Что за "цирк" нынче выступает в Центральной Азии, - Ирина Джорбенадзе

22:00 13.09.2022 8 сентября 2022,



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Киргизии - женское обрезание, в Туркмении бедные "позорят" страну, Таджикистан изгоняет беженцев, Казахстан вцепился в сбежавший из РФ бизнес.



Разве что Узбекистан живет "скучно, потихоньку развиваясь.



Разве что Узбекистан живет "скучно, потихоньку развиваясь.

По-разному счастливо и несчастливо живет почти 76-миллионное население пяти республик Центральной Азии. Регион этот взрывоопасный хотя бы потому, что рядом - Афганистан. По последним данным глобального рейтинга миролюбия (Global Peace Index), самой безопасной страной ЦА признан Узбекистан - он занимает 86-е, из 163 стран, место в мире.



За ним следует Киргизия - 91-я позиция. На одну строку от нее отстал Таджикистан. В Казахстане - хуже: 97-е место в рейтинге, а Туркмения скатилась на 104-е со 103-го в прошлом году. Вообще же Узбекистан, по резкому улучшению уровня безопасности, впечатляет - в прошлом году он находился на 113-м месте, что даже хуже, чем в Туркмении.



Индекс разработан международной группой экспертов Института мира совместно с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета. В нем учтено множество показателей, характеризующих уровень безопасности проживания в той или иной стране, в том числе интенсивность внутренних и внешних конфликтов, число их жертв; отношение с соседними странами, степень недоверия между гражданами, частота терактов; количество заключенных, доля военных расходов по отношению к ВВП, и т. д.



Статус самой безопасной страны в течение 15 лет сохраняет Исландия. Самой опасной на сегодняшний день является Афганистан, хотя в прошлом году он занимал третью позицию с конца: тогда хуже было только в Сомали и Ираке.



Киргизия

Республика эта любит говорить о своей "цивилизованности и светскости", но при этом в ней практикуется такая дикость как женское обрезание. Оно умалчивалось, однако было известно, хотя тема актуализировалась после ее просачивания в социальные сети. Народ возмутился. Портал 24.kg приводит комментарий бывшего премьер-министра Киргизии Феликса Кулова: по его словам, он прочитал в соцсетях пост о появлении каких-то течений, которые делают женские обрезания. Об этом автору сообщения рассказала студентка, которой против ее воли провели такую процедуру. Впрочем, в принципе она с ней согласна: по понятиям определенных слоев населения, женщина, подвергшаяся обрезанию, непорочна, не изменит, "ибо не испытывает удовольствия при зачатии ребенка".



Кулов отметил, что умышленно не называет автора поста, так как в комментариях к нему читатели требуют раскрыть имя девушки. "Кроме того, могут возникнуть обвинения в недоносительстве, так как очевидно, что в данном факте содержатся признаки преступления", - отметил он.



Политик поясняет, что ситуация, среди прочего, затрагивает принципы, провозглашенные конституцией и уголовного кодекса КР: речь о причинении менее тяжкого вреда здоровью - наказание по этой статье определено до трех лет лишения свободы, плюс за незаконную врачебную деятельности - 2 года с запретом медицинской практики. "По этим преступлениям можно возбуждать уголовное дело без согласия потерпевшей и привлекать врача или иное лицо, сделавшее такую операцию, к уголовной ответственности, дабы всем остальным было неповадно", - считает Кулов.



Что же до конституции, по ней "религия и все религиозные культы отделены от государства". Нет никаких медицинских показаний, которые обязывали бы медиков проводить женское обрезание. Оно, разъясняет политик, "имеет чисто религиозное обоснование, поэтому государство обязано принимать самые жесткие меры, чтобы не дать распространяться такому мракобесию. В частности, комиссия по делам религии должна обязать ДУМК вынести фатву, запрещающую женское обрезание".



По его словам, в последнее время в Киргизии начали распространяться различные религиозные течения, прямо угрожающие ее государственности и способные разобщить народ. Как подчеркнул Кулов, его поразило то, что девушка, которой сделали обрезание, учится на медика: "Если будущий медик не считает подобные операции нарушением, то какого врача получит наше общество?"



Еще одна информация - менее болезненная с физической, психологической и морально-этической точки зрения: на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутаты парламента КР отказались слушать доклад четырех высокопоставленных чиновников на русском языке, хоть он и является в республике официальным.



Фото с сайта [a href="https://www.akorda.kz"]президента Казахстана[/a]

Как чувствуют себя "кацапы" в Казахстане?

