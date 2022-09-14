 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лиз Трасс готова взорвать Британию методом фрекинга, - Агния Кренгель
11:23 14.09.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 14.09.2022 |

Ядовитая технология вместо российского природного газа

Перед своим первым выступлением в парламенте в качестве премьер-министра Лиз Трасс объявила о планах изменить положение дел в энергетической отрасли страны и смягчить последствия кризиса, который уже привел к четырехкратному удорожанию газа.

Вначале она объявила о заморозке цен на энергоснабжение домохозяйств Великобритании: отныне годовая стоимость энергии не должна превышать £2500 – планка будет действовать в ближайшие два года; эта мера якобы позволит британским семьям сэкономить £1000 в год. Между тем в конце августа британский энергорегулятор Ofgem сообщил о повышении годового ценового порога на энергоснабжение для домохозяйств до £3549. То есть "планка Трасс" не сработает.

А самым впечатляющим в выступлении Лиз Трасс в парламенте стало заявление об отмене моратория на фрекинг – добычу нефти и газа методом гидроразрыва пласта (ГРП): "Мы отменим мораторий на разработку наших огромных запасов сланца, что позволит поставлять газ уже через полгода", – заявила Трасс.

Неизвестно, откуда взялась фантазия о получении больших объемов газа через столь короткий срок – это невозможно даже в случае уже имеющихся данных о месторождении. А какие месторождения премьер-министр Великобритании хочет искать в своей стране? Кстати, выдвинувшая Лиз Трасс в премьер-министры партия тори еще недавно указывала на вредность ГРП для экологии, публикуя данные о том, что фрекинг был основной причиной землетрясений малой и средней силы, в частности, в графстве Ланкашир неподалеку от буровой площадки Cuadrilla.

Общественное мнение настроено против поиска энергоносителей у себя под ногами. И настроено оно таким образом более века. В XX столетии выяснилось, что нефть и газ накапливаются в сланцевых породах, которые можно "взламывать" изнутри: в пробуренную скважину закладывали взрывчатку, та детонировала, ломая породу, нефть и газ скапливались в прилегающих пластах, после чего их выкачивали.

Американские добытчики через несколько десятков лет усовершенствовали метод: бурили скважину, в которую под давлением заливали специальный раствор, который, расширяясь, взламывал газоносные сланцы. Однако состав "желе", как называют его специалисты, лишь на 90% состоит из безвредной смеси воды и песка. Остальное – ядовитые кислоты, противокоррозийные элементы, фрикционные смеси, клеящее вещество и т. п.

Под давлением такой смеси происходит нарушение пласта, после чего "желе" движется к поверхности, попадая в водоносный горизонт и заражая все, что встретит на своем пути:грунтовые воды, почву, колодцы, трещины в породе, песок, гравий. Вода, оказавшись там, где состав, применяемый для фрекинга, подходит к поверхности, соединяется с крайне опасными веществами: бензолом, толуолом, диметилбензолом, этилбензолом, мышьяком. А в каждом гидроразрыве используется от 100 до 300 тонн химикатов... Куда они потом деваются?

В настоящее время фрекинг применяется в США. Результат: ранее плодородные земли гибнут, а утечка газа, неизбежная при добыче, делает опасной жизнь в местах разработки и далеко за их пределами –может загореться даже вода, текущая из крана.

В 2019 году добыча нефти и природного газа методом фрекинга на сухопутной и шельфовой части Британии была запрещена. Бывший заместитель Лиз Трасс, а ныне канцлер королевского казначейства Квази Квартенг всего полгода назад заявлял, что ГРП не сможет спасти страну от нарастающего энергетического кризиса, что в Британии нет такого количества разведанных запасов сланцевой нефти и газа, чтобы уменьшить энергетический кризис. Да и сланцевые компании не будут продавать нефть и газ ниже рыночных расценок.

А теперь Лиз Трасс заявляет, что поддержит использование опасной технологии, потому что (внимание!) к 2040 году Великобритания должна стать крупным экспортером нефти и газа. А тут еще бывший госсекретарь США Майк Помпео подлил масла в огонь: выступая в Софии с лекцией, он заявил: "Газ, полученный путем фрекинга, намного чище российского природного газа". И призвал болгар начать применять опасную технологию.

Агентство Bloomberg сообщает: и экологи, и значительная часть граждан Соединенного Королевства против гидравлического взлома газоносных сланцев. Последствия ГРП неизбежно вызовут возмущение жителей. Агентство приводит данные прошлогоднего правительственного соцопроса, согласно которому только 17% населения не возражает против фрекинга.

Есть другой план: увеличить добычу углеводородов в Северном море. По этому поводу директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин отмечает, что для разведки и налаживания добычи энергоресурсов с морского шельфа Лондону потребуется как минимум несколько лет. Кроме того, британцам придется делить не самые богатые запасы углеводородов (10-20 млрд баррелей) этого морского района с ФРГ и Нидерландами, которые тоже собираются увеличить там добычу. "Лондон пожинает плоды своей ошибочной энергетической политики и отказа от закупок энергоносителей у РФ. Сейчас Великобритании придется работать в Северном море на во многом исчерпанной базе. В будущем она сможет выйти на самообеспечение газом, но это длительный процесс", – добавил эксперт.

Остановку производств, введение потолка обогрева общественных и жилых помещений, установление ограничений в работе любимых англичанами пабов, рост цен – все это жителям Британских островов уже приходится переживать. Лиз Трасс хочет добавить к этому губительную для окружающей среды и просто безопасной жизни добычу сланцевого газа. То, что этот шаг может похоронить карьеру новоиспеченного премьер-министра, понятно. А вот во что может превратиться весь Туманный Альбион?

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663143780


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