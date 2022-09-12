Генсек ООН назначил Ивану Живкович из Хорватии куратором программ ПРООН по СНГ

21:30 13.09.2022

Генсек ООН назначил Ивану Живкович из Хорватии заместителем администратора ПРООН

Сентябрь 12, 2022



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу 9 сентября назначил хорватку Ивану Живкович заместителем генерального секретаря ООН, заместителем администратора Программы развития ООН /ПРООН/ и директором Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ, сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на "Синьхуа".



Ивана Живкович сменила на этих постах Мирьяну Сполярич Эггер из Швейцарии, которая была избрана президентом Международного комитета Красного Креста, говорится в пресс-релизе офиса А. Гутерриша.



И. Живкович - высокопоставленный дипломат, в настоящее время она занимает должность генерального директора по экономическим вопросам и сотрудничеству в сфере развития в Министерстве иностранных и европейских дел Хорватии. Она получила степень магистра международной экономики в Загребском университете.