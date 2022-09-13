Шесть стран вступят в ШОС в Самарканде

12:09 14.09.2022

В Узбекистане сообщили, что шесть стран вступят в ШОС на саммите в Самарканде



В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде 15-16 сентября вступят шесть новых стран, среди которых четыре арабские, сообщил координатор организации от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов. Его слова приводит РИА Новости.



Названия государств пока не раскрываются. Нуримбетов пояснил, что решение об их принятии в ШОС будет одобрено на основании "хода консультаций, проводимых в Самарканде на уровне национальных координаторов государств-членов".



Он также назвал грядущий саммит "прорывным в вопросе расширения числа государств-партнеров" организации.



Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уже сообщал, что численный состав Шанхайской организации сотрудничества будет расширен в ходе саммита в Самарканде.



В настоящее время членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В процессе вступления в организацию находятся две страны - Иран и Белоруссия (имеет статус наблюдателя).