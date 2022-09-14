Какое будущее ждет отношения Казахстана и России? - Булат Султанов

08:04 14.09.2022 Какое будущее ждет отношения Казахстана и России?

Казахстан и Россию соединяет самая длинная сухопутная граница в мире, а также множество политических, экономических и социальных связей.



Экономика стала жертвой политики



Политолог, ранее директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Булат Султанов уверен, что наша страна должна сохранять многовекторную, прагматичную политику.



– Мы являемся свидетелями глобального конфликта между коллективным Западом во главе с США – с одной стороны и Россией и Китаем – с другой. Казахстан должен найти, если можно так сказать, свою нишу в этом конфликте. Поскольку мы проводим многовекторную, прагматичную политику, задача заключается в том, чтобы не играть против Востока на стороне Запада и наоборот. Развивающиеся страны сейчас находятся в подвешенном состоянии, они не хотели бы выступать на стороне Запада, но и не хотят попасть под санкции. Развитые страны выступили против России, но две трети населения земного шара настроено либо пророссийски, либо нейтрально, - сказал политолог.



– Чтобы не быть голословным, приведу несколько цифр, которые наглядно покажут, какую роль для Казахстана играет Россия. Для нашей страны приоритетными внешнеэкономическими партнерами являются РФ и КНР, а также страны Запада. Внешний торговый оборот Казахстана в 2021 году составил 101,4 млрд долларов. При этом наш главный партнер Россия, на ее долю приходится 24,2 млрд долларов, это свыше 23% всего торгового оборота РК. На втором месте находится Китай, но здесь интересная ситуация. Национальная статистика дает цифру18,2 млрд долларов, это свыше 17% торгового оборота, тогда как китайские данные показывают цифру в 24 млрд. А в интервью Си Цзиньпина "Казахстанской правде" указывается цифра в 25 млрд долларов. Однако оставим это противоречие правоохранительным органам, будем оперировать только казахстанскими данными. Третьим торговым партнером является Италия, на ее долю приходится только 9,6 млрд долларов. То есть совокупно РФ и КНР дают 41% внешнего товарооборота РК, - добавил он.



В то же время, подчеркнул Булат Султанов, с 1991 по 2019 год Казахстан привлек 330 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, причем более 50% привлечено из стран Европейского союза. Ведущими странами-инвесторами в 2021 году являются Нидерланды (7 млрд), США (2,8 млрд), Швейцария (2,6 млрд). Из России привлечено 1,9 млрд долларов, из Китая – 1,8 млрд. Это пятерка ведущих инвесторов Казахстана. Исходя из объективных экономических данных Казахстан и должен выстраивать свою внешнюю политику.



Кроме того, Казахстан не имеет выхода к мировому океану, пояснил политолог, тогда как основные торговые пути именно морские. "Если мы хотим развивать конкурентоспособное производство, нам нужны иностранные инвестиции, а они придут только в том случае, если будет налажен выход на мировые рынки. Казахстан может выйти на морские торговые пути благодаря хорошим отношениям с Россией и Китаем. Сейчас мы столкнулись с проблемой транспортировки товаров через РФ, поэтому Казахстан должен стремиться стать транспортно-логистическим центром на стыке Европы и Азии. Во время конфликта Запада и Востока задача РК – быть мостом", - отметил Булат Султанов.



Из-за санкций логистические цепочки между континентами застопорились, добавил эксперт. При этом в период пандемии все, в том числе западные политики наперебой ратовали за скорейшее восстановление связей, но, когда Запад обрушил на Россию санкции, транспортные потоки фактически были перекрыты, и никто особенно не заикается об их восстановлении.



