Связи нашлись в Киргизии. Veon реорганизует активы в СНГ

08:47 14.09.2022

13.09.2022,



...

"Вымпелком", судя по данным информационно-аналитических систем, получил долю в киргизском рекламном ЗАО "Бимоком" - одном из активов материнского холдинга Veon. В самом операторе, впрочем, себя совладельцем компании не признают. По мнению экспертов, речь может идти о реструктуризации активов Veon в регионе, в том числе в связи с санкционными рисками. Юристы допускают, что передача актива может быть необходима для упрощения схем финансирования.



"Ъ" обнаружил в базе "СПАРК-Интерфакс", что "Вымпелком" (бренд "Билайн") с 13 августа владеет долей в киргизском ЗАО "Бимоком". В качестве второго совладельца компании назван Центр инвестиций и кредитования при местном самоуправлении Бишкека, доли не раскрываются.



В электронной базе юридических лиц Минюста Киргизии говорится, что ЗАО "Бимоком" зарегистрировано в 1997 году. Основной вид деятельности компании - рекламное агентство, в поле "головная компания (совладельцы)" записана Letterone Holdings S.A. В последней 25% через Letterone Investment Holdings принадлежит нидерландской Veon Ltd, контролирующей "Вымпелком". В пресс-службе оператора, впрочем, в ответ на вопрос о "Бимокоме" заверили, что у компании "такого актива нет". В Letterone, Veon и Центре инвестиций и кредитования Бишкека на запросы не ответили.



69 миллиардов рублей



составила выручка ПАО "Вымпелком" по итогам второго квартала 2022 года.



В Veon Group 47,9% акций принадлежат LetterOne Михаила Фридмана, попавшего под европейские санкции 28 февраля. В тот же день господин Фридман покинул совет директоров Veon. Сейчас Veon работает на рынках России, Украины, Пакистана, Казахстана, Бангладеш, Узбекистана и Киргизии. В августе в группе заявляли, что изучают возможность оптимизации активов на "неподходящих" рынках. В июне Veon продала структуру в Грузии местному бизнесмену, до 2023 года планируется продажа башенных активов в Бангладеш, Пакистане и Украине.



В Киргизии Veon владеет оператором "Скай Мобайл" (бренд Beeline). В 2020 году мобильный оператор стал фигурантом коррупционного скандала в стране, связанного с продажей частотных разрешений, и Veon списала стоимость активов в Киргизии на $64 млн. Показатели в стране холдинг не раскрывает.



По мнению источника "Ъ" на телекоммуникационном рынке, передача "Бимокома" "Вымпелкому" может означать начало реструктуризации активов в регионе: "За ним последует передача и "Скай Мобайл", поскольку Veon больше не считает рынок перспективным".



Кроме того, полагает собеседник "Ъ", дополнительные активы увеличат стоимость самого "Вымпелкома", продажа которого выглядит вполне вероятной: "На актив давно ищут покупателя, а на фоне санкционных рисков его реализация стала еще актуальнее". В годовом отчете Veon говорилось, что репутация холдинга пострадала "в результате связи подсанкционных лиц с крупнейшим акционером". В августе компания также допустила, что ей придется остановить развитие сетей в России из-за санкций.



В 2021 году российский "Вымпелком" уже получил контрольный пакет в операторе фиксированной связи Buzton, который входит в активы Veon в Узбекистане (см. "Ъ" от 24 июня 2021 года). Тогда эксперты также говорили, что реструктуризация нужна Veon для улучшения показателей и возможной продажи актива. В Узбекистане у Veon, МТС и шведской Telia также были судебные разбирательства, связанные с обвинениями в коррупции.



Veon распрощался с Грузией

Причины передачи актива в Киргизии от голландской компании российской могут быть разными, отмечает партнер, руководитель санкционной практики АБ "А-ПРО" Екатерина Макеева: "Но, скорее всего, дело в движении денежных средств - в текущих условиях сохранять без необходимости в качестве центра финансирования холдинга с российскими бенефициарами европейскую компанию слишком рискованно". Передача актива может быть связана как с продажей, так и с более простым вопросом организации финансирования от российской компании в адрес киргизской, считает юрист.



Избавление от активов может быть обусловлено санкционными рисками и связанными с ними политическими факторами, отмечает специальный советник КА Pen & Paper Кира Винокурова, но "первопричины все же экономические". Юрист уточняет, что среди возможных причин реструктуризации можно назвать необходимость организации поставок оборудования. Адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде согласна, что "Киргизия может быть выбрана как нейтральная зона для такого рода операций".



Анастасия Гаврилюк, Екатерина Волкова

№168 от 13.09.2022, стр. 9