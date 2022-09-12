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Баткен. На кыргызско-таджикской границе вновь огонь. Таджикистан применил минометы
07:32 14.09.2022

14 сентября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

На кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня, 14 сентября, в местности Булак-Баши Баткенского района. Пограничники Кыргызстана обнаружили пограничный наряд Таджикистана. Военнослужащие соседней страны в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы.

"Игнорируя требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники КР также применили оружие. Началась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. По состоянию на 9.30 перестрелка периодически начинается и прекращается. По предварительным данным, пострадавших и раненых с кыргызской стороны нет. На место инцидента выехал начальник Баткенского погранотряда. Состоялись телефонные переговоры между начальником Баткенского областного управления Погранслужбы полковником Кыялбеком Толонбаевым и начальником Согдийского областного управления Погранвойск РТ генерал-майором Х.Пиракзодой по недопущению эскалации конфликта. Стороны планируют встретиться", - сообщили в ведомстве.

Источник - 24.kg
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