Европа: правые идут, - Георгий Ярцев

21:34 13.09.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выборы в ЕС в условиях энергетического кризиса ведут к усилению позиций местных консерваторов, но далеко не всегда это на руку России.



Выборы в Швеции, как и прогнозировалось, стали триумфом партии "Шведские демократы" - популистской правой партии, выступающей с антимигрантских позиций. Правоцентристы готовы впервые взять радикалов в правительство, да у них и нет выбора. Популисты получили более 20% голосов избирателей, и без их участия сформировать кабинет министров правоцентристам не удастся - у власти останутся социал-демократы, в одиночку набравшие больше всех (примерно 30,5%).



Впереди у Швеции сложные коалиционные переговоры. И самый гибкий получит право сформировать правительство. В России же некоторые издания и комментаторы радостно пишут о том, что это триумф дружественных сил. Действительно, "Шведские демократы" в прошлом делали позитивные заявления об отношениях с Москвой, однако это было до 24 февраля. Теперь повестка дня изменилась, Швеция вступает в НАТО, и "Шведские демократы", что показательно, не возражают. Этот вопрос не дискутируется, их в парламент привел рост миграции и цен на электроэнергию.



Что-то похожее, скорее всего, случится 25 сентября и в Италии, где пройдут досрочные парламентские выборы. Миграционная проблема там отошла на второй план, зато цены на отопление и электроэнергию волнуют избирателей все больше. В итоге партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия!", составившие правый альянс, по соцопросам могут рассчитывать на поддержку почти 50% избирателей. Это значит, что они, скорее всего, смогут сформировать правительство. И главной силой в нем будут "Братья Италии", исторически - наследники фашистской партии Бенито Муссолини. Кстати, партийный билет именно этой партии лежит в кармане внучки итальянского диктатора, которая при поддержке этой политической силы стала в 2021 году муниципальным депутатом. Правда, ведет партию не она, а Джорджа Мелони, ультраправый политик, сумевший, тем не менее, сделать партию более респектабельной и приемлемой для части центристски настроенных, но очень озабоченных своим социальным положением итальянцев.



Тут нет сомнений, что после выборов 25 сентября итальянское правительство повернется к России лицом. При уходящем премьере Марио Драги Италия выступала за скорейшее вступление Украины в ЕС, поддерживала ее путь в НАТО. Но в правопопулистской коалиции, которая рассчитывает на оглушительную победу, "Лига" Маттео Сальвини, которого даже обвиняли в получении от России финансовой поддержки на выборы в Европарламент (что не было документально доказано). Там же "Вперед, Италия!", где тон до сих пор задает Сильвио Берлускони, называвший себя в прошлом другом Владимира Путина, а сейчас предлагающий выступить посредником на переговорах ЕС с Россией, через голову, заметим, Украины. Мелони, кстати, тоже критикой в адрес Кремля не отличается.



Еще одной страной, где свои позиции способны усилить местные правые, может стать Латвия. Там выборы назначены на 1 октября. Здесь речь, наоборот, идет об ужесточении критики в адрес России, которую считают виновной все в том же росте цен на электроэнергию и газ. Формально от российских поставок латвийские власти уже отказались, хотя де-факто большая часть покупаемого ею природного газа изначально российского происхождения.



Европа придумала чудо-способ выхода из энергокризиса

Дорогой газ наверняка отразится и на выборах в Чехии, где будут выбирать членов Сената - верхней палаты парламента и муниципалитетов, в первую очередь - столичного. В Праге уже проходил 70-тысячный митинг противников действующего правительства, на котором некоторые выступавшие призывали установить прямые энергетические отношения с Россией, как это делает Венгрия. Соцопросы показывают, что эти призывы близки сейчас примерно половине чехов. Но, впрочем, больших сенсаций тут не ожидается. Прага, как многие другие крупные города, в целом либеральна. Позиции сторонников национал-популиста японо-моравского происхождения Томио Окамуры наверняка усилятся в отдельных муниципалитетах, но не более того. Выборы же в Сенат проходят по одномандатным округам, и там традиционно побеждают центристы - неважно, правого или левого толка. Так будет, скорее всего, и на этот раз, несмотря на рост страхов в Чехии из-за цен на электроэнергию в целом.



Зато неожиданности могут быть в Австрии, Словении, где выбирают президентов и есть достаточно популярные популисты, рвущиеся на этот пост, а затем и в Средней Саксонии с центром в Хемнице, где традиционно сильные позиции "Альтернативы для Германии" и местных ультраправых. Саксония явно будет "лакмусовой бумажкой" для политики кабинета Олафа Шольца. Что там будет громкий успех правопопулистов, мало кто сейчас сомневается. Вопрос в том, насколько громким он станет и, кстати, будет ли после этого земельный парламент и правительство выступать за нормализацию отношений с Россией.



Таким образом, все ближайшие выборы в Европе пройдут под знаком высоких цен на газ и электричество. И это автоматически делает отношения с Россией одной из тем предвыборных кампаний. Правда, не везде это разговор о том, что надо восстанавливать связи с ней. Европейские правопопулисты отнюдь не всегда симпатизируют российской политике. Но одна закономерность четко видна. Чем их страны от России дальше, тем с большей симпатией они к ней относятся.



Георгий Ярцев

12.09.22