– Экономика изнасилована политикой, экономика стала жертвой, а насилия не простит ни одна женщина. Рано или поздно, думаю, ситуация выправится, но рубцы останутся, - заметил политолог. В деле восстановления логистических цепочек Казахстан ставит на Китай, добавил он. Кроме того, мы активно работаем в этом направлении с Турцией и Азербайджаном, развивая торговые пути по Каспию, но так, чтобы не нарушить контакты с РФ. Нынешнее положение, по словам Булата Султанова, не выгодно ни Европе, ни Азии, единственный выгодополучатель в данном случае – это США.



Географическое положение нашей страны определяет векторы ее сотрудничества, подчеркнул политолог.



– Когда спрашивают, может ли в Казахстане повториться украинская ситуация, отвечаю: нет, не может. Украина граничит с Польшей и Европейским союзом, а мы граничим с Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Если Украина стремилась в ЕС и взяла на себя роль анти-России в американской стратегии внешней политики, то мы по этому пути пойти не можем. Европы рядом нет, США очень далеко, поэтому мы не можем себе позволить в угоду США стать анти-Россией. Больше того, мы должны сохранить дружеские, партнерские отношения со всеми соседями, - пояснил эксперт.



Отдельно Булат Султанов остановился на делимитации границ, проведенной в первые десятилетия правления Нурсултана Назарбаева.



– Нас с Россией объединяет самая протяженная в мире сухопутная граница, и процесс делимитации полностью завершен. Сейчас мы заканчиваем демаркацию границ. Для понимания: делимитация – это граница на картах, демаркация – граница на местности, пограничные столбы, колючая проволока и так далее. Делимитация границы между РФ и РК означает, что никаких территориальных претензий у нас друг к другу нет. У нас нет спорных участков, как, например, у государств Центральной Азии, где постоянно происходят конфликты, потому что границы не делимитированы. К слову, у нас нет таких проблем не только с РФ, но и с КНР, и со странами ЦА. Президент Назарбаев в свое время настоял на делимитации, в этом его большая заслуга. Хотя постоянно идут вбросы о том, что Россия намерена присвоить Северный Казахстан, я хочу сказать, что, во-первых, делимитация проведена в соответствии международным правом, во-вторых, в России и у нас есть группы людей, в том числе в политических элитах, заинтересованные в нарушении нормальных взаимоотношений между нашими странами, - сказал политолог.



Фактор попыток внести раскол необходимо учитывать, отметил Булат Султанов. "Если вы хотите, чтобы Казахстан стал второй Украиной, то займите позицию анти-России или анти-Китая. На этом настаивает Запад, провоцируя антикитайские и русофобские настроения в Казахстане. Но такая политика называется "выстрелить себе в ногу", - подчеркнул эксперт. В то же время оба наших "больших соседа", считает Булат Султанов, учитывая огромное количество их собственных внутренних и внешних проблем, сегодня особенно заинтересованы в том, чтобы Казахстан сохранял стабильность, оставался надежным тылом, надежным транспортно-логистическим хабом.



– Таким образом, когда мы говорим об отношениях с Россией, для нас очень важно сейчас не сотрудничать с кем-то против кого-то, важно проявить политическую взвешенность, буквально пройти между Сциллой и Харибдой, между молотом и наковальней, - резюмировал он.



Суверенитет через индустриализацию



Экономист и общественный деятель Петр Своик считает, что Казахстану необходимо наращивать сотрудничество с Россией в сфере создания производств.



– С точки зрения экономики отношения между нашими странами практически только торговые, общих инвестиционных проектов практически нет. Формат интеграции торговый, причем по остаточному принципу. После развала Союза были разрушены все торговые связи, остались абсолютно необходимые. Например, продукция месторождения Карачаганак идет на переработку в Оренбург и уже готовой возвращается в Казахстан. Кроме того, интеграция через Таможенный союз и ЕАЭС, с 2010-2011 годов, то есть уже больше десяти лет – это та же самая торговля, которая существовала и до интеграционных объединений. Единственное изменение – отмена таможенных границ. Интеграция свелась к некой стандартизации правил торговли, введению регламентов качества товаров и так далее. Наконец, самое главное: подобный формат экономических отношений Казахстана и России категорически невыгоден нашей стране и чрезвычайно выгоден РФ, - отметил Петр Своик.



