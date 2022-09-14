Что-то новенькое. Сенаторы раскритиковали работу МИДа Узбекистана и отклонили закон о внешней трудовой миграции

09:37 14.09.2022

14.09.22



На 32-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса (парламента) 13 сентября подверглась критике работа Министерства иностранных дел Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Сената.



Сначала сенаторы заслушали отчет главы МИДа о деятельности министерства в первом полугодии текущего года. Его зачитал заместитель министра Фуркат Сидиков. Он, в частности, сообщил, что за этот период:



✅ МИД организовал свыше 500 визитов, встреч и диалогов на высшем и высоком уровнях. Было подписано 90 двусторонних документов, касающихся торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной и других сфер.



✅ Прогноз экспорта товаров, определенный в разрезе дипломатических представительств Узбекистана за рубежом, выполнен на $4,642 млрд.



✅ Посольства, закрепленные за территориями республики, разработали 386 инвестиционных проектов на общую сумму $13,4 млрд и работают над их реализацией.



Обсуждая отчет главы МИДа, сенаторы отметили ряд недостатков в деятельности министерства:



👉 Несмотря на то, что Узбекистан установил дипломатические отношения с более 140 странами, инвестиционное сотрудничество осуществляется лишь с 25% из них, то есть с 35 странами. Не налажены внешнеторговые связи с такими странами, как Грузия, Дания, Нидерланды, Ирландия, Бразилия, Португалия, Бангладеш, Греция.



Замглавы МИДа Фуркат Сидиков. Фото пресс-службы Сената Узбекистана

👉 50% проектов, разрабатываемых посольствами для привлечения иностранных инвестиций, остаются нереализованными.



👉 Работа посольств по пропаганде туризма и экспорта продукции национального ремесленничества на внешние рынки не дала существенных результатов.



👉 До сих пор сохраняются различные технические трудности при получении через сайт E-visa электронной визы Узбекистана для иностранных туристов.



👉 Официальные сайты МИДа и посольств Узбекистана за рубежом не обновляются регулярно, там недостаточно информации и ссылок для инвесторов, бизнесменов и туристов.



МИД не проводит работу по развитию нормативно-правовых основ для поддержки трудовых мигрантов, защиты их законных интересов, создания новых рабочих мест. "В частности, наблюдалась инертность в подписании двусторонних документов в рамках создания новых направлений для трудовых мигрантов с такими зарубежными партнерами, как Великобритания, Польша, Латвия и Литва", - говорится в сообщении пресс-службы Сената.



На том же заседании Сенат обсудил проект закона "О внешней трудовой миграции". Ранее он был проанализирован сенаторами при участии экспертов, представителей министерств и ведомств. Они обнаружили в нем ряд недостатков, в связи с чем закон был отклонен.



Критика в адрес МИДа прозвучала в Сенате, пожалуй, впервые. Напомним, с конца апреля 2022 года министерство возглавляет Владимир Норов. Его предшественник, Абдулазиз Камилов, занимал пост министра иностранных дел более десяти лет – с января 2012 года по апрель 2022-го.