Сирийские мигранты опять захотели в Европу, - М.Беленькая

22:40 13.09.2022

Десятки тысяч сирийцев готовятся к прорыву границы с Болгарией и Грецией



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Сотни сирийцев в начале недели попытались прорваться на территорию Турции, чтобы отправиться оттуда в Европу, однако были остановлены группировками, контролирующими сирийскую провинцию Идлиб. С начала сентября в соцсетях среди сирийцев, проживающих в Турции, а также на севере Сирии, набирает обороты кампания, призывающая к эмиграции в Европу. За пару недель к ней присоединились десятки тысяч людей. Организаторы чатов в соцсетях неизвестны, однако в Европе уже звучат обвинения, что Анкара вновь открывает сирийцам дорогу в ЕС.



Боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ), контролирующей ситуацию в зоне деэскалации Идлиб на севере Сирии, разогнали толпу мирных сирийских граждан, собравшихся 13 сентября на КПП "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией. Они хотели отправиться через турецкую территорию в Европу. Об этой истории в социальных сетях сообщили несколько независимых сирийских журналистов. Арабские СМИ и близкий к оппозиции сайт Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии также написали о происшедшем в Идлибе, правда, не упоминая ХТШ. Они указали, что колонне помешали пересечь КПП местные "силы безопасности". По разным оценкам, в районе погранперехода во вторник собралось примерно 300–500 человек.



"Идея иммиграции начала проникать в умы сирийцев в районах Идлиба и провинции Алеппо после того как они поняли, что их дальнейшая судьба неизвестна. Это произошло после изменения позиции Турции по отношению к сирийскому режиму и заявлений турецких официальных лиц, в том числе министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о примирении с сирийским режимом и урегулировании политических отношений между двумя сторонами",- пишет саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат".



Напомним, что в августе господин Чавушоглу действительно заявил, что "условием обеспечения стабильности и мира в Сирии является достижение договоренностей между оппозицией и режимом". Кроме того, в августе в турецких и арабских СМИ появилась серия публикаций о возможном сближении Дамаска и Анкары при посредничестве Москвы, которая лоббирует встречу президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана.



Все это вызвало бурю протестов на севере Сирии, где территорию контролирует лояльная Турции сирийская оппозиция. Там решили, что Анкара намерена предать их интересы, хотя турецкий министр клялся, что это не так.



Масла в огонь подлили и намерения президента Эрдогана активнее заняться возвращением сирийцев, находящихся в Турции, особенно в свете предстоящих в следующем году парламентских и президентских выборов. Число зарегистрированных сирийцев в Турции, по данным ООН, составляет свыше 3,6 млн человек. В мае господин Эрдоган объявил, что Анкара готовит новый проект, который даст возможность вернуться домой миллиону сирийцев. Для этого строятся десятки тысяч домов на севере Сирии. МВД Турции утверждает, что 70% сирийцев хотят вернуться на родину, но подтвердить эту статистику невозможно. Публикации в СМИ свидетельствуют об обратном.



В то же время ситуация с присутствием сирийцев в Турции накаляется. На фоне экономического кризиса в стране ухудшилось и их положение, участились трения с местным населением, а главное - ужесточились требования к ним со стороны турецких властей.



По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, с начала года Турция депортировала свыше 8 тыс. сирийцев, в том числе за "незаконный въезд". Число депортированных с начала августа составляет более 1,2 тыс. человек. Многие из этих людей были задержаны при попытке пересечения границы Турции с Европейским союзом.



