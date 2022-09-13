Банки Узбекистана ужесточили условия выдачи карт иностранцам

07:52 14.09.2022

Вторник, 13 Сен 2022,



Узбекистан был лидером "карточного туризма" в России

Как сообщили в пресс-службе Kapitalbank, для обеспечения прозрачности денежных потоков и операций в банке, администрация усиливает комплаенс-контроль.



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С 12 сентября физические лица-нерезиденты Республики Узбекистан смогут открывать счета в банке только в следующих случаях:



при нахождении на территории Узбекистана непрерывно более 15 (пятнадцати) календарных дней перед днем обращения в банк;

при прохождении обучения в учебных заведениях республики и наличии документов, подтверждающих статус обучающегося;

при официальном трудоустройстве в Узбекистане.

Для граждан Узбекистана условия открытия банковских счетов и вкладов остаются неизменными.



В банке "Ипак Йули" сообщили, что с 12 сентября открытие счетов нерезидентам (в том числе пластиковых карт и идентификация в мобильном приложении) будет осуществляться исключительно в операционном управлении при головном офисе банка.



Все остальные филиалы банка временно не будут принимать заявки на открытие счетов нерезидентам. Вышеуказанные изменения не касаются обслуживания счетов нерезидентов, открытых до 12 сентября текущего года.



Напомним, после начала войны в Украине из-за санкций, наложенных на российские банки, россияне не могут расплачиваться карточками за пределами страны и пользоваться иностранными платежными сервисами. В этих условиях многие граждане России ищут обходные пути и массово едут оформлять банковские карты в страны СНГ, включая Узбекистан.



Некоторые турфирмы в России даже организовали специальные туристические пакеты. Купив этот тур, россиянин может приехать в Узбекистан и оформить банковскую карту. Многие турфирмы говорили, что это "очень легко и занимает лишь пару дней". Одна карта обойдется в среднем в 7,7 млн сумов.



В начале июня стало известно, что Узбекистан стал лидером "карточного туризма" в России.