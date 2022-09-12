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|Генсек ООН назначил Ивану Живкович из Хорватии куратором программ ПРООН по СНГ
21:30 13.09.2022
Генсек ООН назначил Ивану Живкович из Хорватии заместителем администратора ПРООН
Сентябрь 12, 2022
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу 9 сентября назначил хорватку Ивану Живкович заместителем генерального секретаря ООН, заместителем администратора Программы развития ООН /ПРООН/ и директором Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ, сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на "Синьхуа".
Ивана Живкович сменила на этих постах Мирьяну Сполярич Эггер из Швейцарии, которая была избрана президентом Международного комитета Красного Креста, говорится в пресс-релизе офиса А. Гутерриша.
И. Живкович - высокопоставленный дипломат, в настоящее время она занимает должность генерального директора по экономическим вопросам и сотрудничеству в сфере развития в Министерстве иностранных и европейских дел Хорватии. Она получила степень магистра международной экономики в Загребском университете.