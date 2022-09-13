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|Скоропостижно скончался главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
11:19 14.09.2022
Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции
Причиной смерти Владимира Николаевича стал инсульт
Владимиру Николаевичу было 68 лет
14 сентября скоропостижно скончался главный редактор, генеральный директор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Владимиру Николаевичу было 68 лет.
БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА СУНГОРКИНА
Дата и место рождения: 16 июня 1954 года, г. Хабаровск
Образование: высшее, окончил Дальневосточный государственный университет в 1976 году.
Трудовую деятельность начинал в 1976 году собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1981 года работал собственным корреспондентом газеты "Советская Россия". В 1985 году вернулся в газету "Комсомольская правда" на должность заместителя редактора отдела. Позднее был избран членом редколлегии, затем заместителем главного редактора. В 1992 году общим собранием акционеров избран Главным исполнительным директором Акционерного общества "Комсомольская правда". В 1994 году избран Председателем Совета акционеров АОЗТ "Комсомольская правда". В мае 1997 года общим собранием акционеров избран на должность главного редактора газеты "Комсомольская правда" – Председателем Совета директоров. С 1998 года – Председатель Совета директоров АО "Комсомольская правда". С 29 апреля 1999 года – Главный редактор газеты "Комсомольская правда". Член Международной ассоциации издателей (WAN) с 1996 года. Владеет английским языком. Женат, трое детей.
Награды: 1981 г. – медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали", 1981 г. – медаль – "За трудовое отличие", 1985 г. – орден "Знак Почета", 1986 г. – лауреат Премии "Ленинского комсомола", 2003 г. - "Медиаменеджер России" в номинации "Печатные СМИ", 2018 г. - Заслуженный журналист России, 2021 г. - лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" в категории "Легенда российской журналистики".