 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киеве эйфория и торжества от "Великой перемоги". Не рановато ли?
11:58 14.09.2022

В Киеве предаются эйфории и переносят войну на территорию России…
В понедельник киевский активист и политолог Владимир Молчанов заявил, что "невероятный разгром русских" войдет в мировую военную историю наряду с 6-дневной войной Израиля против Египта, а "те, кто есть его авторами, планировщиками, достойны того, чтобы быть рядом с Цезарем, Наполеоном или другими, вписанными в аналоги истории".

В украинских "аналитических кругах" продолжается бешеная эмоциональная скачка вокруг "изгнания русских". Тон задает Зеленский, заявивший в обращении к ВСУ 12 сентября: "Мир в восторге, враг – в панике… Вы выйдете на нашу границу, на все ее участки. Увидите наши рубежи и вражеские спины. Увидите, как сияют глаза наших людей и пятки оккупантов. Они назовут это "жестами доброй воли". Мы назовем это победой". Миша Подоляк уже виртуально освобождает Крым, который, как теперь оказалось, "не является оборонительным узлом".

Эксперт Жданов в споре с Арестовичем говорит, что Крымский мост надо не разрушить, а по аналогии с Антоновским мостом "перекопать воронками от взрывов ракет" и сделать его временно непригодным. Тот же Жданов убежден, что Россия не сможет военным путем ответить на успешное контрнаступление ВСУ, так же как и найти новые способы запугать украинцев.

А тот же Арестович уверяет, что русские "страшно боятся наступления по линии Запорожье – Мелитополь и все время кидают туда новые войска… они там выстраивают страшную оборону… мы бы конечно напали, но для такого нападения при таком количестве их войск необходимо очень много сил… Будем посмотреть... С другой стороны – кто его знает? Вдруг они у нас и найдутся".

Эксперт Defense Express Иван Киричевский уверяет, что русские остались без канала логистики на Донетчине, из-за чего их теперь ждет перспектива каскадного обвала обороны по всей линии фронта. С ним согласен военный эксперт Юрий Федоров, заявивший:"Самая простая и самая лапидарная характеристика того, что произошло в Харьковской области, это называется термином "каскадное обрушение фронта".

Сергей Згурец уверяет, что русский фронт "поплыл" на Херсонщине, николаевский губернатор Ким рассказывает о новой "николаевской народной примете": "Если "вторая армия мира" начинает отбирать велосипеды у гражданских, то это к "жесту доброй воли", а начальник штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорит, что они готовы расстрелять "элитные катамараны", на которых будет бежать с Херсонщины русское командование.

Однако в визжащем хоре самолюбованцев звучат и иные, куда более агрессивные и опасные нотки.

12 сентября бывший глава СВР Украины генерал Мыкола Маломуж заявил, что ВСУ готовы освободить все захваченные Россией территории и выйти на границы 1991 года с последующими действиями. "Мы готовы выходить на решение войны", – подчеркнул генерал.

В утреннем сюжете ТСН от 13 сентября киевский эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что ВСУ для защиты Харькова необходимо перенести военные действия на территорию России, для чего, по его словам, из Саудовской Аравии прибудет украинская система Гром-2 с дальностью стрельбы до 300 км, а США, как уверен Снегирев, обеспечит правомочность ударов по РФ.

Доказательством того, что война уже перешла границы, являются не только обстрелы российской территории. Несколько дней назад украинские диверсанты напали на патруль Росгвардии в Судже, а ночью 13 сентября ДРГ ВСУ подорвала две опоры ЛЭП, готовя крушение железнодорожного состава. Война уже пришла в Россию....

Источник - фонд стратегической культуры
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