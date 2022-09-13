Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС первым делом обсудят Украину, - МК

22:57 13.09.2022

Главная интрига встречи в Самарканде



"Сверхнапряженные два дня в прекрасном Самарканде" и "сверхдостаточное количество встреч" - так в Кремле описывают поездку Владимира Путина на саммит ШОС 15–16 сентября. У президента запланированы переговоры с 10 иностранными лидерами, из которых его помощник Юрий Ушаков особенно выделяет глав Китая, Индии, Турции и Ирана. Такой напряженной повестки не было с начала пандемии, не говоря уже о том, что Си Цзиньпин покидает Китай впервые за 1000 дней. И хотя МИД КНР пока отказывается подтверждать переговоры, в Кремле утверждают, что все согласовано: встреча Путина и Си состоится 15 сентября, и на ней помимо других тем будет обсуждаться Украина.



Главная интрига встречи в Самарканде



Саммит ШОС впервые за три года состоится в очном формате, и на него прибудут лидеры аж 15 стран - это всего на 5 меньше, чем входит в G20, и вдвое больше участников "семерки". Помимо постоянных членов (Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан) о желании присутствовать объявили главы государств, имеющих статус наблюдателей (Иран, Белоруссия и Монголия), а также те, кто только присматривается к ШОС (Турция, Азербайджан, Армения и Туркменистан). В Кремле, который помогал властям Узбекистана с организацией саммита, считают такой результат крупной дипломатической победой и возлагают на встречу большие надежды. "ШОС предлагает реальную альтернативу западно-центричным структурам", - подчеркивает помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков. По его словам, внеблоковый статус организации и ориентация на многополярность являются привлекательными в условиях масштабных геополитических перемен.



На саммите будет принят меморандум об обязательствах Ирана, выполнив которые он уже в следующем году получит статус постоянного члена ШОС, а также начнется процесс принятия в постоянные члены Белоруссии. Египет, Катар и Саудовская Аравия пополнят ряды государств-наблюдателей. А еще 5 стран - Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мьянма и Мальдивы - станут кандидатами на присоединение. (Раньше в этом списке фигурировала еще Сирия, но, видимо, протолкнуть ее кандидатуру пока не удалось.) Ушаков отдельно выделяет приезд в Самарканд Эрдогана. "Турция - член НАТО, однако понимает, что ШОС - это важная площадка, где вырабатываются ключевые решения по региональной и международной проблематике", - отмечает он.



Очевидно, что такое широкое представительство подтверждает тезис о том, что "изолировать Россию невозможно", а Владимир Путин, несмотря на спецоперацию, остается не просто рукопожатным, но и востребованным для многих иностранных политиков собеседником. По словам Ушакова, на полях саммита у российского лидера запланировано "сверхдостаточное количество" встреч, которые будут идти в режиме нон-стоп. 15 сентября он встретится с главами Киргизии, Туркменистана, Ирана, Пакистана, Китая, Монголии и Узбекистана. А 16 сентября - Азербайджана, Турции и Индии.



"Самым ожидаемым" и "важнейшим" представитель Кремля называет контакт с председателем КНР Си Цзиньпином, который ради ШОС впервые прерывает карантин, длившийся около 1000 дней, и покидает Китай. Представитель китайского МИД 13 сентября отказалась прокомментировать информацию о встрече Путина и Си в Самарканде, однако Ушаков утверждает, что все согласовано. Лидеры обсудят не только двустороннюю повестку, но и международные темы. В частности, продлят дискуссию, которая началась во Владивостоке, где ВВП встречался с главой китайского парламента, о ситуации вокруг Украины и Тайваня. "Китай сбалансированно подходит к украинскому кризису и заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию", - подчеркивает Ушаков. Еще одной важной темой, по его словам, станет торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. В условиях западных санкций взаимная торговля идет на новый рекорд. Пекин, как известно, охотно скупает российскую нефть, от которой отказываются западные страны, а также готов увеличить поставки газа. (О проекте нового газопровода речь, очевидно, будет идти, когда к Путину и Си присоединится президент Монголии.) Россия ждет от Китая более глубокого взаимодействия - в частности, в области критически важных технологий и попавшего под западные санкции оборудования. Но до встречи лидеров договориться о такой поддержке не получалось, и шансы переломить ситуацию по-прежнему невелики. По крайней мере, после встречи с посланцем Си во Владивостоке Путин в очередной раз назвал китайцев "сложными переговорщиками".



Еще две встречи - с Эрдоганом и Ильхамом Алиевым - приобрели дополнительную актуальность из-за обострения на армяно-азербайджанской границе. Однако главной темой на переговорах с президентом Турции будет зерновая сделка. Москва ждет, что Эрдоган объяснит, как и когда начнет реализовываться та часть договоренностей, которые касаются экспорта российского зерна и удобрений. Формально эти две позиции выведены из-под западных санкций, однако поставки не ведутся из-за проблем с фрахтом, оплатой и т.д. Кроме того, Путин собирался обсудить с турецким коллегой вариант закрытия "европейского маршрута" вывоза украинского продовольствия из черноморских портов.



Елена Егорова

13.09.2022