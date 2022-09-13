Скоропостижно скончался главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

11:19 14.09.2022

Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции



Причиной смерти Владимира Николаевича стал инсульт



Владимиру Николаевичу было 68 лет



