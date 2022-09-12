"Фестиваль санкций. Италией управляют идиоты", - Витторио Фельтри

22:28 13.09.2022

La7

Италия



"Фестиваль санкций". Витторио Фельтри: "Нашей страной управляют идиоты"



Главный редактор миланской газеты Libero Витторио Фельтри в эфире телеканала La7 заявил, что Россия дала Европе сдачи за санкции, и в этом нет ничего удивительного. "Если мне дадут пощечину, я отвечу", - аргументирует итальянский журналист.



Витторио Фельтри (Vittorio Feltri): Что качается газового кризиса, то лично я, честно говоря, не очень из-за него волнуюсь, потому что уже давно установил у себя на крыше дома солнечные панели, которые гарантируют мне достаточное количество энергии. Однако, должен предупредить всех граждан Италии, что для проведения такого рода работ придется запастись терпением, потому что, хоть все и говорят о возобновляемых источниках энергии, помощи в их получении ни от кого не дождешься. Это настоящая проблема. Мы уже давно могли бы все обзавестись этими приборами - которые, впрочем, не решают проблему на все 100%, но по крайней мере на 60-70%. Так что я не понимаю, почему мы должны жить, как в Средневековье, то есть в холоде, только потому что страной управляли идиоты, которые не додумались устранить бюрократические препятствия для осуществления работ, связанных с возобновляемыми источниками.



Что касается газа, то я убежден лишь в том, что мы приняли участие в фестивале санкций против России. И чего мы ожидали взамен? Любовных записочек? Ясное дело, что россияне отреагировали по-своему и теперь нас наказывают. Мы наказали Россию, а она наказывает нас. Это нормально. Если кто-то мне даст пощечину, я ему в ответ задницу надеру.



Ведущая: Не сомневаюсь, Витторио. То есть вы считаете, что Маттео Сальвини (Matteo Salvini) прав насчет необходимости пересмотреть санкции? Потому что Джорджа Мелони (Giorgia Meloni), например, предельно четко выразила свою позицию [и заявила, что санкции работают]... На ваш взгляд, эти санкции вредят больше нам, чем России?



Фельтри: Да достаточно просто посмотреть на происходящее. Уже идет речь о режиме чрезвычайно жесткой экономии. По-моему, это не очень заманчивая перспектива. Не знаю, кто там что говорил, Сальвини – не Сальвини, мне все равно. Мне ясно лишь одно: если мне дадут пощечину, я ударю в ответ. Мы дали пощечину России, и она нам ответила. Несомненно, военные действия на Украине мы осуждаем. С этим мы согласны, это все понятно. Но участие в забрасывании России камнями явно не принесло нам пользы. С моральной точки зрения можно согласиться с тем, что Украине нужно помогать, но поставлять ей оружие и давать деньги - это, по-моему, уже перебор.