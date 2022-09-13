|13:04 Крушение немецкой экономики: трагедия в пяти актах, - В.Прохватилов
12:09 Шесть стран вступят в ШОС в Самарканде
11:58 В Киеве эйфория и торжества от "Великой перемоги". Не рановато ли?
11:23 Лиз Трасс готова взорвать Британию методом фрекинга, - Агния Кренгель
11:22 ООН как инструмент политики США, - Антон Веселов
11:19 Скоропостижно скончался главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
11:13 Душанбе. Рахмоны приняли в эксплуатацию новый "спортивно-развлекательный комплекс международного уровня"
11:12 Байден после выступления в Бостоне не смог самостоятельно уйти со сцены
11:06 Болевые точки и кормушки узбекского спорта, - Алишер Аминов
10:46 Афганский кризис идет в Центральную Азию? - Полина Беккер
10:22 В Бишкеке задержан сын известного скандал-политика Азимбека Бекназарова
09:37 Что-то новенькое. Сенаторы раскритиковали работу МИДа Узбекистана и отклонили закон о внешней трудовой миграции
09:30 Радужная свинка Пеппа взрывает итальянские выборы, - Андрей Соколов
09:19 О этот "дивный новый мир"… Большая ложь о "деколонизации" и "мультикультурализме", - С.Князев
09:15 Народный кыргызский курултай: вопросов больше, чем ответов, - Д.Подольская
08:47 Связи нашлись в Киргизии. Veon реорганизует активы в СНГ
08:11 В Туркменистане усиливают ограничения для женщин, - РА
08:04 Какое будущее ждет отношения Казахстана и России? - Булат Султанов
07:52 Банки Узбекистана ужесточили условия выдачи карт иностранцам
07:32 Баткен. На кыргызско-таджикской границе вновь огонь. Таджикистан применил минометы
00:42 Армения и Азербайджан дерутся за "дорогу жизни"
00:39 Глобальный рынок кончился первым, - Герман Садулаев
|23:02 Израиль разведал - у Ирана есть минимум три ядерных боеголовки
22:57 Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС первым делом обсудят Украину, - МК
22:40 Сирийские мигранты опять захотели в Европу, - М.Беленькая
22:28 "Фестиваль санкций. Италией управляют идиоты", - Витторио Фельтри
22:00 Что за "цирк" нынче выступает в Центральной Азии, - Ирина Джорбенадзе
21:34 Европа: правые идут, - Георгий Ярцев
21:30 Генсек ООН назначил Ивану Живкович из Хорватии куратором программ ПРООН по СНГ
20:34 Россия сосредотачивается. Новые аспекты СВО на Украине, - Николай Сорокин
18:30 Папа Римский Франциск десантировался в Казахстан в кресле каталке
18:28 Токаев поддержал переименование столицы Казахстана обратно в Астану
17:19 Госкомвод Туркмении возглавил Дурды Ходжиев (вместо Гуйзгельды Байджанова)
16:15 Генпрокуратура Киргизии задержала экс-главу золотого "Кумтора" турецко-подданного Тенгиза Болтурука
15:12 Турецко-греческий марш. Анкара и Афины отмечают столетие войны новым конфликтом
13:10 Азербайджан объявил о гибели 50 военнослужащих в боях на границе с Арменией
12:11 Девочки сами провоцируют. КырДепутат Таштанбеков осудил школьниц за короткие юбки
12:08 На активы Гульнары Каримовой в $1,4 млрд можно построить 1400 школ - замглавы УзбМинюста М.Икрамов
11:50 Европа срочно готовит стройку Транс-Сахарского газопровода, - Али Буклеф
11:46 Как "Новый Казахстан" отдаляется от "Старого".., - Данияр Ашимбаев
11:44 КырГенпрокуратура возбудила два уголовных дела в отношении действующего министра энергетики Бекмурзаева
11:29 Аким Кызылординской области Налибаев не может отчитаться за роскошную свадьбу сына
11:16 Садыр Жапаров открыл базу беспилотников Погранслужбы ГКНБ Киргизии
11:08 Кто кинет на выборах перчатку Токаеву? - В.Майлин
10:19 Скончался киноклассик (в юности - маоист и левый радикал) Жан-Люк Годар
10:12 Из Китая на родину (в Казахстан) депортирован еще один гос-заговорщик-аблязовец - Виталий Пак
09:34 Как Ертысбаев победит Токаева, не участвуя в выборах, - Сапа Мекебаев
09:10 Есть ли будущее у казахстанского интернета? - Серик Маселов
08:04 Пир во время войны по-киевски, - Валерий Панов
07:47 На армяно-азербайджанской границе опять небольшая войнушка. Есть убитые и раненые
07:43 "Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк". Несите свои денежки...
|В Бишкеке задержан сын известного скандал-политика Азимбека Бекназарова
10:22 14.09.2022
В Бишкеке задержан сын политика Азимбека Бекназарова Руслана Бекназарова. Информацию 14 сентября редакции "Сводка АКИpress" подтвердил Бекназаров-старший.
Другие подробности он отказался рассказывать.
Пока неизвестно, за что был задержан Бекназаров-младший.
Руслан Бекназаров является заместителем акима Свердловского района. На эту должность он был назначен 15 июня.
Его отец ранее занимал должность посла Малайзии.