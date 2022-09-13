О реформе конституции и конкуренции в KZ, - Данияр Ашимбаев

20:04 14.09.2022

Д.Ашимбаев: Достоинством реформы президентского срока, неизменность которой также решено закрепить в Конституции, является стремление обеспечить стабильность государства с одной стороны и сменяемость власти - с другой. С учетом того, как много завязано на личность главы государства, ограничение сроков - сильный шаг по заложенной сменяемости элит и преодолению потенциального монополизма власти



Данияр Ашимбаев, 13 сентября 22



Согласно статьи 91 основного закона законопроект об изменениях и дополнениях в Конституцию вносится президентом. Он должен быть одобрен Конституционным советом, а затем направлен в парламент или на референдум.

С учетом намерения главы государства провести выборы осенью было бы логично принять изменения через парламентские процедуры, что сэкономит время и бюджетные затраты.

Текст законопроекта, согласно комментариям Ак Орды, включает в себя следующие аспекты:

- сокращение количества сроков полномочий президента до одного;

- увеличение указанного срока с 5 до 7 лет;

- увеличение срока полномочий членов Конституционного суда с 6 до 8 лет с сокращением срока до одного.

Скорее всего, в законопроекте содержится оговорка, что нормы в отношении президента действуют с "чистого листа".

Достоинством реформы президентского срока, неизменность которой также решено закрепить в Конституции, является стремление обеспечить стабильность государства с одной стороны и сменяемость власти - с другой. С учетом того, как много завязано на личность главы государства, ограничение сроков - сильный шаг по заложенной сменяемости элит и преодолению потенциального монополизма власти.

В депутатском обращении есть также инициатива переименовании столицы.

Публичное обсуждение этих вопросов идет с момента послания главы государства и не вызвало резкой критики. Недовольны разве что представители оппозиции, традиционно неготовые к любым выборам.

Последние заявления показывают, что указанная публика в принципе готова принять "единого оппо-кандидата", спущенного сверху, и немного поторговаться по условиям сделки.

Обе стороны пугают друг друга неким "номенклатурным реваншем" или "возвращением Семьи", но нужно исходить из того, что для реванша сейчас нет предпосылок, власти нужен адекватный спаринг-партнер, а оппозиции - возможность показать себя чем-то менее аморфным. Конечно, есть еще пара "сеток", управляемых теми или иными представителями истеблишмента, но они пока больше заточены под выборы в Мажилис.