сосредоточение более трехсот представителей иностранных частных военных кампаний. Кроме того, ВСУ стали снимать свои же минные заграждения, чтобы начать атаку, - маркер 100%, если только они именно для нас не обозначают атаку в этом месте.



На этом фоне противник обострил ситуацию в Донбассе. В воскресенье командир бригады "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский сообщил о прибытии украинских эшелонов с личным составом и техникой для участия в боях на этом направлении. "В Покровское, в 50 километрах от Донецка, прибывают эшелоны с личным составом и техникой, по одному из них в момент разгрузки был нанесен удар "Искандерами", - написал он в своем телеграм-канале.



Ходаковский также отметил резкую активизацию боев на Великоновоселковском направлении. "Противник применяет все огневые средства для подавления наших позиций, замечено перемещение вдоль линии фронта бронетехники и колесного транспорта", - добавил он.



Несколькими часами ранее командир бригады сообщал о готовящемся наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое Марьинского района, который близок к Угледару. В свою очередь, силы ДНР подавили попытку контрнаступления ВСУ под Песками.



Все это, конечно, потребует уточнения тактики действий союзных армий в Донбассе с целью дать ВСУ жесткий отпор и тем самым "подлечить украинское командование, у которого началось головокружение от сомнительных успехов".



"Мы, в свою очередь, уже готовимся к боям. Там у нас сейчас стоят самые мотивированные подразделения - бригада "Восток" и Шахтерская дивизия. Также ожидается поддержка российских ВКС и подразделений", - рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.



Помимо этого, в ДНР наблюдается усиление ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. "В целом с разной интенсивностью они длятся на протяжении восьми лет. Атаки совершаются в том числе по фильтрационным станциям и подстанциям, отвечающим за подачу воды в республике. В связи с этим у нас есть определенные алгоритмы, позволяющие минимизировать проблемы. И сегодняшняя ситуация - не исключение", - акцентировал Бердичевский.



В свою очередь посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечает стабильную обстановку в республике. "Территория полностью контролируется властями и вооруженными силами. На протяжении последних нескольких суток мы переживаем попытки массированных, хорошо спланированных информационно-психологических атак со стороны Украины. Но после первого довольно серьезного шока мы наблюдаем стабилизацию обстановки", - пояснил он. "Противника надо максимально жестко остановить. А после перегруппировки мы обязаны вернуть утраченные территории, в том числе в Харьковской области", - подчеркивает дипломат. "Нам противостоит хорошо отлаженная западная машина, которая годами работала над переформатированием всей Украины. И на мой взгляд, основной вывод, который надо сделать сегодня, - Россия больше не может воевать вполсилы", - заключил Мирошник.



Тем временем на Западе перестали скрывать, что помогали Украине готовить контрнаступление. Так, со ссылкой на американских чиновников, газета The New York Times сообщила, что Киев усилил обмен разведданными с американскими спецслужбами, когда началось планирование контрнаступления.



"Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях", - говорится в статье.



О влиянии США свидетельствуют и частные мнения бойцов, воевавших под Изюмом. По их словам, "ВСУ были сильно разбавлены не только наемниками, но и военными спецами из США и Европы".



В выходные в соцсетях было распространено видео, на котором десятки автомобилей "скорой помощи" движутся по дорогам Киева. Чуть позже французские журналисты впервые показали уже ставший скандальным на Западе сюжет о потерях ВСУ в результате боев под Изюмом. Там уклонились от точной цифры погибших и раненых. В то же время в Американском институте войны (ISW) такую цифру огласили: только за двое суток перегруппировки войск из Балаклеи и Изюма на Донецком направлении было уничтожено ("двухсотыми") более двух тысяч украинских военных и иностранных наемников.



Надеюсь, мы скоро увидим реальные изменения конфигурации "протокотла". Источник - zavtra.ru

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