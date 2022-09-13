В Нур-Султане открылся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

20:22 14.09.2022

В Нур-Султане начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Участие в работе VII Съезда принимают свыше 100 делегаций из 50 стран мира, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Мероприятие проходит во Дворце Независимости. Начался он с минуты молчания для молитвы.



