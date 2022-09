Крушение немецкой экономики: трагедия в пяти актах, - В.Прохватилов

13:04 14.09.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 14.09.2022 |



Текущий кризис поражает промышленное ядро Германии



Немецкую экономику накрыл "идеальный шторм", вызванный "высокой инфляцией, перебоями с поставками энергии и продолжающимися сбоями поставок", сообщает Financial Times.



СМИ в самой Германии оценивают ситуацию более жестко. Der Spiegel пишет о системном коллапсе экономики Германии как трагедии в пяти актах.



Акт первый. Остановка производства



В первую очередь ценовой энергошок "поражает тех производителей, которые больше всего зависят от электроэнергии и газа: производителей бумаги, производителей удобрений, стали".



Управляющий директор крупнейшего немецкого производителя стали, группы компаний Georgsmarienhütte Unternehmensgruppe (GMH), Александер Беккер в отчаянии: "Мы действительно больше не знаем, что делать. Мы находимся в состоянии шока".



У GMH 21 филиал по всей стране, шесть тысяч сотрудников, собственные сталелитейные и металлообрабатывающие заводы и потребность в электричестве в размере одного тераватт-​часа в год. Это больше, чем потребляют триста тысяч домохозяйств.



В прошлом году компания заплатила 120 миллионов евро за электроэнергию и газ. Даже если цены останутся на текущем уровне, в следующем году расходы взлетят до 1,2 млрд евро, т. е. увеличатся в 10 раз! "Тогда мы немедленно обанкротимся", - говорит Беккер.



Конкурент GMH, Arcelor Mittal, утратил надежду на выживание. Недавно компания объявила, что закроет два производственных завода в Гамбурге и Бремене из-за "непомерного роста цен на энергоносители".



Крупнейший немецкий производитель удобрений компания SKW Stickstoffwerke Piesteritz полностью остановила производство. Сократил производство аммиака даже химический гигант BASF.



"Поскольку перспективы экономического развития продолжают ухудшаться, строительные проекты откладываются, автомобили меняют реже, а старые стиральные машины ремонтируются вместо покупки новых", – пишет Der Spiegel.



"Худшее еще впереди", – говорит глава энергетического гиганта (одного из финансовых спонсоров "Северного потока – 2") Uniper Клаус-Дитер Маубах, предупреждая, что высокие цены на газ лягут "тяжким бременем" на немецкую промышленность.



Глава Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими в интервью Der Spiegel предупредила, что немецкую промышленность накроет "эффект домино" (Dominoeffekt), который приведет к деиндустриализации Германии: "Это будет катастрофой".



Акт второй. Ценовая ловушка



В Volkswagen Group пытаются бороться с кризисом спроса. "Высокие цены на энергоносители и наметившаяся рецессия усиливают у людей нежелание покупать новые автомобили", – говорит Фердинанд Дуденхеффер, директор Центра автомобильных исследований автогиганта.



По экспертным оценкам, спрос на подорожавшие немецкие автомобили резко упал. Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA) пересмотрела свой рыночный прогноз для Германии с трехпроцентного роста до минус шести процентов. "Наша экономическая модель находится под вопросом", – предупреждает президент VDA Хильдегард Мюллер.



Сокращение производства в ключевых отраслях и банкротства запускают цепную реакцию. Чем глубже автомобильная и химическая промышленность скатываются в кризис, тем меньше они инвестируют в свое развитие.



Даже в растущих секторах экономики, таких как строительная отрасль, на долю которой приходится более шести процентов ВВП Германии, настроения меняются: в июне новые заказы упали на 11,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все больше компаний отменяют новые проекты из-за взрывного роста затрат на строительство. Особенно страдает жилищное строительство. Крупные институциональные инвесторы, такие как страховые компании и пенсионные фонды, больше не покупают недвижимость из-за резкого роста процентных ставок. Частный спрос на собственные четыре стены также рухнул, "в некоторых местах даже до нуля".



Акт третий. Потребительский кризис



Немцы теперь стали экономить не только на крупных проектах, таких как строительство нового дома, но и в повседневной жизни. Многие семьи резко сократили покупки в супермаркете. В магазинах электроники, модных сетях или продавцах мебели – везде спад продаж. "Люди просто боятся, – говорит владелец крупной мебельной сети. – Хотелось бы сократить число скидок и дисконтов, просто пересидеть кризис. Но тогда больше никто не придет".