Председатель вышеуказанного комитета Аманкан Кенжебаев заявил, что депутаты выслушают доклад только на киргизском языке, поскольку "его надо развивать". Ремарка законодателя Жаныбека Кыдыкбаево о том, что доклад касается изменений в Кодекс КР "О неналоговых доходах" и среди налогоплательщиков есть те, кто говорят на русском языке, действия не возымела.



Интересно, на каком языке будет разговаривать на новом месте работы в ООН экс-президент Киргизии Роза Отунбаева: ведь русский - один из официальных языков этой организации. Но и английским она владеет. Информация о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш назначил ее своим специальным представителем по Афганистану, одних в Киргизии преисполнила гордостью, других, то есть политических оппонентов дамы, расстроила.



Между тем у экс-президента КР (2010–2011 гг.) богатая биография. Среди прочего она трижды была главой МИД своей страны, возглавляла миссию ООН по содействию Афганистану, была депутатом парламента, послом в США и Канаде, и т. д. Имеет степень доктора философии, полученную в МГУ.



Казахстан

Не исключено, что вскорости столица этой центральноазиатской республики вновь будет переименована: во всяком случае, этого, в канун серьезных внутриполитических перемен (о них - ниже) требует группа депутатов парламента. Так что Нур-Султан снова может стать Астаной, поскольку законодатели, лоббирующие этот вопрос и распространившие соответствующее заявление, полагают, что город не может называться именем человека при его жизни. Речь, понятно, идет о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.



Нынешний глава государства, считавшийся преемником Елбасы - Касым-Жомарт Токаев, попадет в двусмысленное положение: ведь официально именно по его инициативе Астана в 2019 году стала Нур-Султаном. Авторы заявления утверждают, что нынешнее название города "народ не принял".



Что касается внутриполитических изменений, ожидающих Казахстан уже этой осенью: во-первых, Токаев анонсировал проведение в республике досрочных выборов президента. Во-вторых, он желает, чтобы срок полномочий главы государства был ограничен одним семилетним сроком. "Переизбрание, - сказал он, - запрещено". При этом Токаев выразил готовность баллотироваться. В-третьих, выборы в парламент и в местные органы власти состоятся в первой половине 2023 года. Все конституционные изменения, пообещал президент, завершатся до конца года текущего.



Фото с сайта parlam.kz

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Что касается сугубо экономической составляющей казахстанской жизни, то она весьма интересна, и может оказаться для России как вредной, так и полезной, поскольку она состоит с РК в одном Таможенном союзе. Словом, вопрос этот спорный и вполне может приобрести политический окрас. А дело в том, что в одном из своих интервью местной прессе премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что власти республики проводят работу по переводу 250 иностранных, в основном, западных компаний, покинувших Россию, на казахстанский рынок.



По его словам, 45 компаний уже приняли положительное решение по работе в Казахстане (Skoda, GE Healthcare, Philips и другие). Премьер считает, что таким "макаром" в РК произойдет рост инвестиционных проектов. Кстати, Токаев еще в июле распорядился подготовить благоприятные условия для релокации иностранного бизнеса.



Между тем, S& P Global Ratings понизило прогноз по Казахстану со стабильного до негативного из-за проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом. По данным S& P, трубопровод, который Казахстан использует для экспорта почти 80% нефти, остается уязвимым для потенциальных сбоев: "Негативный прогноз отражает риски для экспорта казахстанской нефти по трубопроводу КТК, а также рост стоимости долгового финансирования". Но при этом агентство S& P сообщило, что подтверждает суверенный кредитный рейтинг РК на уровне "BBB-/A-3".



И на "сладкое": Eurasia Today сообщает о решении властей Казахстана приостановить экспорт военной продукции до конца августа 2023 года. Выдвигается версия, по которой причиной приостановки стали сообщения и опубликованные документы о продаже республикой оружия Украине посредством Великобритании и Иордании. В документах (или якобы в них) указано, что сделку на сумму $69,52 млн курирует МИД Казахстана во взаимодействии с военным атташе Великобритании. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опровергает эту информацию.



Таджикистан

Если в Киргизии группа депутатов отказалась слушать доклад на "великом и могучем", то в Таджикистане 2023-й объявлен президентом Эмомали Рахмоном "Годом русского языка". Соответствующее решение было оглашено им в ходе видеосвязи на церемонии открытия в РТ пяти школ с русским языком обучения. В ней принял участие и президент России Владимир Путин.



"От имени правительства Таджикистана, а также от своего имени хочу поблагодарить правительство РФ и лично вас, Владимир Владимирович, за поддержку и всестороннее содействие своевременной сдаче в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений", - сказал Рахмон. По его словам, в настоящее время в Таджикистане действуют 39 школ с русским языком обучения, в которых насчитывается более 27 тыс. учеников.



