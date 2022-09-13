Байден после выступления в Бостоне не смог самостоятельно уйти со сцены

11:12 14.09.2022

Снова президент США Джо Байден продемонстрировал неадекватное поведение. После выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне он "потерялся" на сцене и попросил помощи, чтобы ее покинуть. Об этом сообщил Sky News.



Курьез произошел в понедельник. Байден представил свое видение программы Cancer Moonshot, направленной на сокращение смертности от рака. В конце выступления он отошел от трибуны, развернулся и хотел уйти. Но вдруг остановился и начал растерянно оглядываться по сторонам. После этого позвал на сцену помощников и, повернувшись спиной к зрителям, спросил, куда ему идти дальше.



Ушел со сцены американский лидер только после того, как его ассистенты показали ему, куда нужно направляться и сопроводили его.



Байдену в этом году исполнится 80 лет. Он - самый пожилой президент США за всю историю государства. Его регулярно обвиняют в умственном упадке, поскольку он часто допускает оплошности и теряет ход мыслей.



Лина Панченко