Даже финансово обеспеченные ретейлеры смогут продержаться не более нескольких недель. Группа универмагов из 130 магазинов Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) прошла через банкротство, получила государственную субсидию в 700 млн евро, но в ужасе ожидает "ледяную зиму".



Энергозатраты немецких магазинов за последние месяцы выросли в десять раз, а покупателей стало значительно меньше. Аналитики консалтинговой компании Cima опубликовали доклад Germany Study Inner City, в котором прогнозируются "чистые потери посетителей" в размере 20 процентов во всех возрастных группах.



"Частное потребление, вероятно, потерпит неудачу в качестве экономического двигателя в Германии в течение года", – предупреждают эксперты Института экономических исследований.



Акт четвертый. Волна неплатежеспособности



В августе число банкротств компаний среднего и малого бизнеса выросло на четверть по сравнению с предыдущим годом. Штеффен Мюллер из Института экономических исследований прогнозирует в октябре дальнейший рост банкротств (на треть больше, чем в 2021 году). Слабые компании "сейчас вытесняются с рынка".



Если "пандемия" ударила в основном по индустрии услуг, нынешний кризис поражает промышленное ядро Германии. По словам Мюллера, 40 процентов всех банкротств крупных компаний относятся к промышленности.



Федеральное правительство пытается предотвратить волну банкротств, но безуспешно. Предоставляемые правительством пакеты финансовой помощи не могут изменить ситуацию.



"Мы не можем преодолеть энергетический кризис с помощью пакетов помощи", - предупреждает Стефан Кутс, вице-президент Института мировой экономики (IfW) в Киле. Германия, по его словам, нуждается в "стратегической перестройке" энергетической политики.



Кутс предлагает сделать ставку на ископаемое топливо и атомную энергетику, но в правительстве по-прежнему упорно цепляются за зеленую энергетику с ее ненадежными ветряками и солнечными батареями.



В IfW ожидают, что в будущем году ВВП Германии сократится на 0,7 процента. "Нам пришлось пересмотреть наш прогноз в сторону понижения на четыре процентных пункта", – говорит Кутс. – Вместо ожидаемого восстановления экономики Германия испытает массовую рецессию".



Акт пятый. Провал на рынке труда

В Германию возвращается страх потерять работу, чего не было целые десятилетия.



"Рецессия и нехватка рабочей силы происходят одновременно, что является необычной ситуацией, – говорит Энцо Вебер из Нюрнбергского института исследований занятости (IAB). – На данный момент есть два миллиона вакансий, люди по-прежнему отчаянно нужны практически во всех отраслях".



По данным Ifо, нехватка квалифицированных рабочих в Германии достигла рекордно высокого уровня. В июле дефицит рабочей силы затронул 49,7% предприятий страны. "Все больше и больше компаний вынуждены сокращать свой бизнес, потому что они просто не могут найти достаточно сотрудников", – говорит Стефан Зауэр, эксперт по рынку труда.



В сфере услуг дефицит рабочей силы затронул 54,2% компаний. В строительной отрасли – 64%. В сфере страхования – 62,4% компаний.



В производственном секторе на нехватку квалифицированных специалистов пожаловались 44,5% предприятий. Среди них – предприятия пищевой, металлургической промышленности и IT- индустрии, а также около 40% предприятий розничной и оптовой торговли.



Ситуация с дефицитом рабочей силы в Германии аналогична той, что сложилась практически во всех странах Запада, в первую очередь в США. Искусственно созданная "пандемия" отправила на карантин миллионы работников, которые получили щедрые пакеты социальной поддержки и не спешат возвращаться на работу с гораздо более скудной оплатой.



Германия "из якоря европейской экономической стабильности превращается в больного ребенка Европы", – отмечает Nordkyrier, цитируя аналитиков американского инвестиционного банк Morgan Stanley, предсказавших экономический кризис еврозоны, который, по их прогнозам, начнется в октябре 2022 года. "Германия втянет в рецессию всю Европу", – предупреждает журнал Focus.