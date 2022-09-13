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Душанбе. Рахмоны приняли в эксплуатацию новый спортивно-развлекательный комплекс международного уровня Душанбе. Рахмоны приняли в эксплуатацию новый "спортивно-развлекательный комплекс международного уровня"
11:13 14.09.2022

Лидер нации Эмомали Рахмон в Душанбе сдал в эксплуатацию крупнейший спортивно-развлекательный комплекс международного уровня

ДУШАНБЕ, 13.09.2022 /НИАТ "Ховар"/. 13 сентября с участием Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали в районе Сино столицы сдан в эксплуатацию современный спортивно-развлекательный комплекс, состоящий из величественного спортивного зала и Академии футбола "Ювентус".

Спортивно-развлекательный комплекс построен отечественным предпринимателем – Председателем Совета группы компаний "Группа 55" Давроном Джураевым с целью реализации политики Правительства Республики Таджикистан по популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни в обществе с затратой более 30 млн сомони. С точки зрения возможностей и благоприятных условий для тренировок и занятий спортом он не имеет себе равных в странах Центральной Азии.

В спортивном комплексе постоянными рабочими местами обеспечены более 150 человек. Объект в целом на основе требований и пожеланий заказчика – Общества с ограниченной ответственностью "Дороб 1" разработан и построен в особом стиле специалистами местной компании "Оро Дизайн" с учетом архитектурного искусства арийских народов, в котором основными строительными материалами считались глина и кирпич.

Спортивно-развлекательный комплекс, состоящий из трех этажей, в основном включает в себя крытый стадион с мужской и женской раздевалками, тренажерный зал с продовольственным и спортивным магазином, базу отдыха с гостиницей и кафе, восстановительный центр с тренажерными залами, сухую и влажную сауну, медицинский пункт. При этом в комплексе есть тренажерный зал, учебные классы, душевые, парикмахерская, прачечная, рабочие кабинеты и подсобные помещения. На этом спортивном объекте созданы необходимые условия для тренировок и спортивных занятий для более 300 человек.

С целью обеспечения безопасности клиентов в комплексе установлены современные технологии, такие как камеры видеонаблюдения и входные устройства с распознаванием лиц (Face ID), а также действует система поддержания стабильной температуры в здании.

В ходе посещения величественного спортивного зала Главу государства уважаемого Эмомали Рахмона проинформировали, что здесь любители спорта, независимо от возраста, могут заниматься физической подготовкой, тяжелой атлетикой, различными видами спорта, в том числе борьбой, отдельно заниматься бразильским джиу-джитсу, боксом, кикбоксингом, йогой и велоспортом (сайклинг). Групповые спортивные тренировки для женщин и детей также проходят в соответствии с международными стандартами. С целью регулярной работы и внедрения новых методов физических упражнений и тренировок в этот зал привлекаются опытные специалисты из-за рубежа по рекомендации ответственных спортивных федераций, а для повышения уровня обслуживания проводится тщательная подготовка отечественных тренеров и специалистов.

Тренажерный зал оснащен высококачественным оборудованием премиум-класса "TECHNOGYM" последнего поколения и предоставляет клиентам наилучшее пространство для тренировок. Этот объект также включает в себя тренажерный зал и зал силовых тренировок (фитнес), зону для кроссфита, раздевалки, женскую комнату и детскую зону.

В женском зале имеются комнаты для занятий физкультурой, велоспортом, сухая и влажная сауна, проводятся индивидуальные и групповые тренировки на специальном оборудовании.

Детская зона полностью покрыта мягким спортивным ковром с учетом безопасности здоровья, где дети занимаются различными видами спорта.

70 процентов программ тренажерного зала сосредоточено на бодибилдинге и похудении.

Стоит отметить, что сеть американских спортивных залов была создана в 2009 году, динамично развивается и на сегодняшний день насчитывает более 150 официальных залов в 32-х странах мира.

Спортзал является торгово-экономическим проектом, в 2019 году компания "Дороб 1" приобрела право на использование и продажу этого бренда в Центральной Азии. Таким образом, компания настроена организовать и продавать эту франшизу в Казахстане и Узбекистане. При этом к 2030 году планируется открытие еще 30 тренажерных залов в соседних государствах.

