Баткен. Два пограничника Таджикистана погибли в перестрелке на границе с Киргизией

20:00 14.09.2022

Два пограничника Таджикистана погибли, еще шесть получили ранения при перестрелке на границе с Киргизией. Также ранены пять мирных жителей, сообщили власти таджикистанского приграничного города Исфара.



"В ходе минометного огня по погранотряду "Кех" погибли два пограничника, ранены шесть и получили осколочные ранения шесть мирных жителей, находившихся в районе обстрела", - говорится в сообщении.



Несколько раненых людей доставили в больницу села Ворух, а тех, кто получил тяжелые ранения - в городскую больницу Исфары.



Ранее погранслужба Киргизии сообщила, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы, из-за чего началась перестрелка. Со стороны Киргизии пострадали два человека. Таджикистан же заявил, что Киргизия начала обстрел необоснованно.



Елизавета Сапкова