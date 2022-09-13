 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.09.2022
22:15  События в Украине отодвинули возвращение Тайваня Китаю на долгий срок, - НГ
21:55  Протестующие штурмуют Армянский парламент
20:31  В результате последних боев с Азербайджаном погибли 105 армянских военных
20:27  Путин наградил двух сотрудников посольства РФ в Кабуле Адыгжы Кужугета и Михаила Шаха орденами Мужества (посмертно)
20:26  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином
20:22  В Нур-Султане открылся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий
20:04  О реформе конституции и конкуренции в KZ, - Данияр Ашимбаев

20:00  Баткен. Два пограничника Таджикистана погибли в перестрелке на границе с Киргизией
19:57  Казахстан отказался вступать в армяно-азербайджанский конфликт под эгидой ОДКБ
19:32  Врио Минэнерго Киргизии назначен Таалайбек Ибраев
13:04  Крушение немецкой экономики: трагедия в пяти актах, - В.Прохватилов
12:09  Шесть стран вступят в ШОС в Самарканде
11:58  В Киеве эйфория и торжества от "Великой перемоги". Не рановато ли?
11:23  Лиз Трасс готова взорвать Британию методом фрекинга, - Агния Кренгель
11:22  ООН как инструмент политики США, - Антон Веселов
11:19  Скоропостижно скончался главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
11:13  Душанбе. Рахмоны приняли в эксплуатацию новый "спортивно-развлекательный комплекс международного уровня"
11:12  Байден после выступления в Бостоне не смог самостоятельно уйти со сцены
11:06  Болевые точки и кормушки узбекского спорта, - Алишер Аминов
10:46  Афганский кризис идет в Центральную Азию? - Полина Беккер
10:22  В Бишкеке задержан сын известного скандал-политика Азимбека Бекназарова
09:37  Что-то новенькое. Сенаторы раскритиковали работу МИДа Узбекистана и отклонили закон о внешней трудовой миграции
09:30  Радужная свинка Пеппа взрывает итальянские выборы, - Андрей Соколов
09:19  О этот "дивный новый мир"… Большая ложь о "деколонизации" и "мультикультурализме", - С.Князев
09:15  Народный кыргызский курултай: вопросов больше, чем ответов, - Д.Подольская
08:47  Связи нашлись в Киргизии. Veon реорганизует активы в СНГ
08:11  В Туркменистане усиливают ограничения для женщин, - РА
08:04  Какое будущее ждет отношения Казахстана и России? - Булат Султанов
07:52  Банки Узбекистана ужесточили условия выдачи карт иностранцам
07:32  Баткен. На кыргызско-таджикской границе вновь огонь. Таджикистан применил минометы
00:42  Армения и Азербайджан дерутся за "дорогу жизни"
00:39  Глобальный рынок кончился первым, - Герман Садулаев
Вторник, 13.09.2022
23:02  Израиль разведал - у Ирана есть минимум три ядерных боеголовки
22:57  Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС первым делом обсудят Украину, - МК
22:40  Сирийские мигранты опять захотели в Европу, - М.Беленькая
22:28  "Фестиваль санкций. Италией управляют идиоты", - Витторио Фельтри
22:00  Что за "цирк" нынче выступает в Центральной Азии, - Ирина Джорбенадзе
21:34  Европа: правые идут, - Георгий Ярцев
21:30  Генсек ООН назначил Ивану Живкович из Хорватии куратором программ ПРООН по СНГ
20:34  Россия сосредотачивается. Новые аспекты СВО на Украине, - Николай Сорокин
18:30  Папа Римский Франциск десантировался в Казахстан в кресле каталке
18:28  Токаев поддержал переименование столицы Казахстана обратно в Астану
17:19  Госкомвод Туркмении возглавил Дурды Ходжиев (вместо Гуйзгельды Байджанова)
16:15  Генпрокуратура Киргизии задержала экс-главу золотого "Кумтора" турецко-подданного Тенгиза Болтурука
15:12  Турецко-греческий марш. Анкара и Афины отмечают столетие войны новым конфликтом
13:10  Азербайджан объявил о гибели 50 военнослужащих в боях на границе с Арменией
12:11  Девочки сами провоцируют. КырДепутат Таштанбеков осудил школьниц за короткие юбки
12:08  На активы Гульнары Каримовой в $1,4 млрд можно построить 1400 школ - замглавы УзбМинюста М.Икрамов
11:50  Европа срочно готовит стройку Транс-Сахарского газопровода, - Али Буклеф
11:46  Как "Новый Казахстан" отдаляется от "Старого".., - Данияр Ашимбаев
11:44  КырГенпрокуратура возбудила два уголовных дела в отношении действующего министра энергетики Бекмурзаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
О реформе конституции и конкуренции в KZ, - Данияр Ашимбаев
20:04 14.09.2022

Д.Ашимбаев: Достоинством реформы президентского срока, неизменность которой также решено закрепить в Конституции, является стремление обеспечить стабильность государства с одной стороны и сменяемость власти - с другой. С учетом того, как много завязано на личность главы государства, ограничение сроков - сильный шаг по заложенной сменяемости элит и преодолению потенциального монополизма власти

Данияр Ашимбаев, 13 сентября 22

Согласно статьи 91 основного закона законопроект об изменениях и дополнениях в Конституцию вносится президентом. Он должен быть одобрен Конституционным советом, а затем направлен в парламент или на референдум.
С учетом намерения главы государства провести выборы осенью было бы логично принять изменения через парламентские процедуры, что сэкономит время и бюджетные затраты.
Текст законопроекта, согласно комментариям Ак Орды, включает в себя следующие аспекты:
- сокращение количества сроков полномочий президента до одного;
- увеличение указанного срока с 5 до 7 лет;
- увеличение срока полномочий членов Конституционного суда с 6 до 8 лет с сокращением срока до одного.
Скорее всего, в законопроекте содержится оговорка, что нормы в отношении президента действуют с "чистого листа".
Достоинством реформы президентского срока, неизменность которой также решено закрепить в Конституции, является стремление обеспечить стабильность государства с одной стороны и сменяемость власти - с другой. С учетом того, как много завязано на личность главы государства, ограничение сроков - сильный шаг по заложенной сменяемости элит и преодолению потенциального монополизма власти.
В депутатском обращении есть также инициатива переименовании столицы.
Публичное обсуждение этих вопросов идет с момента послания главы государства и не вызвало резкой критики. Недовольны разве что представители оппозиции, традиционно неготовые к любым выборам.
Последние заявления показывают, что указанная публика в принципе готова принять "единого оппо-кандидата", спущенного сверху, и немного поторговаться по условиям сделки.
Обе стороны пугают друг друга неким "номенклатурным реваншем" или "возвращением Семьи", но нужно исходить из того, что для реванша сейчас нет предпосылок, власти нужен адекватный спаринг-партнер, а оппозиции - возможность показать себя чем-то менее аморфным. Конечно, есть еще пара "сеток", управляемых теми или иными представителями истеблишмента, но они пока больше заточены под выборы в Мажилис.

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663175040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- ХX заседание Секретариата Съезда религиозных лидеров прошло под председательством Маулена Ашимбаева
- Комментарий заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Жиенбаева Е.Н. к поправкам в Конституцию
- Не снижать заданные темпы - Алихан Смаилов подвел итоги развития Казахстана за 8 месяцев
- Государственный советник провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
- О реформе конституции и конкуренции
- Жалоб поступает много - Алихан Смаилов о качестве интернета в стране
- О демографической ситуации за январь-июль 2022 года
- Алихан Смаилов: Ситуация с топливом требует постоянного внимания и жесткого контроля
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года №670
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  