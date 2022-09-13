Казахстан отказался вступать в армяно-азербайджанский конфликт под эгидой ОДКБ

19:57 14.09.2022

Член комитета по обороне и безопасности мажилиса Казахстана Айдос Сарым заявил, что Казахстан не заинтересован направлять военных в зону армяно-азербайджанского конфликта, после того, как Ереван запросил военную помощь в ОДКБ



"Понятно же, что в ситуации конфликта с Азербайджаном Казахстан никак не заинтересован, чтобы отправлять туда войска", - сказал Сарым в интервью радиостанции "Говорит Москва".



Он объяснил, что Казахстан не может поддерживать Армению в ущерб отношениям с Азербайджаном, поскольку там проживает очень близкий народ, с которым огромный товарооборот и есть очень большие планы. По его словам, общественное мнение в Казахстане больше склоняется к поддержке Азербайджана.



В тоже время он опроверг появившиеся публикации, что Казахстан из-за этой ситуации планирует приостановить членство в ОДКБ.



"Такого рода даже слухов не было, не то, что обсуждения", подчеркнул Сарым, добавив, что позиция Казахстана не предусматривает выход и приостановку членства в ОДКБ.



Арсений ТОМИН