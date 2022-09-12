В Туркменистане усиливают ограничения для женщин, - РА

08:11 14.09.2022 "Настоящее Время"



Побои за парикмахерскую и правила ношения нижнего белья



Проблему домашнего насилия в Туркменистане усугубляет давление, оказываемое на женщин все новыми запретами, вводимыми местными властями.



В Туркменистане женщинам запретили пользоваться косметикой, делать контурную пластику, маникюр, красить волосы, носить облегающую одежду и джинсы, водить машину и ездить на переднем сиденье автомобиля. В стране также фактически запретили аборты. Женщин задерживают, штрафуют и даже увольняют с работы. Запреты для женщин начали усиливаться после того, как Сердар Бердымухамедов сменил своего отца на посту президента Туркменистана.



Статистика и реальность



Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) опубликовал отчет, в котором описывается ситуация с семейным насилием против женщин в Туркменистане. Согласно отчету, 12 процентов опрошенных туркменистанок подвергались физическому или сексуальному насилию в семье. Отчет подготовлен при финансировании правительства Туркменистана, а также при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, ЕС и посольства Великобритании в Туркменистане. Его подготовили еще в прошлом году на основе опроса, проведенного в 2020 году, однако опубликовали лишь 26 августа.



По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире (35%) на протяжении жизни подвергалась физическому и (или) сексуальному насилию со стороны мужа, партнера или кого-либо другого. Таким образом, показатели Туркменистана по насилию против женщин в три раза ниже общемировых. Но учитывая то, что Туркменистан имеет тенденцию занижать, если не засекречивать, такого рода проблемы, правозащитники предполагают, что реальная ситуация в стране значительно хуже.



В августе в сети распространилось видео, как мужчина, озлобленный посещением женой салона красоты, избил ее на глазах у людей. Он кричал и бил женщину кулаками, пинал ногами. Это продолжалось по меньшей мере две с половиной минуты и закончилось тем, что пара покинула помещение. По информации источника Радио "Азатлык"*, видео было снято в салоне красоты в Кеши**. Пока нет информации, было ли проведено расследование по поводу этого избиения.



По мнению правозащитников, проблема семейного насилия в Туркменистане усиливается из-за ограничений прав женщин в обществе, в частности со стороны властей. В последнее время в стране усиливается давление на женщин: в отношении них власти вводят все новые запреты.



Уволенные за увеличенную грудь



В апреле десятки стюардесс и проводниц поездов в Туркменистане лишились работы из-за коррекции губ и других косметических процедур, сообщает Радио "Азатлык".



Туркменские авиалинии, восстанавливающие после перерыва внутренние рейсы, уволили около 20 бортпроводниц из-за ботокса в губах. Проводниц на железных дорогах также увольняют. "Около 50 проводниц были уволены из-за ботокса в губах, еще несколько - за наличие силикона для увеличения груди", - рассказал источник Радио "Азатлык" в Ашхабаде. По его словам, многих увольняют без права получения другой работы. (Предположительно, речь идет не о ботоксе, а о гиалуроновой кислоте. Этот препарат применяют в косметологии для увеличения губ - НВ.)



Наличие контурной пластики стало причиной увольнений и в других регионах страны. В частности, в аэропорту г. Туркменбаши, на западе Туркменистана, по меньшей мере шесть сотрудниц потеряли работу по этой же причине. Также были уволены две стюардессы, работавшие на внутренних рейсах из Туркменабада в Ашхабад.



Журналистам Радио "Азатлык" пока не удалось получить комментарии у представителей "Туркменских авиалиний", а также "Туркменских железных дорог" по поводу сокращения штатов и причин увольнения сотрудниц.



Штраф за ресницы



По сообщениям многочисленных очевидцев в Ашхабаде и других туркменских городах, во время рейдов в общественных местах и офисах полиция задерживает женщин с накладными ресницами и ногтями и доставляет их в отделения.



По словам одного из жителей Ашхабада, женщинам велели избавиться от результатов косметических процедур и заплатить штраф в размере около 140 долларов. Это половина средней зарплаты в Туркменистане.



Кроме того, сотрудники полиции останавливают женщин на улицах и в общественном транспорте, чтобы проверить, не увеличены ли у них губы, рассказала жительница Балканского велаята.



"Полиция требует, чтобы женщины снимали *** маски с лица, чтобы проверить, не увеличены ли у них губы", - сообщила одна из жительниц на условиях анонимности.



В результате ограничительных мер свою деятельность прекратили десятки салонов красоты по всей стране, получив предупреждения от полиции о запрете предлагать клиенткам "неразрешенные" процедуры и услуги.



