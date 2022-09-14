ООН как инструмент политики США, - Антон Веселов

11:22 14.09.2022

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 14.09.2022 |



К открытию 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке



В нынешнем беспрецедентном противостоянии коллективного Запада и России Вашингтон стремится использовать все доступные средства и способы, чтобы нанести максимальный ущерб Москве. Не исключение в этом отношении и структуры ООН – некогда авторитетной международной организации, которая превратилась в полностью подконтрольную Соединенным Штатам структуру. Одним из многочисленных примеров тому стала попытка лишить Россию контрактов на использование ее авиационной техники в интересах Всемирной продовольственной программы (WFP – World Food Program), а также миротворческих и политических миссий.



Основным поставщиком авиационных услуг для ООН с 2001 года является российская компания "Ютейр" (UTair). За два десятилетия ее самолеты и вертолеты доказали свою надежность и неприхотливость в самых суровых условиях эксплуатации, а летно-технический состав – высочайшее мастерство и профессионализм. Понимая важность задачи, стоящей перед ними, пилоты и техники готовят и выполняют полеты в отдаленные районы стран, где отсутствует аэродромная сеть и навигационное обеспечение. Сегодня в интересах ООН, и прежде всего Продовольственной программы, работают 30 российских вертолетов и 32 самолета с нашими экипажами. За оказанные услуги по доставке гуманитарных грузов, медицинской эвакуации и выполнение иных задач с 2014 года ООН перечислила на счета "Ютейр" более 2,3 млрд. долл. Работа наших авиаторов неизменно получала восторженные оценки, а на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском был подписан новый долгосрочный контракт с администрацией Всемирной продовольственной программы.



Российский Ил-76, работающий по контракту с WFP,сбрасывает парашютным способом продовольствие голодающим жителям Южного Судана. Фото TOMSONPHIRI/WFP



Российский Ил-76, работающий по контракту с WFP, сбрасывает парашютным способом продовольствие голодающим жителям Южного Судана. Фото TOMSONPHIRI/WFP



Ситуация стала радикально меняться с началом СВО. Украинская делегация в штаб-квартире ООН забросала Секретариат письмами с требованиями разорвать контракты с РФ. Давление было настолько сильным, что 8 марта руководитель Департамента оперативной поддержки ООН (UN Department of Operational Support, именно эта структура ведет контракты по авиационному обеспечению) был вынужден направить генсеку соответствующий меморандум. В меморандуме признано, что разрыв сотрудничества с российской компанией приведет если не к полной остановке деятельности многих миссий ООН, то к очень большим проблемам в их деятельности. Кроме того, невозможно быстро найти подрядчика, способного предоставить необходимое количество летательных аппаратов, а стоимость услуг вырастет в 3-4 раза.



Украинская делегация продолжила поиск союзников и нашла. Им оказался сам директор WFP, который 2 августа направил в адрес генсека ООН меморандум с призывом немедленно рассмотреть вопрос об отказе от услуг "Ютейр" и замене ее на "любую не российскую". В качестве обоснования был приведен бюллетень ИКАО от 15 июня, в котором Москву обвинили в нарушении Чикагской конвенции 1944 года о гражданской авиации. Особую ярость вызвало принятое 14 марта решение российского руководства о перерегистрации находившихся в лизинге гражданских пассажирских самолетов. ИКАО, а затем и руководитель WFP выдвинул России ультиматум – выполнить требования до 14 сентября, в противном случае все зафрахтованные ООН самолеты и вертолеты будут поставлены на прикол. Ради соблюдения требований авиационной безопасности! И неважно, что авиатехника – российского производства, экипажи – российские, ни о каком лизинге Ирландии и Бермуд речи не идет. Ключевое слово – российские и этого достаточно.



23 августа потенциальным подрядчикам был разослан запрос на участие в тендере. Нелепо искать здесь логику. Цель прослеживается четко – нагадить России любым способом, даже если для этого потребуется выдернуть из-под себя стул, на котором сидишь.



Кто же этот отчаянный парень, который возглавляет крупнейшую гуманитарную организацию, но готов остановить ее работу и обречь сотни тысяч людей в беднейших странах мира на голодную смерть? Ответ обьясняет всю комбинацию – это американец Дэвид Бисли (David Beasley), который пересел в кресло директора WFP прямиком из кабинета губернатора штата Южная Каролина.



Остается добавить, что 16 декабря 2021 года в ходе пленарного заседания Генеральная ассамблея ООН одобрила представленную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Против принятия резолюции (то есть в защиту неонацизма и подобных ему видов практики) выступили всего две страны в мире – США и Украина.