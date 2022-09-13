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Народный кыргызский курултай: вопросов больше, чем ответов, - Д.Подольская
09:15 14.09.2022

14 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

С тех пор как Садыр Жапаров подписал указ и назначил дату Народного курултая на 25 ноября, в обществе продолжают спорить, имел ли он на это право. В Конституции есть статья о курултае, но законопроект, регулирующий его деятельность, депутаты Жогорку Кенеша отклонили. Можно ли без регламентирующего работу документа созывать народное собрание на основе временного положения?

Юристы отвечают - нельзя. Они поддерживают депутатский корпус, отклонивший законопроект.

Садыра Жапарова подвергли критике и заговорили о злоупотреблении, пригрозив Конституционным судом.

В президентской администрации замечания юридического сообщества проигнорировали. Недовольным дали понять - решение окончательное и не обсуждается. Созданный в августе оргкомитет начал работу по подготовке к всенародному форуму, на который соберутся 998 делегатов - представители всех районов, регионов и городов страны.

Запутались в полномочиях и правах
Противники курултая заявляют, что это архаизм, он давно утратил свою актуальность. Есть парламент и местные кенеши. Наделять же делегатов курултая правом законодательной инициативы противоречит системе государственного управления.

Советник президента Бекбосун Борубашов поясняет, что курултай - это не государственный орган с определенным спектром полномочий, в отличие от Жогорку Кенеша.

"В Конституции сказано, что курултай - это совещательный представительский орган. Он не стоит над парламентом, как ошибочно полагают некоторые депутаты. Но все эти аспекты в первоначальном проекте закона, который отклонили, не были отражены. Поэтому мы отзовем заблокированную инициативу и внесем другой проект", - сказал он.

Бекбосун Борубашов добавил, что, созвав Народный курултай, не дожидаясь регулирующего его избрание и деятельность закона, глава государства не нарушал Конституцию. Садыр Жапаров всего лишь исполняет ее положения. В статье 7 говорится о курултае и его функционале.

Критикам я бы привел в пример Жогорку Кенеш. Парламент работает с конца декабря. Но до сих пор нет регламента - главного документа, упорядочивающего процесс принятия решений высшим законодательным органом.

Факт, что парламент продолжает принимать законы без регламента, смущает экспертов. Они опасаются, что со временем решения нардепов могут быть признаны нелегитимными.

Юрист Таттыбубу Эргешбаева отметила, что при слабом, не подкрепленном регламентом, парламенте Народный курултай обретет силу. И не исключает, что в будущем народные собрания могут трансформироваться в верхнюю палату парламента. "Но только в случае укрепления программы по децентрализации власти", - добавила она.

Сторонники курултая называют это предположение домыслами. Курултай как форму выражения народного мнения никто не собирается вводить в структуру госуправления. Предложения, озвученные делегатами, к примеру, уволить того или иного недобросовестного чиновника, будут представлены в виде рекомендаций. Если информация о нечистоплотности подтвердится, власти могут удовлетворить требование и убрать главу айыл окмоту, области или министерства. Особенно если будут доказательства, что "герой" претензий часто путал свой карман с государственным.

Что касается законодательной инициативы, то эти проекты документов отправятся в Жогорку Кенеш. А там уже на усмотрение депутатов, принимать или нет.

"Но есть другая сторона медали: если нардепы регулярно без каких-либо веских оснований будут блокировать идеи, выдвинутые на курултае делегатами из регионов, то на следующих выборах просто не получат поддержки, то есть не попадут в следующий созыв. Те, кого на местах изберут представлять местное сообщество на курултае, - авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются. Без их помощи получить мандат будет затруднительно", - полагает Бекбосун Борубашов.

Политолог Шерадил Бактыгулов напомнил: поскольку нет закона о Народном курултае, никаких инициатив выдвигать его члены не могут.

"Это будет неправомерно. Единственное, что они могут, - так это обратиться к президенту, кабинету министров, Верховному суду, самим депутатам, словом, субъектам статьи Конституции о законодательной инициативе, и тогда они могут их предложения облечь в законопроект. Но сами делегаты таким правом не обладают", - сказал он.

Сторонники курултая кивают на Конституцию, где в списке выдвигающих инициативу Народный курултай есть. А Основной закон выше всех остальных нормативно-правовых актов.

Эксперты с таким мнением не согласны. Они напоминают: пока не будет закона, где прописаны полномочия, функционал курултая, его статус, он может восприниматься только как совещательный орган, регулируемый временным положением.

Его представители не имеют права участвовать в формировании, к примеру, одной трети состава Совета по делам правосудия, давать оценку деятельности президента, кабмина, Жогорку Кенеша.

И все-таки зачем?
Как будут обеспечиваться независимость, компетентность и объективность курултая, тоже пока не ясно.

Если институту курултая заранее уготовлена роль во всем соглашаться с президентом, то как он сможет снять социальную напряженность?

А чтобы сконцентрировать власть вокруг персоны главы государства, как раз пригодится.

Немаловажен и финансовый аспект. Сколько потребуется денег на содержание курултая? В Конституции об этом не говорится.

Бекбосун Борубашов пояснил, что членам курултая платить зарплату не собираются. Они будут трудиться на общественных началах. Собрания также не потребуют расходов. Только на содержание секретариата следует предусмотреть определенную сумму.

Поскольку курултай народный, тогда каждому избранному его представителю из своего кармана придется оплачивать проезд и проживание в Бишкеке.

Формироваться курултай, как и предполагалось изначально, будет так: в каждом селе проведут собрание, на котором обсудят проблемы и изберут делегатов для участия в следующем собрании, но уже на уровне айыл окмоту. Далее по нарастающей - районный, городской, областной, а потом уже и республиканский курултай.

С процедурой делегирования вопросов не возникает. А то, что курултай останется непонятным органом с номинальной независимостью, смущает.

Эксперт Нурлан Садыков отметил: опасность в том, что курултай станет политическим оружием в руках недобросовестных политиков.

"Они посредством такого института смогут покушаться на частную собственность, частную жизнь, избирательные права и в целом на основные права и свободы человека и гражданина", - добавил он.

Аналитики расценивают Народный курултай как своего рода площадку для лоббирования интересов узкой группы лиц, которые хотят иметь власть, не состоя при этом на ответственной государственной должности.

Есть опасения, и не беспочвенные, что с помощью Народного курултая власти смогут проталкивать любые непопулярные решения.

Если в будущем президент страны захочет стать "абсолютным монархом", то курултай сможет помочь ему реализовать задуманное. Ни суд, ни парламент, ни прокурор - никто не ограничит авторитарного правителя, опирающегося на рукоплещущих делегатов народного собрания.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663136100


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