Корреспонденты Радио "Азатлык" сообщают, что в начале апреля государственные органы провели рейд по салонам красоты в г. Мары и пригрозили владельцам крупными штрафами и арестами на 15 суток в случае нарушения новых правил.



Запрет на бюстгальтеры пуш-ап и бикини



В июне в некоторых госучреждениях Туркменистана сотрудницам запретили использовать бюстгальтеры, оптически увеличивающее грудь. По сообщениям корреспондентов Радио "Азатлык", такой запрет получили сотрудницы нескольких учреждений города Туркменбаши.



По словам одной из сотрудниц, пожелавшей остаться анонимной, кроме запрета на бюстгальтеры пуш-ап женщинам еще раз напомнили о запрете на узкие, облегающие фасоны платьев. Запрет на узкие платья, наряду с требованием носить туркменские штаны с узором - балаки, а также замужним женщинам покрывать голову платками, продолжается в стране с первой половины апреля.



Корреспонденты Радио "Азатлык" также сообщают, что в разгар летнего сезона на побережье Каспийского моря в г.г. Туркменбаши и Аваза был введен запрет на видео в бикини.



"В Туркменбаши женщин и девушек, снимающих видео для тиктока в бикини, предупреждают об административной ответственности, а также сообщают о возможном уголовном преследовании, вплоть до заключения от одного до трех лет, согласно закону, запрещающему информацию порнографического содержания", - сообщает корреспондент Радио "Азатлык".



Запрет на тушь, лак и помаду



По информации издания "Хроника Туркменистана", в стране начали проверять магазины, где продается косметика для женщин.



По данным журналистов, с прилавков требуют убрать косметические средства, которые могут навредить "здоровью и внешнему виду" потребителей. Речь идет о лаках для ногтей, помаде и туши для ресниц. При этом средства гигиены - шампуни, гели и кремы - продавать разрешают.



Вместе с тем, пишет издание, продавцы и покупатели отмечают, что четких инструкций у проверяющих нет, они на глаз определяют, что можно продавать, а что - нет.



Запрет на джинсы и обтягивающие платья



Власти Туркменистана, где большинство населения составляют мусульмане, всегда призывали женщин носить традиционную одежду, избегая нарядов западного образца и исламского хиджаба. Однако раньше за этим следили не так строго.



Традиционный туркменский наряд состоит из украшенного вышивкой платья длиной до щиколотки, с длинными рукавами, часто из яркой ткани. Традиционный головной убор девочек - расшитая цветными нитками тюбетейка, а женщины часто повязывают на голову платок.



Женщины ходят в традиционной одежде на работе, посещают в ней официальные встречи и общественные мероприятия. Некоторые по-прежнему носят одежду в западном стиле, хотя среди туркменок не принято носить вещи, которые считаются слишком откровенными, например мини-юбки, шорты, платья без рукавов или топы с декольте.



Под новый запрет подпадают также голубые джинсы и любая плотно облегающая одежда. 27 апреля жительница города Мары рассказала Радио "Азатлык", что полицейские начали задерживать женщин в джинсах.



"Полиция фотографирует их, составляет протокол и заставляет женщин платить штраф", - сообщила она. Аналогичные случаи были зафиксированы в Ашхабаде, Лебапском и Балканском велаятах.



По словам некоторых сотрудниц государственных учреждений, женщинам, работающим в государственном секторе, было приказано соблюдать это правило на одежду не только на работе, но и повсюду в общественных местах. От женщин требуют подписать документ, в котором они обязуются не носить обтягивающую одежду, красить волосы, делать татуаж бровей, использовать ботокс, накладные ногти и ресницы. В бумаге указаны и другие многочисленные ограничения.



Женщины рассказывают, что в документе есть фраза: "Если я опозорю свою организацию, нарушив эти требования на работе или за ее пределами, я согласна, что должна быть освобождена от занимаемой должности".



Тех, кто отказывался подписывать, увольняли из компаний.



"Каждое утро руководство государственных учреждений проверяет одежду и внешний вид сотрудниц. Если они находят какие-либо недостатки, то не пускают женщин в офис и отправляют их домой для исправления нарушений", - рассказала одна из жительниц Ашхабада, описывая собственный опыт.



"Кроме того, инспекторы могут в любое время явиться в офис для дополнительной проверки", - отметила она.



Запрет водить авто и сидеть на переднем сиденье



Власти Туркменистана также запретили мужчинам - водителям частных автомобилей подвозить женщин, не связанных с ними родственными узами. Дорожная полиция останавливает машины с пассажирками и требует доказательств того, что женщина приходится водителю родственницей.



