 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.09.2022
09:19  О этот "дивный новый мир"… Большая ложь о "деколонизации" и "мультикультурализме", - С.Князев
09:15  Народный кыргызский курултай: вопросов больше, чем ответов, - Д.Подольская
08:47  Связи нашлись в Киргизии. Veon реорганизует активы в СНГ
08:11  В Туркменистане усиливают ограничения для женщин, - РА
08:04  Какое будущее ждет отношения Казахстана и России? - Булат Султанов
07:52  Банки Узбекистана ужесточили условия выдачи карт иностранцам
07:32  Баткен. На кыргызско-таджикской границе вновь огонь. Таджикистан применил минометы

00:42  Армения и Азербайджан дерутся за "дорогу жизни"
00:39  Глобальный рынок кончился первым, - Герман Садулаев
Вторник, 13.09.2022
23:02  Израиль разведал - у Ирана есть минимум три ядерных боеголовки
22:57  Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС первым делом обсудят Украину, - МК
22:40  Сирийские мигранты опять захотели в Европу, - М.Беленькая
22:28  "Фестиваль санкций. Италией управляют идиоты", - Витторио Фельтри
22:00  Что за "цирк" нынче выступает в Центральной Азии, - Ирина Джорбенадзе
21:34  Европа: правые идут, - Георгий Ярцев
21:30  Генсек ООН назначил Ивану Живкович из Хорватии куратором программ ПРООН по СНГ
20:34  Россия сосредотачивается. Новые аспекты СВО на Украине, - Николай Сорокин
18:30  Папа Римский Франциск десантировался в Казахстан в кресле каталке
18:28  Токаев поддержал переименование столицы Казахстана обратно в Астану
17:19  Госкомвод Туркмении возглавил Дурды Ходжиев (вместо Гуйзгельды Байджанова)
16:15  Генпрокуратура Киргизии задержала экс-главу золотого "Кумтора" турецко-подданного Тенгиза Болтурука
15:12  Турецко-греческий марш. Анкара и Афины отмечают столетие войны новым конфликтом
13:10  Азербайджан объявил о гибели 50 военнослужащих в боях на границе с Арменией
12:11  Девочки сами провоцируют. КырДепутат Таштанбеков осудил школьниц за короткие юбки
12:08  На активы Гульнары Каримовой в $1,4 млрд можно построить 1400 школ - замглавы УзбМинюста М.Икрамов
11:50  Европа срочно готовит стройку Транс-Сахарского газопровода, - Али Буклеф
11:46  Как "Новый Казахстан" отдаляется от "Старого".., - Данияр Ашимбаев
11:44  КырГенпрокуратура возбудила два уголовных дела в отношении действующего министра энергетики Бекмурзаева
11:29  Аким Кызылординской области Налибаев не может отчитаться за роскошную свадьбу сына
11:16  Садыр Жапаров открыл базу беспилотников Погранслужбы ГКНБ Киргизии
11:08  Кто кинет на выборах перчатку Токаеву? - В.Майлин
10:19  Скончался киноклассик (в юности - маоист и левый радикал) Жан-Люк Годар
10:12  Из Китая на родину (в Казахстан) депортирован еще один гос-заговорщик-аблязовец - Виталий Пак
09:34  Как Ертысбаев победит Токаева, не участвуя в выборах, - Сапа Мекебаев
09:10  Есть ли будущее у казахстанского интернета? - Серик Маселов
08:04  Пир во время войны по-киевски, - Валерий Панов
07:47  На армяно-азербайджанской границе опять небольшая войнушка. Есть убитые и раненые
07:43  "Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк". Несите свои денежки...
07:23  КырПарламент. Скандал с регламентом. Чего хочет администрация президента, а чего депутаты, - 24.kg
07:20  Споткнулись о "Кумтор". Между командами Ташиева и Жапарова произошел раскол, - В.Панфилова
00:48  Токио и Пекин опять столкнулись лбами из-за необитаемых островов, - Владимир Скосырев
00:19  Археологи обнаружили в Туве захоронение знатного скифского воина
Понедельник, 12.09.2022
20:57  Вместо "ядерной сделки" восстановили конфликт. Франция, Германия и Великобритания обидели Иран, - Къ
18:58  Грядет тяжелейшая зима для Европы, а особенно для Германии, - Антун Роша
18:52  Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире, - Шавкат Мирзиеев
18:27  Из князи в грязи: что происходит со "Сбером", ВТБ и ЕАБР в Казахстане, - Тулеген Аскаров
18:13  Новую столицу Ахалского велаята Туркмении достраивают и откроют в декабре
18:08  Рахмоны открыли в Душанбе величественный комплекс "Истиклол"
18:04  А в мамы взять... Зачем Казахстану визит Папы Римского?
18:03  В Казахстане аэропорт Алматы оказался лидером по числу столкновений самолетов с птицами
18:01  Сердар Бердымухамедов благословил военных на сбор урожая винограда, название которому дал его отец
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Банки Узбекистана ужесточили условия выдачи карт иностранцам
07:52 14.09.2022

Вторник, 13 Сен 2022,

Узбекистан был лидером "карточного туризма" в России
Как сообщили в пресс-службе Kapitalbank, для обеспечения прозрачности денежных потоков и операций в банке, администрация усиливает комплаенс-контроль.

Узбекистан откажется от переработки импортной нефти
С 12 сентября физические лица-нерезиденты Республики Узбекистан смогут открывать счета в банке только в следующих случаях:

при нахождении на территории Узбекистана непрерывно более 15 (пятнадцати) календарных дней перед днем обращения в банк;
при прохождении обучения в учебных заведениях республики и наличии документов, подтверждающих статус обучающегося;
при официальном трудоустройстве в Узбекистане.
Для граждан Узбекистана условия открытия банковских счетов и вкладов остаются неизменными.

В банке "Ипак Йули" сообщили, что с 12 сентября открытие счетов нерезидентам (в том числе пластиковых карт и идентификация в мобильном приложении) будет осуществляться исключительно в операционном управлении при головном офисе банка.

Все остальные филиалы банка временно не будут принимать заявки на открытие счетов нерезидентам. Вышеуказанные изменения не касаются обслуживания счетов нерезидентов, открытых до 12 сентября текущего года.

Напомним, после начала войны в Украине из-за санкций, наложенных на российские банки, россияне не могут расплачиваться карточками за пределами страны и пользоваться иностранными платежными сервисами. В этих условиях многие граждане России ищут обходные пути и массово едут оформлять банковские карты в страны СНГ, включая Узбекистан.

Некоторые турфирмы в России даже организовали специальные туристические пакеты. Купив этот тур, россиянин может приехать в Узбекистан и оформить банковскую карту. Многие турфирмы говорили, что это "очень легко и занимает лишь пару дней". Одна карта обойдется в среднем в 7,7 млн сумов.

В начале июня стало известно, что Узбекистан стал лидером "карточного туризма" в России.

Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663131120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- ХX заседание Секретариата Съезда религиозных лидеров прошло под председательством Маулена Ашимбаева
- Комментарий заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Жиенбаева Е.Н. к поправкам в Конституцию
- Не снижать заданные темпы - Алихан Смаилов подвел итоги развития Казахстана за 8 месяцев
- Государственный советник провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
- О реформе конституции и конкуренции
- Жалоб поступает много - Алихан Смаилов о качестве интернета в стране
- О демографической ситуации за январь-июль 2022 года
- Алихан Смаилов: Ситуация с топливом требует постоянного внимания и жесткого контроля
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года №670
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  