Радужная свинка Пеппа взрывает итальянские выборы, - Андрей Соколов

09:30 14.09.2022

"Свинская" политика

Как детский мультик стал камнем преткновения в предвыборной кампании в Италии

Андрей Соколов

12.09.2022



Под итальянские выборы подложили свинью, а точнее, свинку. Свинку под названием Пеппа - героиню усиленно раскручиваемого на Западе детского английского мультсериала "Свинка Пеппа" с "радужными" героями. Представитель по культуре правой политической партии "Братья Италии" Федерико Молликоне обратился к государственной телекомпании Rai с призывом не показывать в эфире эпизод, где фигурирует однополая пара.



Как пишет британская газета Guardian, речь идет об эпизоде сериала под названием "Семьи", который был впервые показан в Великобритании 6 сентября. В нем участвует однополая пара, которая воспитывает белых медведей. В этой серии мультсериала у главной героини Пеппы появляется подруга - белая медведица Пенни, которая говорит: "Я живу со своей мамой и другой, тоже моей мамой".



Трансляция этого эпизода в Италии будет "неприемлемой", считает Молликоне. "Мы не можем мириться с гендерной индоктринацией. [...] Разве дети не могут быть просто детьми?", - вопрошает политик, добавляя, что его партия "Братья Италии", которая выступает против однополых браков, просит телекомпанию не транслировать этот эпизод на каком-либо канале или веб-платформе.



Однако такое заявление в атмосфере торжествующих в Европе "западных ценностей" тут же вызвало бурный политический скандал.



В защиту появления на итальянских экранах "радужной" свинки дружно вступились все левые и либеральные партии, развернувшие яростную борьбу за власть в преддверии предстоящих 25 сентября в Италии досрочных выборов в парламент.



В предвыборной борьбе лидирует коалиция правого центра, в которую входят "Братья Италии", партия, являющаяся в настоящее время на Апеннинах самой популярной. Предсказывают, что именно ее лидер Джорджия Мелони может стать будущим премьер-министром. А потому правящая Демократическая партия Италии, теряющая вместе с другими либеральными силами власть, поспешила использовать вспыхнувший вокруг телесериала скандал, обвиняя правых в тоталитаризме и нарушении прав меньшинств. Другими словами, детский мультфильм стал объектом политической борьбы и даже, как отмечает местная печать, заставил вечно грызущихся между собой итальянских левых объединиться.



"Фактору Свинки Пеппы удалось заставить итальянских левых поладить", - пишет газета Giornale. "Призрак бродит по Италии: Свинка Пеппа. Страна в опасности", - издевается над Молликоне либеральная радиостанция + Europa, пытаясь высмеять протесты "Братьев Италии" против демонстрации развращающего детей "радужного" фильма по итальянскому телевидению.



"Радужные семьи существуют, и им должны быть предоставлены все права", - с пафосом объявил Никола Фратоянни из либерального союза Alleanza Verdi-Sinistra. А лидер Демократической партии Энрико Летта заявил: "Вопрос к Джорджии Мелони. Значит, Свинка Пеппа должна быть подвергнута цензуре, а видео женщины, изнасилованной в Пьяченце, должно быть перезапущено без ограничений?", - написал он в Твиттере, имея в виду скандал с изнасилованием мигрантом итальянки в этом городе, которое партия "Братья Италии" использует в своей кампании против наплыва в страну нелегальных мигрантов из стран Африки и Востока. Другими словами, левые взяли в предвыборной борьбе британскую свинку-лесбиянку Пеппу на вооружение, пытаясь таким образом подложить свинью своим политическим соперникам.



Мультфильм про свинку Пеппу впервые появился на экранах в Великобритании 16 лет назад. За прошедшие после первого показа годы на британском Channel 5 вышло 317 серий, которые увидели в 180 странах мира.



При этом оценочная стоимость бренда "Свинка Пеппа" перевалила за 1,3 млрд долларов. В Милане и в Хэмпшире построены посвященные этому персонажу тематические парки, а по всему миру продано более 50 миллионов игрушек и 30 миллионов книг о свинке. У официального канала на YouTube, где демонстрируется сериал, больше 8,4 миллиона подписчиков.



Пеппа - маленькая четырехлетняя розовая девочка. Ее в 1999-м году за кружкой пива придумали работавшие с BBC приятели Фил Дэвис, Невилл Эстли и Марк Бейкер. Главные герои сериала, помимо Пеппы - ее мама Свинка, папа Свин и младший брат Джордж. Кроме того, в сериале есть бабушка и дедушка Пеппы, семья дяди Пеппы, семьи Медведей, Слонов, Кроликов - всех не перечесть. В первых фильмах сериала было очень много тонкого английского юмора, который понимают только взрослые.