Фото с сайта mvd.tj

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А Путин анонсировал открытие Культурного центра Таджикистана в центре Москвы. Все связанные с этим расходы берет на себя столичное правительство.



Если с положением русского языка в Таджикистане все более или менее ясно, то как быть афганским беженцам, которых Душанбе принудительно выдворяет на родину - неизвестно. Беженцы обратились с открытым письмом к Рахмону с просьбой остановить их принудительное возвращение в Афганистан - только за последние дни Душанбе выслал в ИРА более 100 человек.



В письме Рахмону ищущие убежища сообщили, что некоторые из них находятся в процессе получения визы в третью страну и просят не лишать их такой возможности. В Таджикистане, по неофициальной информации, находятся порядка 10 тыс. граждан Афганистана.



Узбекистан

Республика, которая, напомним, считается самой безопасной в Центральной Азии, сделала ставку на обнуление переработки импортной нефти, заменив ее собственной. Как информирует Eurasia Today, на Ферганском НПЗ доля переработки узбекской нефти уже доведена до 90 процентов - благодаря увеличению добычи местного сырья. В итоге за 7 месяцев текущего года импортной нефти было переработано около 4% - в 6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сообщается также, что Узбекистан решил резко увеличить производство дизельного топлива для снижения его цены на внутреннем рынке.



Отказывается республика и от уранового наследия. В этом ей помогут, в частности, грантовые 7 млн долларов, выделяемые Счетом экологической ремедиации для Центральной Азии (СЭР), администратором которого является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Рекультивация урановых объектов начнется в первом квартале 2023 года. Она включает закрытие 4 шахт, демонтаж и снос загрязненных промышленных сооружений и т. д.



Существует комплексная программа устранения угроз, идущих от объектов ядерного наследия СНГ. В нее входят 6 государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия Таджикистан и Узбекистан. В настоящее время на территории этих стран находится более 40 объектов ядерного наследия, в том числе, приостановившие работу атомные энергоблоки, исследовательские реакторы, залежи урана, хвостохранилища и т. д.



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В Центральной Азии опять создают шум из ничего

Вообще же развитие экологически чистых технологий набирает темпы в Узбекистане. По данным местного министерства энергетики, республика подписала с Саудовской Аравией соглашение о строительстве крупнейшего в мире ветропарка мощностью 1,5 ГВт в Каракалпакии. Еще два документа касаются генерации на основе энергии ветра и солнца; других сфер электроэнергетики. Таким образом, суммарно Саудовская Аравия инвестирует энергетический сектор Узбекистана на $12 млрд.



Туркмения

Здесь - новый парадокс, но туркменам - не привыкать. На сей раз Ашхабад, по данным МИД республики, обратился к властям Турции с просьбой временно ввести визовый режим для своих граждан. Причина - в "стремлении совершенствовать и ввести на системной основе правила пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике".



В то время как едва ли не все страны стремятся к безвизовому режиму для своих граждан, миграционная служба Туркмении одобрит или не одобрит заявку на выезд, и в случае положительного решения передаст ее в турецкое консульство в Ашхабаде. Анкара, по слухам, была крайне удивлена таким решением Туркмении, поскольку не считает нужным ограничивать в передвижении "тюркоязычный мир".



"Мир" этот, опять же в лице Туркмении, ввел еще один запрет для своих граждан - на сбор пластиковых бутылок, которым занимаются самые малоимущие жители республики: они сдают тару за сущие гроши в пункты приема вторсырья. За килограмм пластиковых бутылок им платят 2 маната (50 центов). Как выяснилось, этот нищенский промысел власти запретили с тем, чтобы люди "не позорили свою страну". "Позорящих" отлавливает полиция и даже штрафует их на сумму, значительно превышающую "улов" бедняков.



Собственно, из одних рук бутылочный бизнес перешел в другие - собирать и сдавать вторсырье будут уборщики улиц, официально числящиеся в системе жилищно-коммунального хозяйства. Но у них, по крайней мере, есть зарплата, и теперь уже - с довеском, а у "позорящих" безработных нет ни того, ни другого.



Но беда не приходит одна - власти Туркмении, как утверждают местные, решили отказаться от практики регулирования цен на продукты питания первой необходимости и закрыть так называемые госмагазины. Цены в них были ниже, чем в частных, однако продуктов хронически не хватает, за ними выстраиваются огромные очереди.



Для таких подозрений есть основания - президент Сердар Бердымухамедов обсуждал с правительством "переход экономики к рыночным отношениям".



Но зато его родитель - экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов, уступивший власть сыну и занявший пост председателя верхней палаты парламента, награжден Путиным орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени". Как говорится в тексте соответствующего указа - "За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном".



Ирина Джорбенадзе Источник - rosbalt.ru

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