В Балканском велаяте несколько человек рассказали, что женщинам больше не разрешается садиться на переднее сиденье рядом с водителями - как в такси, так и в частных автомобилях. Неясно, было ли введено это правило в других регионах Туркменистана.



Сейчас водителям в Балканском велаяте грозит штраф в размере $ 2 тыс., если на переднем сиденье сидит женщина, даже если она их родственница, рассказал владелец частного автомобиля. По его словам, после 20 часов водителям вообще не разрешается подвозить женщин, будь то родственница или незнакомка.



В Туркменистане женщинам, за редким исключением, запрещено управлять автомобилем, хотя правительство никогда публично не издавало никаких официальных запретов на вождение женщинами машин. Вместо этого власти часто используют различные методы, например, затрудняют процесс получения женщинами водительских прав или продления срока действия прав, что фактически лишает их возможности сесть за руль.



Запрет держаться за руку



В мае полиция города Мары арестовала десятки пар за то, что мужчины и женщины держались на улице за руки или разговаривали.



"Прежде чем мы с женой вышли из дома и прошли около 100 метров, возле нас остановилась полицейская машина, и сотрудники милиции сказали мне и моей жене, что мы должны сесть в их автомобиль и поехать в отделение для дачи объяснений. Посадили каждого из нас в комнату и допрашивали по отдельности", - рассказал Радио "Азатлык" задержанный вместе с супругой житель Мары.



По его словам, полиция не верила, что пара состоит в официальном браке. Семье пришлось звонить домой и просить принести паспорта и свидетельства о браке. После ознакомления с документами полиция заявила задержанным, что с ними будет проведена разъяснительная беседа.



"Помимо нас, было задержано несколько пар. На собрании присутствовало более 10 пар. Выступали полицейский и одна женщина. Их лекция была направлена в первую очередь к женщинам. Они сказали: ''В древние времена наши матери не ходили с непокрытыми головами. После замужества вы должны ходить в платках. В прошлом первым признаком этикета было прикрывать лицо. Невестки даже от свекрови, свекра и братьев мужа прикрывались и объяснялись с ними через детей. А вы окунаетесь в косметику и не стыдитесь. Еще ходите за руку и показываете пример нарушения приличий''", - рассказала одна из задержанных, процитировав содержание выступления чиновников.



По ее словам, после лекции у присутствовавших потребовали письменную расписку и предупредили, что в случае повторения они будут привлечены к ответственности. Предусмотренные наказания не уточняли.



Полицейские также патрулируют дома, в которых проживают женщины, ранее состоявшие на учете в полиции. Они дежурят у подъездов, останавливают выходящих оттуда мужчин, пытаясь выяснить, не посещали ли они квартиры стоящих на учете женщин, некоторых доставляют в полицейские участки.



Фактический запрет абортов



В Туркменистане также сократили с 12 до пяти недель разрешенный срок для прерывания беременности.



"В одночасье правительство обнародовало закон, который изначально был принят в 2015 году, без каких-либо консультаций с общественностью, то есть фактически он был принят и опубликован тайно", - отмечается в обзоре Международной федерации планирования семьи (IPPF).



Этот закон фактически запрещает аборты, поскольку большинство женщин на пятой неделе даже не знают, что они беременны.



"В результате женщины обречены на мучения, некоторые вынуждены продолжать беременность против своей воли, в то время как у других не будет иного выбора, кроме как пройти через систему и получить разрешение на процедуру от медицинского комитета, что задерживает критически важную медицинскую помощь и подвергает их большему риску - без гарантии, что помощь будет оказана", - подчеркивают в IPPF.



Аборт после пятой недели могут разрешить лишь в некоторых случаях: в случае смерти мужа, в случае развода и в случае изнасилования.



"Женщины, которые не смогут сделать аборт в таких обстоятельствах, могут быть вынуждены искать врача, который проведет процедуру нелегально, часто за огромные деньги", - предостерегают в IPPF.



В Международной федерации планирования семьи отмечают, что "репродуктивное издевательство над женщинами поддерживается пропагандой в государственных СМИ, призывающей женщин иметь восемь детей, а также отсутствием отношений и сексуального образования".



Статья подготовлена по материалам Радио "Азатлык"



"Настоящее Время"



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*Туркменская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" (RFE/RL);

**Микрорайон в северо-западной части Ашхабада;

***Имеются в виду противоковидные маски. Источник - rus.azathabar.com

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