В частности, пояснил экономист, товарооборот постоянно растет, в прошлом году он достиг почти 25 млрд долларов, о чем на каждой встрече вспоминают президент Путин и президент Токаев. "При этом они аккуратно не говорят о том, что на 25 млрд, если округлять, приходится семь млрд долларов экспорта Казахстана и 18 млрд долларов импорта из России. Торговое сальдо не в нашу пользу, и по мере роста товарооборота наш "минус" лишь увеличивается", - подчеркнул эксперт.



Казахстан и в советское время не был флагманом индустрии, однако в период независимости начался процесс деиндустриализации, отметил Петр Своик. "Производительная мощь нашей страны существенно ниже, чем у России, это и определяет неравномерные торговые взаимоотношения. Отказаться от торговли с РФ мы никак не можем, поскольку если мы не будем покупать необходимые нам товары у нее, нам придется приобретать их в другом месте, и тогда наш торговый баланс будет еще хуже. Следовательно, мы должны поставить вопрос о ликвидации диспаритета в экономических отношениях с РФ. Достигнуть этого можно лишь с помощью ускоренного индустриального развития Казахстана, которое осуществимо только в партнерстве и при активном участии России. Еще раз повторю, что при выходе из ЕАЭС торговый диспаритет лишь увеличится", - сказал эксперт.



По его словам, в условиях санкций РФ будет сильнее заинтересована в инвестировании в казахстанское производство. Сегодня северный сосед лихорадочно работает над импортозамещением в авиастроительной, машиностроительной, цифровой и других отраслях, задача Казахстана вписаться в этот процесс. В противном случае, указал Петр Своик, мы навсегда останемся сырьевой провинцией, чем воспользуются Москва и страны Европы. Как Россия создает собственный технологический суверенитет, так и в каждом крупном городе РК должны появиться современные заводы, которые могут быть связаны с партнерами в РФ.



Что касается текущей ситуации, прежде всего, военной операции, то, по мнению экономиста, Россия под влиянием санкций сумеет выстроить внедолларовую, самодостаточную экономику.



– В этом смысле Казахстан исторически был частью экономического и географического пространства, он ею и останется. Поэтому перспектива нашего благополучия связана не с тем, чтобы держаться подальше от РФ, а именно сейчас, в это смутное время поставить вопрос ребром о переводе интеграции из торгового формата в совместно инвестиционный. Нужно также ставить вопрос об ускорении создания общего валютного пространства, общего рынка электроэнергии, нефти и газа, черных и цветных металлов, чтобы этот рынок имел свою биржу, а биржевые котировки определялись в местной валюте – в тенге, в рублях или каких-то совместных единицах. Необходимо добиться того, чтобы внешнеэкономическая деятельность Казахстана не протекала за границей, как это происходит сейчас. Сегодня местное сырье продается вне юрисдикции Казахстана, вне внимания его налоговых и других контролирующих органов. Основная выручка тоже оседает за рубежом. России в условиях войны сейчас не до того, а если бы Казахстан сказал, что войска мы посылать не будем, так как братским народам желаем только мира, но настаиваем на скорейшей разработке инвестиционных проектов, то такая идея была бы выгодна обеим странам, заинтересованным в технологическом суверенитете и конкурентоспособности, - заключил Петр Своик.



Переломный год



Социолог, президент "ЦСПИ "Стратегия" Гульмира Илеуова полагает, что во многом отношение казахстанцев к северному соседу будет зависеть от хода и продолжительности войны между Россией и Украиной.