Однако растущая популярность сериала быстро привела к тому, что его персонажей стали использовать в политических целях. Так, свинкой Пеппа воспользовались для продвижения программы лейбористского правительства "Уверенный старт" до 2010 года, целью которой было "дать детям наилучший старт в жизни".



А в 2015 году Норман Лэмб, бывший министр здравоохранения Великобритании, заявил, что такие программы, как "Свинка Пеппа", должны обязательно включать персонажей-геев, потому что "наличие произвольных границ относительно того, какие отношения приемлемы на детском телевидении, несправедливо".



В результате в детском сериале "Свинка Пеппа" появилась семья, состоящая из двух лесбиянок. Нетрадиционные персонажи объявились в сериале, как утверждает издание Daily Mail, якобы в ответ на "общественный запрос" - 23 тысячи человек подписали соответствующую петицию, и авторы детского мультфильма удовлетворили их просьбу.



Таким образом, популярный мультфильм фактически превратился в политический инструмент для навязывания детям новых "западных ценностей". А педагоги и психологи отмечают, что этот мультфильм вообще нацелен на формирование отрицательных моделей поведения, дискредитацию образа отца, воспитание избалованных и некультурных детей.



Однако "Свинка Пеппа" далеко не первое детское шоу, в котором на Западе появились "нетрадиционные" персонажи. На самом деле, пишет Daily Mail, они появлялись в мультфильмах на протяжении десятилетий, хотя и не всегда явно - иногда о сексуальной ориентации того или иного героя становилось известно лишь много лет спустя.



Один из самых известных и продолжительных мультсериалов на Западе "Симпсоны" славится своими предсказаниями будущего, и, похоже, его автор Мэтт Грейнинг сознательно делал какие-то "закладки", которым было суждено сработать через годы. Поэтому в девяностые, когда "Симпсоны" только начинали свой долгий путь к трем десяткам сезонов, нетрадиционность некоторых второстепенных героев служила лишь поводом для споров. Но позже "правда" восторжествовала - например, было раскрыто, что Дьюи Ларго (это учитель музыки в школе Спрингфилда и дирижер школьного оркестра, один из постоянных участников заставки сериала) - гомосексуалист. Лесбиянкой была и Пэтти Бувье - одна из старших сестер Мардж.



Даже вроде бы совсем простецкий мультсериал про странные приключения обитателей подводного города Бикини Боттома "Губка Боб Квадратные Штаны" вызвал споры о том, какая же ориентация у двух его главных героев.



Эти герои - антропоморфная желтая морская губка по имени Боб и его друг, антропоморфная морская звезда Патрик. Оба персонажа слегка обделены интеллектом и потому то и дело попадают в разные нелепые ситуации, из которых выпутываются благодаря удачному стечению обстоятельств.



Сериал выходит с 1999 года на детском канале Nickelodeon, но уже в 2002-м создатель "Губки Боба" Стивен Хилленберг заявил, что его герой - асексуал, что в общем-то вполне логично для морских губок, но вряд ли понятно для малышей, которые смотрели этот мультик. И вот теперь Губка Боб, отдавая дань новым трендам, уже гей. В другом популярном сериале "Время приключений", который вышел в самом начале 2010-х годов, с ЛГБТ в сериале связаны два персонажа - принцесса Бубльгум и Марселин, Королева вампиров и т.д.



Как отразится скандал вокруг фильма с "радужной" свинкой Пеппа на выборах в Италии, неизвестно. Однако безобидная вроде свинка из мультика уже сыграла злую шутку с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном.



Так, выступая в конце прошлого года перед бизнесменами, он вдруг потерял нить речи и неожиданно для всех бессвязно заговорил о мультфильме: "Я до сих пор ничего не знал об этом парке. Но мне там понравилось. Да, "Мир свинки Пеппы" - это мое место. Там очень безопасные улицы, тишина. Спокойствие, дисциплина в школах, хорошая система общественного транспорта. Хотя сами герои, особенно папа Свин, немного стереотипны", - заявил к изумлению присутствовавших в зале премьер.



Бессвязную речь Джонсона, не имевшую никакого отношения к теме его выступления и реальным проблемам страны, резко раскритиковали даже его однопартийцы, депутаты-консерваторы, и назвали его спич про свинку позором. Что в конечном итоге, как считают, и стало одной из причин бесславной отставки премьера.