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На этом фоне в начале сентября в соцсетях появились группы под названием "Караван света", призывающие находящихся в Турции сирийцев объединиться, чтобы добиться разрешения на въезд в Европу. Именно к этим людям и пытались пробиться сирийцы из Идлиба. В основную группу "Каравана света" в Telegram за две недели вступили свыше 85 тыс. человек. Организаторы группы не разглашают свои имена, также пока невозможно понять, связаны ли они с какими-то структурами или организациями. Судя по высказываниям, эти люди занимают резко оппозиционную позицию по отношению к Дамаску и лояльны Турции. "Мы, сирийцы, на турецкой земле просим вас поддержать конвой, который станет спасением для преследуемых беженцев на этой земле. Мы просим международные и правозащитные организации, а также неравнодушных людей из СМИ о помощи",- говорится в разъяснении организаторов группы. В своих публикациях они также подчеркивают, что "благодарны турецкому народу и государству" и теперь хотят "облегчить бремя", которое Турция несла десять лет, принимая у себя сирийцев. Для этого, по словам организаторов, им нужно помочь попасть в Европу.



Сегодня в соцсетях появились телекадры с комментариями, что тысячи сирийцев уже выдвинулись в сторону Германии. Однако администратор группы "Караван света" в Telegram сказал "Ъ", что "эти кадры не имеют к ним никакого отношения". По его словам, организаторы еще только работают над началом процесса. "Уже пора запускать конвой. Мы объявим об этом в свое время",- отметил он в переписке. Кроме того, сегодня в группе было опубликовано следующее сообщение: "Когда турецкие власти одобрят движение колонны, мы немедленно сообщим вам, чтобы вы подготовились. Спасибо всем, кто присоединился к колонне". Создатель группы подчеркнул: "Мы не пойдем без разрешения ради безопасности колонны и всех участников".



Сирийская община в Турции раскололась. Многие настороженно относятся к действиям активистов "Каравана света", опасаясь, что люди просто станут заложниками политических игр, как уже было, когда мигранты из Ирака и Сирии пытались попасть в Европу через Белоруссию.



"Я боюсь, что "Караван света" превратится в очень темную главу в истории человечества. Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ.- "Ъ") не будет считаться ни с ухудшением условий жизни в Сирии, ни с усилением турецкого насильственного расизма в отношении сирийцев, ни с нормализацией отношений с Асадом больше, чем с безопасностью ЕС",- написал в Twitter сирийский журналист Амр Рефаи.



Между тем для многих сирийцев "Караван" - последняя надежда на лучшую жизнь. Один из участников группы на условиях анонимности рассказал "Ъ", что мечтает попасть в Европу в надежде на счастливое будущее для его детей. Он уже три года живет в Турции, жена и двое детей остались в Дамаске. "Там нет работы, невыносимые условия жизни, а в Турции тоже нет будущего",- сказал он.



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И без "конвоя" десятки человек ежедневно пытаются попасть из Турции в Европу через сухопутные и морские границы с Болгарией и Грецией. Их основная цель - Германия. Арабские СМИ пересказывают истории сирийцев, оказавшихся в последние недели в Европе. В ЕС заговорили о новой волне мигрантов. По данным Frontex, за первые восемь месяцев этого года на внешних границах ЕС было выявлено свыше 188 тыс. случаев незаконного въезда, что на 75% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Таких показателей не было с 2016 года, когда миграционный кризис был на своем пике.



Отмечается, что наиболее активным путем попадания в ЕС остается Западно-Балканский маршрут. "Большое количество незаконных пересечений границы можно объяснить неоднократными попытками ее пересечения мигрантами, уже находящимися на Западных Балканах (Албания, Босния и Герцеговина, частично признанная Республика Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория.- "Ъ")",- считают во Frontex. Но есть и те, кто указывает на Турцию. "У нас нараспашку открыты ворота в Европу со стороны Турции. Отсюда вытекает и растущее число нелегальных мигрантов-сирийцев, приходящих в Чехию и соседние европейские страны. Причем они приходят не из своей страны, а через Турцию",- заявил на прошлой неделе первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан. По данным МВД, на территории республики за восемь месяцев этого года задержано более 3,6 тыс. нелегальных мигрантов, 90% из которых - граждане Сирии.



Марианна Беленькая

13.09.2022,