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Израиль разведал - у Ирана есть минимум три ядерных боеголовки
23:02 13.09.2022

Израиль предупредил о трех ядерных боеголовках Ирана: дело недель
Возрождение сделки между Вашингтоном и Тегераном оказалось на грани полного срыва

Израиль предупреждает об урановых возможностях Ирана на фоне забуксовавших переговоров по ядерной сделке. На заседании правления МАГАТЭ израильская сторона заявила, что Тегеран сможет произвести достаточно материала для трех боеголовок за несколько недель.

Возрождение сделки между Вашингтоном и Тегераном оказалось на грани полного срыва

Напряженность вокруг срыва переговоров между Ираном и США по ядерной программе Тегерана обострилась в понедельник, когда министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Иран сможет производить достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких недель изготовить три ядерные боеголовки.

Как пишет The Guardian, Бенни Ганц также показал карту с подробным описанием 10 объектов в Сирии, которые предположительно использовались для вооружения Ирана и его союзников, включая "Хизбаллу". Глава минобороны заявил, что эти объекты представляют угрозу безопасности Израиля.

Иран, со своей стороны, заявил, что изготовил беспилотник-невидимку, который способен поражать крупные израильские города.

В то же время глава ядерной инспекции ООН Рафаэль Гросси заявил, что будет крайне сложно восстановить знания, утраченные его организацией, об иранской ядерной деятельности из-за того, что его инспекторы не были допущены к ключевым объектам со стороны Ирана.

Гросси выступал на открытии заседания правления Международного агентства по атомной энергии в Вене, на котором он утверждал, что Тегеран не сотрудничает с его расследованием следов ядерных частиц, обнаруженных на трех объектах до 2013 года. Как отмечает The Guardian, это открытие предполагает, что Иран мог запустить тайную ядерную программу.

Иран потребовал, чтобы расследование МАГАТЭ было официально прекращено в рамках любого соглашения о возобновлении ядерной сделки, которая была подписана в 2015 году и из которой США вышли в 2018 году. Переговоры по соглашению были остановлены.

На выходных Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением, в котором говорится, что они не могут больше идти на уступки в переговорах о возрождении ядерной сделки с Тегераном, добавив: "Последнее требование Ирана вызывает серьезные сомнения относительно намерений Ирана и его приверженности успешному исходу переговоров".

Глава "Моссада": Израиль не сможет оставаться в стороне пока Иран обманывает мир

Иран хочет, чтобы расследование было официально прекращено на том основании, что оно политически вдохновлено Израилем, чтобы поднять старые проблемы. Но Гросси возразил: "Это очень просто. Мы нашли следы урана в местах, которые никогда не объявлялись, где никогда не предполагалось никакой ядерной активности, и мы задаем вопросы. Объясните мне, почему это политически мотивированная деятельность".

Считается, что США предпочли бы держать в узде иранскую проблему до промежуточных выборов в ноябре, но Международная группа по предотвращению кризисов заявила в новом отчете, что ситуация может выйти из-под контроля. В докладе говорится, что у Ирана осталось мало места для эскалации, если он не сможет произвести оружейный расщепляющийся материал за несколько дней. США неуклонно ужесточают санкции против Ирана, в то время как Тегеран, по данным МАГАТЭ, увеличивает свой ядерный арсенал и использует передовые центрифуги.

Кризисная группа предложила обеим сторонам, чтобы выиграть время, обсудить возможность однократных обязательств, таких как соглашение о гуманитарном освобождении задержанных лиц с двойным гражданством, при соблюдении красных линий друг друга для предотвращения ядерных и региональных эскалаций.

Президент Ирана Эбрагим Раиси должен на следующей неделе отправиться в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, если США предоставят ему визу.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663099320


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