Афганский кризис идет в Центральную Азию? - Полина Беккер

10:46 14.09.2022

12.09.2022

В Афганистане больше 40 лет длится война. Война "всех против всех". Одному Богу известно, как люди выживают столько лет в состоянии войны?!



По последним неподтвержденным данным в Афганистане проживает от 30 до 40 миллионов человек. Естественно, что посчитать количество жителей достаточно сложно.



В ситуации постоянной войны "всех против всех" жители страны оказались на грани гуманитарной катастрофы. Об этом еще в январе месяце заявила ООН.



В сообщении говорилось, что гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшилась в связи с наступлением холодного времени года и сильных морозов. В стране миллионы людей страдают от холода и нехватки пропитания.



На фоне того, что разгорается в Афганистане, страны Центральной Азии с завидной регулярностью стали посещать разные заокеанские "партнеры". Первым, кто посетил Кыргызстан, был Дональд Лу – бывший посол в Республике. А ныне помощник госссекретаря США Энтони Блинкена по Южной и Центральной Азии. Также страну посетил Эдвард Ричард Чок. Личность весьма и весьма примечательная.



В конце мая медиаэксперт посетил Кыргызстан, где провел мастер-класс для своих коллег. Он, кстати, был одним из основных лекторов на майском мероприятии. И вроде бы здорово, в Кыргызстане решили озаботится проблемой экстремизма и терроризма, однако… Программа мероприятия того тренинга была направлена на: "разработку стратегических медиакомпаний по предотвращению и противодействию насильственному экстремизму". И, в принципе, дело-то хорошее, благое – даже, только вот терзают смутные сомнения. И вот почему. Кыргызстан, согласно конвенции ООН от 1996 года должен будет принять беженцев из Афганистана.



"В рамках Международной конвенции ООН по делам беженцев у нас есть свои международные обязательства. В случае прибытия их на территорию страны мы в установленном порядке должны принять беженцев, зарегистрировать и рассматривать их ходатайства", - заявила начальник управления по работе с беженцами Минсоцразвития Жыпара Мамбетова.



Есть, конечно, все основания полагать, что беженцы побегут в Таджикистан и Узбекистан. Однако в том же Таджикистане жизнь на порядок хуже, чем Узбекистане. Так, минимальная зарплата там составляет – 600 сомони или 57$ в месяц. А среднемесячная зарплата составляет – 1,647 сомони или 161$. При этом по состоянию на июль в Таджикистане было 10 миллионов жителей.



В Узбекистане же средняя зарплата составляет – 2 тысячи $. Минимальная – 920 тысяч сом. Проживает там почти 35 миллионов жителей.



США и НАТО собирают данные по региону



Тем временем в Таджикистане прошли учения "Региональное сотрудничество – 2022" под командованием США, в которых приняли участие Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан. Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан является членами ОДКБ. А в эпоху геополитической турбулентности лучше дружить со своими ближайшими партнерами, чем с их заокеанскими врагами.



К тому же, как сказано в заявлении посольства США, в Таджикистане будет происходить обмен данными.



"Маневры направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и на обмен информацией", – сказано в заявлении.



А вот про обмен какими данными? Об этом в заявлении ни слова.



Директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук Александр Кобринский считает, что англосаксы намеренно создают дугу нестабильности в Центральной Азии.



"Не следует упускать из виду стремление англосаксов создать дугу нестабильности от Европы до Центральной Азии" - считает он.



Кстати, США очень не выгодно сотрудничество как Китая с Афганистаном, так и России. Афганистан богат залежами полезных ископаемых. По состоянию на 2020 год, стоимость полезных ископаемых в Афганистане оценивается в 1-3 триллиона $.



Сразу же после прошедших учений политолог из Кыргызстана Марс Сариев спрогнозировал, что до октября месяца талибы совершат вторжение в Центральную Азию. А конкретнее, в Таджикистан.



"Войска НАТО оставили „Талибану" много оружия и военной техники. При этом у движения нет положительного опыта госуправления и мирного строительства. Думаю, западные стратеги рассчитывают на то, что талибы, не справившись со страной, пойдут воевать в соседние страны. То есть станут делать то, что они умеют лучше всего. При этом сейчас в Афганистане идет противоборство западного и евразийского подхода. Россия, Иран, Китай, Казахстан и Узбекистан пытаются договориться с непризнанным правительством страны, простимулировать его на мирное развитие. Потому что нам, в отличие от США, нужен стабильный развивающийся Афганистан", - считает аналитик.



Не так давно в Афганистане возле российского посольства был совершен теракт террористом – смертником. По официальным данным, погибло 2 российских атташе и около 20 человек были ранены. Ответственность за теракт на себя взяло "ИГИЛ".



Многие политологи сошлись во мнении, что тот теракт был предвестником назревающего конфликта в странах Центральной Азии.



Например, об этом в своем интервью заявлял глава Евразийского Аналитического Клуба Никита Мендкович.



"Вероятно, ИГИЛ пыталось сорвать поставки этих необходимых для населения товаров, чтобы избежать стабилизации в стране. Не секрет, что ИГИЛ пользуется финансовой поддержкой из-за рубежа, включая страны Запада, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в регионе и создать второй фронт против России в Центральной Азии на фоне конфликта на Украине", - сказал эксперт.



С его точкой зрения согласен и Нурлан Досалиев, ветеран спецслужб КР.



"Дело в том, что специфика международных террористических организаций, которые курируются сообществом западных спецслужб, указывает на то, что теракт в Кабуле - это может быть сигнал для спящего черного террористического интернационала в странах Центральной Азии. Использование в акции смертника указывает именно на эти факторы, к сожалению. Кроме того, не исключены попытки терактов. И спецслужбам всей ЦА есть о чем задуматься", - сказал он.



Готовь ли Кыргызстан принять беженцев из Афганистана?



И "вишенка на торте". В Кыргызстане президент переходного периода Роза Отунбаева назначена спецпредставителем Генсека ООН по Афганистану и главой Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА).



Зная, что Роза Исаковна уж очень любит американцев с их деньгами, выглядит многообещающе. Ни для кого не секрет, что Отунбаева через свой фонд финансирует кыргызские НПО. Еще в 2012 году первая женщина-президент Кыргызской Республики ездила в Вашингтон для того, чтобы зарегистрировать свою НПО "Инициатива Розы Отунбаевой" и получать деньги "для развития демократии" – напрямую.



Конечно, с одной стороны, жаль афганский народ, который в состоянии войны живет уже больше 40 лет. А с другой - не очень хочется получить толпы беженцев, бегущих от войны к соседям, включая замаскированных террористов.



Полина БЕККЕР

12.09.22