Согласно требованиям компании, каждый тренер, работающий в спорткомплексах этой компании, должен пройти курсы обучения на основе контракта.

Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон ознакомился с условиями и возможностями, предоставляемыми в Академии "Ювентус" в Республике Таджикистан, которая считается первой европейской профессиональной футбольной школой для детей, высоко оценил инициативу учредителя.

Высота крытого футбольного поля Академии составляет 17 метров, длина – 80 метров, ширина – 40 метров.

При этом внутри поля установлен большой монитор высотой 14 метров и длиной 7 метров, на котором демонстрируются прямые трансляции тренировок.

Система освещения и температурного контроля поля соответствует строительным стандартам Международной федерации футбола (ФИФА). Это первый объект шириной 40 метров, построенный без колонн. Футбольное поле имеет искусственный газон третьего поколения, закупленный у международной компании "CC Grass", имеющей сертификат качества Международной федерации футбола и отвечающей требованиям времени.

Для того чтобы поддерживать газон футбольного поля в хорошем состоянии, закуплено необходимое оборудование, поле восстанавливается каждый день после тренировки.

Здесь имеется возможность разделить поле на две, три и четыре части, одновременно могут тренироваться 4 группы воспитанников под руководством опытных отечественных и зарубежных тренеров. Также есть возможность проводить международные соревнования среди игроков до 16 лет на футбольном поле Академии.

По методике Академии футбола "Ювентус" при обучении и тренировке детей и подростков от 5 до 16 лет основное внимание уделяется тактико-техническим возможностям, игровой методике, спортивно-психологическим аспектам и всестороннему развитию игроков. По решению руководства проекта, в каждой группе зарезервировано по два места для детей из малообеспеченных семей, которые привлекаются к занятиям с рекомендацией тренеров и прохождением тестирования.

Методика Академии футбола "Ювентус" включает в себя как развитие футбольного мастерства, так и обучение и воспитание. Начиная с веселого и творческого аспекта игры в футбол, игроки участвуют в мероприятиях, направленных на их целостное развитие в безопасной среде.

Помимо тренировок на поле, в специальных аудиториях для воспитанников Академии проводятся теоретические занятия по тактике и другим аспектам футбола. По рекомендации тренеров для анализа деятельности на теоретических занятиях все упражнения детей и подростков фиксируются камерами видеонаблюдения.

Особое внимание в Академии уделяется физическому развитию детей и подростков, они занимаются физическими упражнениями и кондиционированием тела в специальном зале.

Согласно информации, Кубок мира между академиями ежегодно проводится в Турине (Италия), куда направляются лучшие воспитанники Академии футбола "Ювентус" из Душанбе. Они могут принять участие в соревновании и показать свое мастерство. Во время чемпионата мира среди других академий представители футбольного клуба "Ювентус" будут следить за детьми и подростками, и если они будут себя хорошо показывать, то их могут пригласить на пробы, чтобы продолжить играть в Европе.

Было подчеркнуто, что Академия футбола "Ювентус" в Душанбе, помимо футбольного поля, включает в себя также учебные классы, раздевалки, душевые, сухую сауну, тренажерный зал, комнату для переговоров и место для присмотра родителями за детьми.

Наряду с условиями и возможностями, имеющимися в Академии, государственные предприятия и частные компании могут арендовать футбольное поле в вечернее время согласно договору.

Целью Академии является воспитание талантливых футболистов из подрастающего поколения, содействие популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни, а также дальнейшему развитию футбола в стране.

Стоит отметить, что профессиональный футбольный клуб "Ювентус" является одним из старейших и самых известных клубов мира и насчитывает 15 миллионов болельщиков в Европе.

"Ювентус" является самым награждаемым клубом Италии и завоевал множество наград в еврокубках.

Футбольный клуб "Ювентус" имеет собственную детскую футбольную академию, она отличается от других футбольных академий своими специальными программами обучения. Благодаря разработке программ тренировок итальянскими специалистами Академия футбола "Ювентус" имеет 65 представителей более чем в 50 странах мира.

Источник - Ховар
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