– В наших исследованиях есть вопрос, который мы задаем из года в год: он касается восприятия респондентами дружественных и недружественных Казахстану стран. В целом отношения с Россией всегда оценивали положительно подавляющее большинство опрошенных. В зависимости от политической конъюнктуры это подавляющее большинство слегка менялось. Бывало, что показатель достигал 80% и выше, а после 2014 года произошел пересмотр позиции, количество поддерживающих несколько снизилось. Тем не менее, Россию в качестве дружественной страны выбирали большинство казахстанцев. Понятно, что не всем нравятся какие-то проявления российской политики, поскольку в ней видится угроза, в том числе для собственного суверенитета, - пояснила социолог.



По словам Гульмиры Илеуовой, оценки меняются и в зависимости от региона проживания участников опроса. "Например, в свое время мы удивились тому, что в Мангистау количество поддерживающих отношения с РФ оказалось выше, чем в Центральном Казахстане. Если же мы посмотрим на географическое положение, то все становится понятным. Мангистау сильно зависит от импортных товаров, а импорт из РФ достаточно высок, поэтому население смотрит сквозь призму потребительской корзины", - отметила эксперт.



– Сейчас, в течение этого года, думаю, ситуация меняется. Во-первых, под влиянием январских событий, когда по призыву президента Токаева были введены войска ОДКБ, во-вторых – под влиянием войны в Украине. Эти события действуют по-разному на разные группы. Те группы, которые ищут "образ врага", и были предрасположены к критике российской позиции по многим вопросам, в том числе и по внутриполитическим событиям в Казахстане, и по вызовам во внутренней политике РФ, проявили достаточно сильный негатив. Возможно, у этих людей есть последователи, во всяком случае, в течение полугода наблюдались значительные колебания в общественном поле. Тем не менее, я не могу сказать, что такие колебания затронули большое количество казахстанцев. Есть множество людей, хорошо себе представляющих влияние российской экономики, российских товаров, важность этих факторов для собственного уровня потребления, - пояснила эксперт.



По мнению Гульмиры Илеуовой, год может стать переломным в восприятии северного соседа. В марте "Стратегия" включила в исследования вопрос об отношении к специальной военной операции в Украине. "Одобрение российской позиции среди казахстанцев не было высоким. Если бы война закончилась быстро, весьма вероятно, что уровень поддержки вернулся бы на прежние показатели. Но с течением времени, когда война затягивается, информационная картина достаточно неясная, остается все меньше и меньше аргументов для мобилизации сторонников. Люди начинают активно смотреть украинские ресурсы в интернете. Перечисленные факторы, конечно, влияют на позицию казахстанцев, но я по-прежнему считаю, что большинство сохраняет хорошее отношение к России. Думаю, на уровне 60% определенной дружественности", - отметила социолог.



По ее словам, не только на казахов, но и на казахстанцев русского происхождения влияют картины разрушенных украинских городов, уходит идеалистическое представление о России. В целом ситуация очень неоднозначная, хотя огромную роль продолжают играть экономические интересы населения. Если же вернуться к январским событиям, то хотя некоторые граждане восприняли вмешательство ОДКБ критически, многие прекрасно понимают, что могло произойти в случае выхода ситуации из-под контроля, особенно в Алматы, подчеркнула эксперт.



Негативное влияние на восприятие РФ оказывает и не всегда сбалансированная информационная политика, считает Гульмира Илеуова.



– Много раз мы говорили об этом своим коллегам в России. Они рассматривают информационное пространство Казахстана как свое собственное. Нет адаптированной информационной политики по отношению к нашей стране. Мы видим и развлекательный контент, и те вещи, которые, возможно, предназначены для показа внутри России, которые не стоило бы транслировать за ее пределы. Там, где информационные каналы плохо работают, скажем так, там они и проигрывают, и это отражается на восприятии аудитории в РК. Аргументов у пропагандистов становится все меньше, весь процесс у нас как на ладони. То есть, непродуманные высказывания могут повысить градус раздражения, - подвела итог социолог.



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Автор:

Бектенова Алма

14.09.2022 Источник - turanpress.kz

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