В Бишкеке задержан сын известного скандал-политика Азимбека Бекназарова

10:22 14.09.2022

В Бишкеке задержан сын политика Азимбека Бекназарова Руслана Бекназарова. Информацию 14 сентября редакции "Сводка АКИpress" подтвердил Бекназаров-старший.



Другие подробности он отказался рассказывать.



Пока неизвестно, за что был задержан Бекназаров-младший.



Руслан Бекназаров является заместителем акима Свердловского района. На эту должность он был назначен 15 июня.



Его отец ранее занимал должность посла Малайзии.